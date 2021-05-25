MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde
GeriMagazin Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 25.05.2021 - 09:08 | Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

Bir süredir aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç birlikte tatile çıktı. Kaş’a giden çift, tatilde verdikleri pozları sosyal medyada takipçileriyle de paylaşıyor.

Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı “Doğduğun Ev Kaderindir” dizisinin final yapmasının ardından bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Oğuzhan Koç ile birlikte tatil sezonunu açtı.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran’la birlikte Antalya-Kaş’a giden çift, tatilde çektirdikleri fotoğrafları Instagram’da paylaşmaya başladı. İkilinin kareleri takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir tatilde

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Demet Özdemir, “Aynı evde yaşamak gibi bir durumuz yok” Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile paylaştığı fotoğraflara gelen güzel yorumlardan dolayı çok mutlu olduğunu belirtti. Güzel oyuncu, sevgilisi Oğuzhan Koç ile aynı evde yaşayacağı iddialarını ise; “Aynı evde yaşamak gibi bir durumuz yok” diyerek yalanladı.
daha fazla video için

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

False
Fuat Çağdaş
Fuat Çağdaş
fcagdas@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi