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Okan Kurt'tan Demet Akalın'a doğum günü mesajı: Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun!
Şarkıcı Demet Akalın 48 yaşına bastı. Her yıl Akalın için görkemli partiler organize eden Okan Kurt corona virüs engeline takıldı.
Okan Kurt, ünlü popçunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı:
"23 Nisan... Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah"
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