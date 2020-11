Okan Karacan kimdir? Okan Karacan'ın eşi Zeynep Kadıoğlu hakkında bilgiler

Okan Karacan, 16 Nisan 1977 yılında İstanbul’da Makina mühendisi sanayici bir baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi’nde okudu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Türk Müziği Müzikoloji bölümünü bitirerek öğrenimini tamamladı.



Girişimci ruhu ve öğrenme arzusu hiç bitmeyen Okan Karacan; profesyonel aşçılık, satış ve pazarlama sertifikasyonlarına da sahiptir. Küçük yaşlarda tanınma arzusu ile başlayan şöhretli olma isteği; aile içerisinde ve arkadaş çevresince desteklenmiş, ilerleyen yıllarda tüm ülkenin tanıyacağı bir sanatçı olmasına katkı sağlamıştır. Okul yıllarında kurduğu kapalı devre radyo yayını, çok sesli koro koristliği, öğrenci birliği başkanlığı, milli olimpiyat kurulu üyeliği ve liseler arası tiyatro yarışmasında aldığı ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü gibi birçok başarı ile geleceğin girişimcisi olacağının haberini vermiştir. Liseden mezun olduktan sonra da sosyal alanlardaki çalışmalarına ara vermeyen Karacan,’Eceler Leo’ kurucu üyeliği,’Eminönü Leo’ ve’Bebek Leo’ üyelikleri ile lion camiasına sayısız hizmetlerde bulunmuştur. Ticarete olan merakını da, sanatsal faliyetleri ile birlikte devam ettirmiştir. Liseyi bitirdiği aynı yıl, Türkiye’de açılan mağazalar zincirinin lider markası’Marks&Spencer’ ın ilk on sekiz çalışanından biri olmuştur. Turizm sektöründe kendisini daha iyi ifade edebileceğini düşünerek,’Kefeli Turizm’ acentası bilet satış hizmetlerinde yer alarak sektöre adımını atmıştır.



Şöhrete olan ilgi ve adımlar, Erdal Altınay ile tanışması sayesinde olmuştur. Türkiye’nin önemli prodüksiyon şirketlerinden biri olan’Senkron Tv’de işe başlamasının ardından, üstlendiği program yapımcılığı görevi hayatında dönüm noktası olmuştur. 1996 yılında ‘Şakamatik’ adlı tv programı ile ilk defa seyirci karşısına çıkmıştır. O yıllarda televizyonda yayınlanan programların yapım ekibinde yer alması, tv ve radyo program yapımcılığında kendini geliştirmesine büyük katkı sağlamıştır.



1998’de Kanal 6’da yayınlanan ‘Alo Olimpiyat’ isimli yarışma programında ilk canlı yayın deneyimini gerçekleştirmiştir. 1999 yılında kurulan ve Türkiye’nin ilkleri arasında yer alan müzik kanalı Best tv’de, ‘Sabah Neşesi’ isimli televizyon programı ile kendisini tüm Türkiye’ye tanıtmıştır. Ayrıca ‘Best FM’de hafta içi her gün yayınlanan ‘Gamlı Baykuş’ isimli programın hem yapımcılığını hem sunuculuğunu üstlenmiştir. Aynı yıllarda Atv televizyon kanalına ‘Şakarazzi’ isimli kamera şakası programı ile 2000 yılı yılbaşı özel programlarını hazırlamış ve sunmuştur. Bugün iyi bir aşçı olmasına neden olan BBC formatı ‘Cant Cook Wont Cook’ isimli programı hazırlayan Okan Karacan, ülkeler arası anlaşma gereği aşçılık okuluna gitmiştir.



2003 yılında Show Tv ve Alem FM’i bünyesinde bulunduran Çukurova Grubuna geçmiş ve televizyona ‘Sıkı Dostlar’, radyoya ‘Okan Karacan on Air’ isimli programları hazırlamıştır. Yine aynı yıllarda senaryosunu Gani Müjde’nin yazdığı, başrolünü Perran Kutman’ın canlandırdığı ‘Hayat Bilgisi’ dizisinde; müzik öğretmeni olan ‘Bestele Behçet’ karakterine hayat vermiştir. TRT’de sayısal loto çekilişlerinin gerçekleştirildiği ‘Sayısal Gece’nin showmanliğini ve sunuculuğunu yapmıştır. Türk televizyonlarında yayınlandığı dönemde kült yapımlar arasında yer alan ‘Buzda Dans’, ‘Şarkı Söylemek Lazım’ gibi programların ve TRT’nin sabah kuşağı programı ‘Gün Be Gün’ isimli programın showmanliğini yapmış, yapım ekibinde görevler almıştır.

2006 yılında Faruk Aksoy ile sinemada uzun bir serinin başlangıcı olan ‘Çılgın Dersane’ filminde ‘Dr. Bilgin’ karakterini canlandırmıştır. Aynı film serisini ‘Çılgın Dersane Kampta’, ‘Çılgın Dersane 3’, ve ‘Çılgın Dersane Ada’ izlemiştir. ‘Ayakta Kal’ ve Reha Erdem’in ‘Kaç Para Kaç’filmi, Karacan’ın rol aldığı diğer filmleridir. Sayısız belediye festivalleri, özel gece programları ve bayi toplantılarında showmanlik görevini üstlenmiştir. Ülkemizin tüm illerini gezen, 4 yıl ara vermeden 5 saat canlı yayın yapan ve devlet üniversitelerinde ücretsiz söyleşilerde bulunan Karacan, icra ettiği mesleği sayesinde önemli rekorları elinde bulundurmaktadır.



2010 yılında Saner Ayar yönetiminde bulunan Show Tv’ye geri dönen Karacan; Ender Bölükbaşı ve hayatında önemli bir değer olarak gördüğü Mehmet Alp Elmalı ile birlikte ‘Show Max’ isimli kanalda yapım ekibinde de yer alarak, sunuculuk yapmaya başlamıştır. Digitürk platformunda yayın yapan kanalı, mevcut bilgi kapasitesi ve yenilikçi düşünceleri sayesinde yılın en çok izlenenleri arasında yerini almıştır. Reklamcılık konusunda da kendisini geliştiren Karacan, eşi Zeynep Karacan ile bu sektörde tanışmıştır. Birlikte başladıkları yaşantılarına ticari başarıları ve arka arkaya işlettikleri kanallarda eklenmiştir.



2013 yılında kurumsallaşmaya karar veren Karacan, bugün de işleyişine devam eden tam hizmet ajansı ‘ONKA MEDYA’yı kurmuştur.

Grubuna bağlı üç şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Karacan; showmanlik, sunuculuk ve radyo programcılığı konusunda birden fazla ödüle sahiptir.



2014 yılında İç Mimar Zeynep Kadıoğlu ile nikah masasına oturan Okan Karacan’ın Alican Karacan ve Ayşe Naz isminde iki çocuğu var.