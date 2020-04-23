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Haber Giriş: 23.04.2020 - 09:20,Son Güncelleme:

Okan Kurt'tan Demet Akalın'a doğum günü mesajı: Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun!

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Okan Kurt'tan Demet Akalın'a doğum günü mesajı: Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun!
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Şarkıcı Demet Akalın 48 yaşına bastı. Her yıl Akalın için görkemli partiler organize eden Okan Kurt corona virüs engeline takıldı.

Okan Kurt, ünlü popçunun  yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı:

"23 Nisan... Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah"

Okan Kurttan Demet Akalına doğum günü mesajı: Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun

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