Oh be! (Ayşe Kucuroğlu)

Ayşe’nin kırmızı Wagonist elbisesinin sırt dekoltesine ve Gucci ayakkabılarına bayıldım.

Artık yaz geldiğine göre elindeki gibi çantaları rafa kaldırıp, hasır ve renkli clutch’lara dönmesinin tam zamanı.

O tarz bir clutch’la Ayşe, normalleşme sürecinin ilk kusursuz kadını olacaktı.

Ayşe Kucuroğlu önceki gün yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kucuroğlu, 7 bin 500 liralık Gucci ayakkabıları ve 1100 liraya satılan Wagonist marka elbisesiyle dikkat çekti.