Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

Haberin Devamı

Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, 10 yıllık sevgilisi Katre Yırtıcı ile 18 Haziran’da yapılan görkemli bir düğünle evlendi. Oldukça keyifli geçen düğün törenine ben de katıldım. Çifte bir kez daha buradan ömür boyu mutluluklar dilerken, düğünden notlarımı sizinle paylaşayım...

◊ Hünkâr Suyu Korusu’nda yapılan törende çiftin nikâh şahitliğini Mehmet Ağar, Necmettin Karabacak, Mustafa Denizli ve Esat Yontunç üstlendi.

◊ Katre Yırtıcı’nın, herkes tarafından çok beğenilen gelinliğini ünlü modacı Tuğçe Özkaynak tasarlamıştı. Okan Turan’ın damatlığı ise özel dikimdi.

Haberin Devamı

◊ 500 davetlinin katıldığı düğün töreninde birçok ünlü isim vardı. Acun Ilıcalı-Ayça Çağla Altunkaya, Bensu Soral-Hakan Baş, Pelin Karahan-Bedri Güntay, Necati Ateş, Umut Bulut, Hande Gülşen-Esat Yontunç, Kamil-Gözde Agel, benim ilk gözüme çarpan isimler oldu. Terim Ailesi’ni temsilen düğüne Merve Terim Çetin katıldı.

◊ Selin İmer Ceceli, düğüne yakın arkadaşı Zeynep Selvili ile birlikte geldi. Gecede sahneye çıkan eşi Mustafa Ceceli, önceden gelip hazırlıklarını yaptı.

◊ Gecenin en şık çifti, gelinle damattan sonra Aslıhan-Arda Turan’dı. Aslıhan Turan’ın Alexandre Vauthier tasarımı elbisesi herkesin gözünü aldı. Arda Turan da Tom Ford şıklığı içerisinde James Bond gibiydi... Aslıhan Hanım, after party’de Raisa Vanessa tasarımı tercih etti.

Haberin Devamı

◊ Acun Ilıcalı ve kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya, gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Altunkaya, yeşil mini elbisesi içinde çok şıktı.

◊ Düğün çocuksuzdu ama Okan Turan’ın yeğenleri Hamza Arda ve Asil Aslan, tabii ki davetin en önemli konukları arasındaydı.

◊ Çift, nikâh şekeri yerine çok hoş bir jest yaptı. Tüm konuklar adına TEMA Vakfı’na bağışta bulunarak, yemyeşil yaşanabilir bir dünya için destek verdiler.

◊ İşlerinden dolayı balayına eylül ayında çıkacak olan çift, Amerika’ya gidecek.

Haberin Devamı

Pelin Karahan - Bedri Güntay





Duru, Necmettin KarabacakSelin İmerZeynep SelviliEray Sözen - Merve Terim ÇetinKamil Agel - Gözde AgelMeral İnce - Yener İnceAslıhan Turan, after party’de Raisa Vanessa tasarımı giydi.

Hande Gülşen - Esat Yontunç