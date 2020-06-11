Oh be! (Ayşe Kucuroğlu)
Uzun zaman sonra eşofmansız, taytsız, güzel ve şık kadın görmek çok iyi geldi.
Ayşe’nin kırmızı Wagonist elbisesinin sırt dekoltesine ve Gucci ayakkabılarına bayıldım.
Artık yaz geldiğine göre elindeki gibi çantaları rafa kaldırıp, hasır ve renkli clutch’lara dönmesinin tam zamanı.
O tarz bir clutch’la Ayşe, normalleşme sürecinin ilk kusursuz kadını olacaktı.
Ayşe Kucuroğlu önceki gün yeni yaşını kutlamak için arkadaşlarıyla bir araya geldi. Kucuroğlu, 7 bin 500 liralık Gucci ayakkabıları ve 1100 liraya satılan Wagonist marka elbisesiyle dikkat çekti.
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