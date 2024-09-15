Oğullarıyla ilk evlilik yıl dönümünü kutladılar… ‘6 yıl… Seni seviyorum bebeğim’

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İkisi de çocuk denecek yaşta şöhretle tanıştı, hayatlarının büyük bölümünü gösteri dünyasının spot ışıkları altında geçirdiler.

Biri daha çok genç yaşında büyük bir pop yıldızı olmuş, bir de Hollywood’un en güçlü ailelerinden birinin içinde doğup kolayla modellik dünyasındaki basamakları hızla tırmanmıştı.





İLK KARŞILAŞTIKLARINDA İKİSİ DE DAHA ÇOCUKTU

Justin Bieber ve Hailey Baldwin, ilk kez 2009’da tanıştıklarında Justin henüz 15, Hailey ise daha 13 yaşındaydı. İkili tanıştıran ise Hailey’nin Hollywood yıldızı babası Stephen Baldwin olmuştu.

Justin Bieber ilk gençlik yılları boyunca uzun süre bir başka çocuk yıldız olan Selena Gomez’le fırtınalı bir aşk yaşadı. Bieber ve Gomez’in aşkı öyle büyük bir medya ilgili toplamıştı ki ikisinin hayranları da bir gün evleneceklerine kesin gözüyle bakıyordu.

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Justin Bieber 2016’da, Selena Gomez’le ayrı oldukları bir dönemde Hailey Bieber’la kısa süreli bir kaçamak yaşamıştı. Sonra Gomez’e geri döndü. Ancak iki ünlü şarkıcı 2018’de yollarını kesin olarak ayırınca Justin Bieber belli ki 2 yıldır unutamadığı Hailey Balwin’e geri döndü.





GENÇ YAŞTA VERDİKLERİ KARAR ŞÜPHE UYANDIRMIŞTI

Eski kaçamak aşıklar aynı yılın mayıs ayında ilişkilerini duyurdular ve eylül ayında da ani bir kararla evlendiler.

30 yaşındaki Justin ve 28 yaşındaki Hailey’nin genç yaşta yaptığı bu evliliğin bir “gençlik heyecanı” olduğu, bu evliliği ayakta tutamayacakları söyleniyordu. Ancak ünlü çift geçen ayın sonunda ilk çocukları olan oğulları Jack Blues'u kucaklarına aldılar.





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EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNE ROMANTİK KUTLAMA

Birbirlerine olan aşklarını hiç dillerinden düşürmeyen, evliliklerinin ilk zamanlarında zorlu günler yaşasalar da her zorluğu birlikte aşan Justin ve Hailey çifti 13 Eylül’de evliliklerinin 6. yıl dönümünü kutladılar.

Oğulları doğduğundan beri çok ortalıkta görünmeyen ve bebeklerinin sadece tek bir fotoğrafını paylaşan çift Cuma geceki yıl dönümleri için baş başa romantik bir yemeğe çıktılar.





“6 YIL… SENİ SEVİYORUM BEBEĞİM”

Mum ışığındaki bu özel gece için Justin Bieber karısı Hailey’ye kalpli balonlarla sürpriz yaparken Hailey Bieber da öpüştükleri bir fotoğrafı paylaşarak “6 yıl… Seni seviyorum bebeğim” yazdı.

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2018’de belediye binasına nikah kıyam çift bir yıl sonra görkemli bir düğün yapıp sevdikleri ve aileleriyle bir araya gelmişti.

İkili, evliliklerinin 'gerçekten zor' ilk yılı da dahil olmak üzere, yıllar boyunca ilişkileri hakkında samimi bir şekilde konuştular.





İLK YILLAR ZOR GEÇSE DE EVLİLİKLERİ GİDEREK SAĞLAMLAŞTI

2021'de GQ'ya konuşan Justin, kendisinin ve Hailey'nin başlangıçtaki zorluklarının “travma” ve “güven eksikliğinden” kaynaklandığını itiraf etmiş “Birlikte olduğunuz kişiye itiraf etmek istemediğiniz tüm bu şeyler vardı, çünkü korkutucuydu. 'Korkuyorum' diyerek onları korkutmak istemezdiniz” demişti.

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Bieber, evliliklerinin ilk yılında sanki cam kırıklarının üzerinde yürüyor gibi olduklarını ancak sonraki yıllarda giderek sağlamlaşan evliliklerinde kendisini “hiç bu kadar istikrarlı” hissetmediğini söylüyordu.

HAMİLELİK HABERİ MAYISTA GELDİ, BEBEK AĞUSTOSTA DOĞDU

Ünlü çift mayıs ayının hemen başında evlilik yeminlerini yenilemiş, Hailey Bieber da hamile olduğunu, büyüyen karnıyla çektikleri romantik video ve fotoğraflarla hayranlarına ilk kez göstermişti.

Çiftin Jack Blues adını verdikleri oğulları 24 Ağustos’ta dünyaya geldi. Mutlu haberi ortak bir paylaşım yaparak duyuran Jusitn ve Hailey Bieber onun ayağının bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaşıp fotoğrafın altına bir oyuncak ayı emojisi ve mavi bir kalp koyarak “Jack Blues” yazmıştı…