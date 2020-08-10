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Haber Giriş: 10.08.2020 - 07:45,Son Güncelleme:

Oh be sonunda! (Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio)

Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
Oh be sonunda! (Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio)
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Belçim Bilgin giyim konusunda sonunda bir ilki başardı...

Üzerindeki Monse marka bluzun güzelliği tek kelimeyle şahane.
Üzerinde ilk defa güzel bir parça gördüğüm için jean’i ve pembe maskesine yorum yapıp, şansımı zorlamayacağım.
Yine de o güzelliğini bu üstle birlikte yapacağı çok daha doğru bir styling’le, daha da yukarıya taşıyabileceğini belirtmeden de geçmeyelim.

**Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio, önceki gün Zorlu AVM’de görüntülendi. Yeni sezonda “Hekimoğlu” dizisinin kadrosunda yer alacak olan Bilgin, “Çekimlerimiz başladı. Harika bir set ortamı var” dedi.

Oh be sonunda (Belçim Bilgin ve sevgilisi Alfredo Di Blasio)

 

 

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Hande Can
Hande Can
hande@gouroux.com.tr
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