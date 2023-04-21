Oğuzhan Koç'tan boşanmaya hazırlanan Demet Özdemir sessizliğini bozdu

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SAYGI ÇERÇEVESİNDE BİTTİ

Demet Özdemir önceki gün bir dergi çekimi için Emirgan’daydı. Teknede objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, çekim sonrası kendisini bekleyen muhabirleri kırmadı, soruları yanıtladı.



Oğuzhan Koç’la boşanma kararı alan Özdemir, “Ortaya atılan iddialara çok şaşırmadım. Böyle şeylerin çıkacağını biliyordum. Ama hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Çıkan dedikodular gibi bir şey başımıza gelmedi. İkimiz de saygı çerçevesi içerisinde ilişkimizi noktalama kararı verdik” dedi.

BÖYLE ŞEYLER KONUŞULMADI

Eşini aldattığı, bu ortaya çıkınca da şiddet gördüğü öne sürülen Özdemir, dedikoduların kendisini üzdüğünü söyledi. “Aldatma ve şiddet gibi iddialar doğru değil” diyen Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Biten bir ilişki sonrası konuşmak ne bana ne de Oğuzhan’a yakışır. Aramızda kin, nefret, öfke yok. Takı, ev, mal mülk dedikoduları da beni çok üzüyor. Hiçbiri gerçek değil. Böyle şeyler konuşulmadı.”

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Takı konusu sinirimi bozuyor



Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanma kararı alınca, düğünlerinde gelen servet değerindeki takıların kimde kalacağı merak konusu olmuştu. Özdemir konuyla ilgili sorular karşısında “Böyle şeyler sinirimi bozuyor” demekle yetindi.