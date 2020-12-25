MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriOğuzhan Koç: Test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evdeydim
GeriMagazin Oğuzhan Koç: Test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evdeydim
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 25.12.2020 - 08:32 | Son Güncelleme:

Oğuzhan Koç: Test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evdeydim

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Oğuzhan Koç: Test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evdeydim
Abone Olgoogle-news

Oğuzhan Koç önceki gün arkadaşları Mustafa Aksakallı ve Efe Kesgün ile Bebek sahilindeydi.

Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan şarkıcı, “13-14 gün sonra tekrar test yaptırıp negatif olduğumu anlayana kadar evde dinlendim. Uzun zaman sonra arkadaşlarım yanıma geldi. ‘Bir nefes al artık’ dediler. Sahile geldik, yürüyoruz” dedi. Koç, 2020 yılının kendisi için nasıl geçtiği sorusuna da şöyle yanıt verdi: “2020 çok zor gibi gözükse de şarkılar anlamında benim için çok iyi geçti.” 

False
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle