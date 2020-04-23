Okan Kurt'tan Demet Akalın'a doğum günü mesajı: Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun!

Okan Kurt, ünlü popçunun yeni yaşını Instagram'da paylaştığı mesajla kutladı:

"23 Nisan... Benim her şeyimin doğum günü. Bizim doğduğumuz gün. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun, seneye en iyisini yapacağız inşallah"