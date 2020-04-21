Okan Kurt: En güzel ve özel doğum günümdü

Şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.



Bütün vakitlerini evde geçiren çift, yaş günlerini birlikte kutladı. Evde kızları Hira ile birlikte bir kutlama organize eden ikili, pastalarını ailece üfledi.

Demet Akalın, kutlamadan kareyi "Karantina günlerinde doğum günü" notuyla yayınladı.

Okan Kurt ise paylaşımına "Allah herkese sevdikleriyle kutlamayı nasip etsin. En güzel ve özel doğum günümdü" notunu düştü.







