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Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

#Okan Turan#Katre Yırtıcı#Arda Turan
Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi
Mehmet Üstündağ

Okan Turan-Katre Yırtıcı çifti, Hünkâr Suyu Korusu’nda yapılan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Çiftin mutluluğuna 500 konuk şahitlik ederken, tören cemiyet, iş, siyaset ve spor dünyasını buluşturdu.

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Arda Turan’ın kardeşi Okan Turan, 10 yıllık sevgilisi Katre Yırtıcı ile 18 Haziran’da yapılan görkemli bir düğünle evlendi. Oldukça keyifli geçen düğün törenine ben de katıldım. Çifte bir kez daha buradan ömür boyu mutluluklar dilerken, düğünden notlarımı sizinle paylaşayım...

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

Hünkâr Suyu Korusu’nda yapılan törende çiftin nikâh şahitliğini Mehmet Ağar, Necmettin Karabacak, Mustafa Denizli ve Esat Yontunç üstlendi. 

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

Katre Yırtıcı’nın, herkes tarafından çok beğenilen gelinliğini ünlü modacı Tuğçe Özkaynak tasarlamıştı. Okan Turan’ın damatlığı ise özel dikimdi.

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Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

500 davetlinin katıldığı düğün töreninde birçok ünlü isim vardı. Acun Ilıcalı-Ayça Çağla Altunkaya, Bensu Soral-Hakan Baş, Pelin Karahan-Bedri Güntay, Necati Ateş, Umut Bulut, Hande Gülşen-Esat Yontunç, Kamil-Gözde Agel, benim ilk gözüme çarpan isimler oldu. Terim Ailesi’ni temsilen düğüne Merve Terim Çetin katıldı.

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

Selin İmer Ceceli, düğüne yakın arkadaşı Zeynep Selvili ile birlikte geldi. Gecede sahneye çıkan eşi Mustafa Ceceli, önceden gelip hazırlıklarını yaptı.

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

Gecenin en şık çifti, gelinle damattan sonra Aslıhan-Arda Turan’dı. Aslıhan Turan’ın Alexandre Vauthier tasarımı elbisesi herkesin gözünü aldı. Arda Turan da Tom Ford şıklığı içerisinde James Bond gibiydi... Aslıhan Hanım, after party’de Raisa Vanessa tasarımı tercih etti. 

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Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

Acun Ilıcalı ve kız arkadaşı Ayça Çağla Altunkaya, gecenin en dikkat çeken isimleri arasındaydı. Altunkaya, yeşil mini elbisesi içinde çok şıktı.

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

Düğün çocuksuzdu ama Okan Turan’ın yeğenleri Hamza Arda ve Asil Aslan, tabii ki davetin en önemli konukları arasındaydı. 

Çift, nikâh şekeri yerine çok hoş bir jest yaptı. Tüm konuklar adına TEMA Vakfı’na bağışta bulunarak, yemyeşil yaşanabilir bir dünya için destek verdiler.

İşlerinden dolayı balayına eylül ayında çıkacak olan çift, Amerika’ya gidecek.

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

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Pelin Karahan - Bedri Güntay

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi


Duru, Necmettin Karabacak

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi


Selin İmer

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi


Zeynep Selvili

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi


Eray Sözen -  Merve Terim Çetin

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi


Kamil Agel - Gözde Agel

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi


Meral İnce - Yener İnce

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi


Aslıhan Turan, after party’de Raisa Vanessa tasarımı giydi.

Okan Turan ile Katre Yırtıcı rüya gibi bir törenle evlendi

 Hande Gülşen - Esat Yontunç

 

 

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#Okan Turan#Katre Yırtıcı#Arda Turan

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