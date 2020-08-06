Oktay Kaynarca’nın sevgilisi Gizem Acar kimdir, kaç yaşında?

Model ve oyuncu olan Gizem Acar, 1995 doğumlu. Tiyatro eğitimini Sadi Alışık Kültür Merkezinde gören Gizem Acar, bazı reklam filmleri ve dizilerde yer aldı. 25 yaşındaki Gizem Acar ile Oktay Kaynarca'nın arasında 30 yaş fark var. 2015 yılında Kim Milyoner Olmak İster’e katılan 125.000 TL’yi hedeflediğini, amacının tiyatro eğitimine yurtdışında devam etmek olduğunu söylemişti.