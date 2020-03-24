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Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:37,Son Güncelleme:/

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi

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Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy'un dağ evi bilmecesi
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Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoy adlı genç kızın aynı dağ evinden paylaştığı fotoğraflar aşk dedikodularına yol açtı. Gülsoy iddiayı yalanladı, ancak paylaştığı bir karede ünlü şarkıcının aracının da bulunması kafaları karıştırdı.

YENİ SEVGİLİSİ Mİ?

Oğuzhan Koç’un sık sık gittiği dağ evinden Cansu Dila Gülsoy adlı Instagram kullanıcısının da fotoğraf paylaşması, ikilinin aşk yaşadığı ve karantina günlerini birlikte geçirdiği şeklinde yorumlandı. Gülsoy’un yayınladığı bir karede Koç’un beyaz aracının görünmesi de dedikoduları iyice alevlendirdi.

HİÇBİR FİKRİM YOK

Cansu Dila Gülsoy sosyal medya kullanıcılarının yorumları üzerine Instagram’da şu açıklamayı yaptı: “Bu ev hafta sonu arkadaşlarımla kiralayıp kaldığım ev. Aynı şekilde Oğuzhan Koç’un da sürekli zaman geçirdiği bir evmiş. Hiçbir fikrim yok. Biraz araştırırsanız, bu evin çoğu sitede ilanını bulursunuz zaten.”

Oğuzhan Koç ile Cansu Dila Gülsoyun dağ evi bilmecesi


Oğuzhan Koç, sık sık gittiği dağ evinden fotoğraflarını Instagram hesabında yayınlıyor.

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