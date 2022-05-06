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Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum

#Oğuzhan Koç#Demet Özdemir#İbrahim Selim
Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, İbrahim Selim’in sunduğu “Bu Gece” programında evlilik hazırlığı yaptığı Demet Özdemir’e olan aşkını dile getirdi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu, “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir?” sorusuna “Şey değil biri var: Demet Özdemir” yanıtını verdi.

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Oyuncu ve şarkıcı Oğuzhan Koç, YouTube’da yayınlanan “İbrahim Selim ile Bu Gece” programına konuk oldu. Demet Özdemir’le bu yaz evlilik planları yapan Koç programda birbirinden ilginç sorulara yanıt verdi.

Ünlü şarkıcı, “Gördüğünde gözünü alamadan baktığın şey nedir:” sorusuna “Şey değil biri var: Demet Özdemir” yanıtıyla nişanlısına olan aşkını dile getirdi. Demet Özdemir’le aynı projede yer alma hayalinden de bahseden Koç, “Kendi yazdığım hikâyem var. Sonbaharda çekip yeni yıla yayınlamayı düşünüyorum. Ben yazıp oynayacağım. Keşke Demet’le birlikte oynasak ne güzel olur. Onun sahne kabiliyetinden eminim ve onun oynamasını çok isterim” diye konuştu.

Oğuzhan Koç: Demet’ten gözümü alamıyorum

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Hakkında merak edilenleri de anlatan ünlü şarkıcı ve oyuncu, “İnsanları bezdiren huyun var mı?” sorusunda şu itirafta bulundu: “Dün gece yaşandı. Evde 8-10 arkadaş tabu ve vampir köylü oynadık. Kazanacağım diye her türlü çirkefliği yapıyorum. Çok çirkinleşiyorum kazanmak istiyorum.” Koç, “Aşk acısıyla başa çıkma yöntemin var mı?” sorusunu ise “Yok, olmadığını da yakın zamanda deneyimlemiştim. Aşk acısıyla başa çıkamıyorum.”

CİMRİLİK SEVMİYORUM

Oğuzhan Koç, “Karşındaki insanı senin gözünde bitirecek olan şey nedir” diye sorulunca cimri insanları sevmediğini söyledi: “Cimrilik sevmiyorum. Küçük hesaba girmeleri sevmiyorum.”

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