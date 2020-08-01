Okulu kırmış öğrenci gibi (Engincan Ural)

Ama seviyorum bu kült stili. Dönem ne olursa olsun illa o jean ceket, soket çoraplar ve kısa siyah şort giyilir.

Tam bir 90’lar ruhu.

Desenli ve logolu maske yerine düz maske takmış olması da ayrıca sevindirici.

Çünkü insanların maske özentiliğinden yıldık artık...





