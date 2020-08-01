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Haber Giriş: 01.08.2020 - 07:34,Son Güncelleme:

Okulu kırmış öğrenci gibi (Engincan Ural)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Okulu kırmış öğrenci gibi (Engincan Ural)
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Engincan Ural’ın kombini, şortunun boyundan jean ceketine, çantayı çift kol takışından soket çorabına kadar okulu kıran zıpır ortaokul öğrencileri andırıyor.

Ama seviyorum bu kült stili. Dönem ne olursa olsun illa o jean ceket, soket çoraplar ve kısa siyah şort giyilir.
Tam bir 90’lar ruhu.
Desenli ve logolu maske yerine düz maske takmış olması da ayrıca sevindirici.
Çünkü insanların maske özentiliğinden yıldık artık...

Okulu kırmış öğrenci gibi (Engincan Ural)


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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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