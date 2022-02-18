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Oğuzhan Koç, Demet Özdemir'e evlenme teklif etmişti... Tolga Akış'tan düğün mesajı

#Demet Özdemir#Oğuzhan Koç#Tolga Akış
Oğuzhan Koç, Demet Özdemire evlenme teklif etmişti... Tolga Akıştan düğün mesajı
Behlül AYDIN

Zeynep Bastık’ın menajer eşi Tolga Akış, arkadaşı Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e evlilik teklifi yapması hakkında “Düğünü çok uzatmazlar. Tarih vermeyeyim” açıklamasını yaptı.

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Oğuzhan Koç, kısa bir ayrılığın ardından barıştığı sevgilisi Demet Özdemir’e beklenen evlilik teklifini yaptı. Koç, teklif için Sarıyer’deki Six Senses Kocataş Mansions otelinin geceliği 82 bin lira olan kral dairesini tuttu. Oğuzhan Koç, sevgilisini evinden Rolls-Royce Phantom otomobille aldı.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemire evlenme teklif etmişti... Tolga Akıştan düğün mesajı

4 karatlık yüzük

Oğuzhan Koç, romantik gecede teklifini 4 karatlık yüzükle gerçekleştirdi ve “Evet” yanıtını aldı. Çift, akşam saatlerinde sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafla mutluluklarını ilan etti.

Oğuzhan Koç, Demet Özdemire evlenme teklif etmişti... Tolga Akıştan düğün mesajı

'Düğünü çok uzatmazlar'

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 Menajer Tolga Akış önceki gün City’s Nişantaşı’nın önünde son model Porsche marka aracını valeden alırken görüntülendi. Akış, yeğeniyle alışveriş yaptığını, eşi Zeynep Bastık’ın İzmir’de konseri olduğunu söyledi:

Oğuzhan Koç, Demet Özdemire evlenme teklif etmişti... Tolga Akıştan düğün mesajı

“Zeynep’i özlüyorum tabii ki. Ama alışmak zorundayız. Yakında şehir şehir konserler vermeye başlayacak.”

Ünlü menajer, arkadaşı Oğuzhan Koç’un Demet Özdemir’e evlilik teklifi yapması hakkında “Kendi aralarında güzel bir kutlama yaptılar. Ben de saniye saniye takip ettim. Düğünü çok uzatmazlar gibi geliyor. Ben zamanını veremem” açıklamasını yaptı. 

Oğuzhan Koç, Demet Özdemire evlenme teklif etmişti... Tolga Akıştan düğün mesajı

Ünlü menajer, Porsche marka arabasına binerken “Bu benim aracım” dedi.

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