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Oksijen tüpü nedir? Oksijen tüpü neden patlar? Oksijen tüpü kullanımı hakkında bilgiler

#Oksijen Tüpü#Oksijen Tüpü Kullanımı#Oksijen Tüpü Patlar Mı
Oksijen tüpü nedir Oksijen tüpü neden patlar Oksijen tüpü kullanımı hakkında bilgiler

Oksijen tüpü, tüp kapağı, tüp vanası, vanadan oksijenin çıkış noktasındaki bağlantı bölümü, vana sıkıştırma somunu, vana çıkış başlığı tüp bileziği yapılarından oluşmaktadır. Peki, Oksijen tüpü nedir? Oksijen tüpü neden patlar? Oksijen tüpü kullanımı hakkında bilgiler...

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Ambulansta kullanılan oksijen sistemleri, havanın sıkıştırılması ve ayrıştırılması yöntemiyleelde edilen yüksek konsantrasyonda (%99,7) oksijen içeren basınçlı gaz tüpleriyle çalışmaktadır. Basınçlı gaz tüpleri içinde bulunan oksijen, bir regülatör sistemiyle kullanıma uygun basınçlar sağlanarak sisteme entegre edilir. Basınçlı gaz tüpleri kullanmanın bazı riskleri bulunmaktadır. Oksijen tüpleri ve regülatörlerin hatalı kullanımları nedeniyle gaz sızıntıları, kazalar, yangınlar ve tüp patlamaları meydana gelebilir.

Oksijenin ortamda %23 üzerinde olması tehlikeli bir durum olup yanmayı hızlandırır. Kazaları önleyebilmek için oksijen sistemlerinin doğru ve güvenli kullanımıyla ilgili kuralların bilinmesi önemlidir.

Bir oksijen tüpü şu bileşenlerden oluşmaktadır: Tüp kapağı, tüp vanası, vanadan oksijenin çıkış noktasındaki bağlantı bölümü, vana sıkıştırma somunu, vana çıkış başlığı tüp bileziği yapılarından oluşmaktadır.

OKSİJEN TÜPÜ KULLANIMI

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Olay yerinde, ambulansta ve kuvöz ile nakil esnasında oksijen tüpü kullanılması sırasında;

• Oksijen tüpü ve vanasına yağlı, kremli ellerle kesinlikle dokunulmamalıdır.
• Oksijen tüpünün yanında sigara içilmemeli, açık alev, ısı kaynağı, yanıcı maddeler bulundurulmamalıdır.
• Vanası arızalı olan, açılmayan, gaz kaçıran tüplere müdahale edilmemeli, hemen ilgili kişi/ birime haber verilmelidir.
• Tüpler sabitlenerek ya da dik pozisyonda tutulmalı, sarsılmaya ve darbeye karşı korunmalıdır.
• Elektrikli ekipmanlar ve kablolar (defibrilatör vb.) ile tüp arasında yeterli mesafe oluşturularak oksijen tüpü ile teması önlenmelidir.
• Temas esnasında temiz, daha önce kullanılmamış tek kullanımlık çift kat eldiven kullanılmalıdır.
• Oksijen tüpleri, vakaya ulaşıldıktan sonra bir personel tarafından hasta ambulansa alınmadan önce açılmalı ve kullanıma hazır hale getirilmelidir.
• Hastanın naklinden hemen sonra her iki tüpün de vanaları kapatılarak, sistemdeki gaz boşaltılmalıdır.

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