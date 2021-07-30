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Haber Giriş: 30.07.2021 - 13:42 | Son Güncelleme:

Oğulcan Engin'den sürpriz Ezgi Eyüboğlu hamlesi!

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Oğulcan Engin'den sürpriz Ezgi Eyüboğlu hamlesi!

Yaklaşık 1.5 yıldır birlikte olan oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve ünlü şarkıcı Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğulları Oğulcan Engin ani bir kararla yollarını ayırdı.

Ayrılık, Ezgi Eyüboğlu'nun Oğulcan Engin ile fotoğraflarını sosyal medyadan silmesiyle ortaya çıktı.

Oğulcan Engin, konuyla ilgili “Haberim yok. Ezgi’ye sorun” açıklamasında bulundu.

Şu anda yok öyle bir şey
'Şu anda yok öyle bir şey'

Çok geçmeden Oğulcan Engin'den sürpriz bir hamle geldi.

Engin, sosyal medya hesabından Ezgi Eyüboğlu ile yer aldığı kareleri tamamını sildi.

Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi Ezgi Eyüboğlundan flaş hamle...
Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi? Ezgi Eyüboğlu'ndan flaş hamle...

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

Oğulcan Enginden sürpriz Ezgi Eyüboğlu hamlesi

Oğulcan Engin ile Ezgi Eyüboğlu 19 Temmuz'da Çeşme’de  görüntülenmişti

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