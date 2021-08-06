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Haber Giriş: 06.08.2021 - 08:50 | Son Güncelleme:

Oğulcan Engin'in motosikletini çaldılar

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Oğulcan Engin'in motosikletini çaldılar

1,5 yıllık sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Oğulcan Engin, motosikletinin çalınmasıyla bir üzüntü daha yaşadı. Evinin önünden çalınan araç, ertesi gün Kasımpaşa’da bulundu.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’e nazar değdi! 1,5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Engin, üstüne bir de tutkunu olduğu motosikletini çaldırdı. Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’e nazar değdi! 1,5 yıldır aşk yaşadığı oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile yollarını ayıran Engin, üstüne bir de tutkunu olduğu motosikletini çaldırdı.

Daha önce de kaskını çaldırmıştı
Daha önce de kaskını çaldırmıştı

 EVİNİN ÖNÜNDEN GİTTİ

Cihangir’de ‘Emily’s Garden’ isimli mekanın sahibi olan ve yine aynı semtte oturan Oğulcan Engin, motosikletini akşam kapısının önünde kilitledi. Sabah evinden çıktıktan sonra motorunun yerinde olmadığını gören işletmeci, hemen polisi aradı. 

Oğulcan Enginin trafik çözümü
Oğulcan Engin'in trafik çözümü

BİR GÜN SONRA BULUNDU

Görevlilere motorunun çalındığını bildiren Engin, olaydan bir gün sonra aldığı haberle rahat bir nefes aldı. Motoru Kasımpaşa’da bir bölgede bulan ekipler, hemen Engin’e durumu bildirdi. Aldığı haber karşısında mutlu olan Engin, hırsızlardan şikayetçi oldu. 

Oğulcan Enginin motosikletini çaldılar

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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