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Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:51,Son Güncelleme:

Oktay Kaynarca’nın sevgilisi Gizem Acar kimdir, kaç yaşında?

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Oktay Kaynarca’nın sevgilisi Gizem Acar kimdir, kaç yaşında?
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Oktay Kaynarca 6 aydır adının aşk dedikodularının karıştığı Gizem Acar ile ilk kez görüntülendi. Görüntüler ardından Gizem Acar'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki, Oktay Kaynarca’nın sevgilisi Gizem Acar kimdir, kaç yaşında?

Model ve oyuncu olan Gizem Acar, 1995 doğumlu. Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde gören Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde yer aldı. 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var. 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 125.000 TL’yi hedeflediğini, amacının tiyatro eğitimine yurtdışında devam etmek olduğunu söylemişti.

 

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