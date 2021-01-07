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Haber Giriş: 07.01.2021 - 12:14 | Son Güncelleme:

Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk evleniyor

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Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk evleniyor
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Bir süredir birlikte olan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Oğuzhan Özyakup'un bu yaz evlenme kararı aldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz aylarda Melisa Aslı Pamuk'a sessiz sedasız evlenme teklif eden Oğuzhan Özyakup düğün planlarına başladı.

İddialara göre ikilinin nikahı çiftin doğup büyüdüğü Hollanda'da gerçekleşecek.

Ligin sona ermesi ve pandeminin etkilerinin azalmasıyla nikah masasına oturmayı planlayan çift, tarih olarak yaz aylarını düşünüyor.

İkili Hollanda'nın ardından İstanbul'daki dostları için bir kutlama organize etmeyi de planlıyor.

Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk evleniyor

GÖRÜMCESİYLE TATİLDE

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, yaz tatilini Oğuzhan Özyakup’un kardeşi Şermin ile geçirmişti. İkilinin bu görüntüleri 'Melisa aile girdi' olarak yorumlanmıştı. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan mutlu çift ilişkilerini gözlerden uzakta yaşıyor.

Oğuzhan Özyakup ve oyuncu Melisa Aslı Pamuk evleniyor


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