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Haber Giriş: 30.08.2020 - 07:58 | Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca'nın tatil keyfi

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Oktay Kaynarca'nın tatil keyfi
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Yaz sezonunu Bodrum’da açan Oktay Kaynarca, tatiline Çeşme’de devam ediyor.

Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, önceki gün The Beach of Momo’da görüntülendi. Locasında yakın dostu Hasan Sancak’la sohbet eden Kaynarca, ilerleyen saatlerde denize girip yüzdü.

 Oyuncu, fotoğraflarının çekildiğini fark edince gülümseyerek poz verdi. Kaynarca, “Bir-iki gün daha Çeşme’de kaldıktan sonra Bodrum’a geçeceğim. Eylülün ilk haftası da dizi çekimlerim için İstanbul’a döneceğim” dedi.

Oktay Kaynarcanın tatil keyfi


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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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