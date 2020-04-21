MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOkan Kurt: En güzel ve özel doğum günümdü
GeriMagazin Okan Kurt: En güzel ve özel doğum günümdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 21.04.2020 - 10:11,Son Güncelleme:

Okan Kurt: En güzel ve özel doğum günümdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Koronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı karantinaya alan Demet Akalın ve Okan Kurt, doğum günlerini evde birlikte kutladı. İkili, kutlamadan kareleri sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı Demet Akalın, Okan Kurt ve kızı Hira ile tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Okan Kurt: En güzel ve özel doğum günümdü

Bütün vakitlerini evde geçiren çift, yaş günlerini birlikte kutladı. Evde kızları Hira ile birlikte bir kutlama organize eden ikili, pastalarını ailece üfledi.
Demet Akalın, kutlamadan kareyi "Karantina günlerinde doğum günü" notuyla yayınladı.

Okan Kurt ise paylaşımına "Allah herkese sevdikleriyle kutlamayı nasip etsin. En güzel ve özel doğum günümdü" notunu düştü.

Okan Kurt: En güzel ve özel doğum günümdü

Okan Kurt: En güzel ve özel doğum günümdü


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle