Oğulları ve gelinleriyle küstüler… Kendilerini çiftlik yaşamının kollarına attılar

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Sadece sahip oldukları büyük şöhret ve servetle değil 25 yıldan fazladır sürdürdükleri mutlu evlilik ve kalabalık aileyle de tanınan David ve Vidtoria Beckham çifti zor günler yaşıyor.

En büyük oğulları, ilk göz ağrıları Brooklyn Beckham ve eşi Nicola Peltz’le bir süredir görüşmeyen ünlü çift soluğu bir çiftlikten farkız meşhur bahçelerinde aldılar.

Beckham’lar birçok ünlü gibi çiftlik evi satın alıp büyük şehirden kaçmak yerine saray yavrusu gibi evlerini bir çiftliğe dönüştürmeyi tercih etmişlerdi.

David Beckham’ın Cotswolds’daki evlerinin geniş bahçesinde kurduğu bu minik çiftlikte her türlü sebzeyle birlikte tavuklar da yaşıyor.

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Uzun süredir mutfağa girip hünerlerini sergileyen ve ailesi için yemek pişirirken iyi bir aşçıya dönüşen David Beckham bu çiftlik benzeri bahçede çok mutlu olduğunu ve toprakla uğraşırken çok rahatladığını söylüyordu.

Bu kez David Beckham’a “posh” (süslü) lakaplı eşi Victoria da katıldı ve David Beckham bahçe işi yaparken o da bahçede yaşayan köpeklerini bolca sevdi ve kucağından indirmedi.

Aslında asıl kavga Brooklyn Beckham ve kardeşi Romeo Beckham arasında.

Brooklyn ve eşi Nicola Peltz Romeo Beckham’a kız arkadaşı Kim Turnbull yüzünden kızgın ve kırgınlar.

Bunun sebebi de Kim Turnbull’un bir dönem Brooklyn Beckham’la da sevgili olması…

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İki kardeşin arasına giren bu küslük kısa sürede aile içinde gerginliğe yol açtı ve Brooklyn – Nicola çifti sadece Romeo’yla değil David ve Victoria Beckham’la da ilişkilerini kestiler.

Ünlü çiftin bu duruma çok üzüldüğü ancak bir türlü aile içinde barışı ve huzuru sağlayamadığı konuşuluyor.

Aslında Brooklyn ve Nicola çifti evlendiklerinden beri David ve Victoria Beckhma’la her zaman sıkıntı yaşadı. Düğün günü Nicola ve kayınvalidesi Victoria kavga etmiş, bu durum zor aşılmıştı.

ABD’li ünlü milyarder Nelson Peltz’in kızı olan Nicola’nın en az Beckham’lar kadar ünlü ve zengin bir ailesi var. İki ailenin bu şan şöhret ve servet yüzünden gizliden bir rekabet içinde olduğu, özellikle Nicola ve Victoria’nın birbirlerini bu yüzden pek de sevmediği uzun süredir konuşuluyordu…