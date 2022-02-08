Oğulcan Engin ve Miray Daner'den aşk pozu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Macron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlarMacron alay konusu oldu... İşte zirveye damga vuran o anlar#Macron
Kar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu 2 ay kritikKar yağışı bu yıl kuraklığa çare olur mu? '2 ay kritik'#İklim Krizi
G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'G.Saray evlatlarını yemeye devam ediyor'#Galatasaray
Ünlü isimleri kapıcı çarptıÜnlü isimleri kapıcı çarptı!#Haldun Dormen
İşte Bozdağın masasındaki taslak... Nafakada yeni planİşte Bozdağ'ın masasındaki taslak... Nafakada yeni plan#Bekir Bozdağ
İstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürpriziİstanbul, Ankara, İzmir dahil 55 kentte alarm: Kar sürprizi#Meteoroloji
Kurban olayım başkanım, aman haKurban olayım başkanım, aman ha#İmamoğlu
Altın fiyatlarında risk iştahı Yükseliş devam ediyorAltın fiyatlarında risk iştahı! Yükseliş devam ediyor#Altın
Dünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı Çok acı çekiyorumDünya şampiyonu boksöre silahlı saldırı! 'Çok acı çekiyorum'#Robert Easter Jr
Dünya Rayana ağlıyor... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk son yolculuğuna uğurlandıDünya Rayan'a ağlıyor... 32 metrelik kuyuda can veren Faslı çocuk son yolculuğuna uğurlandı#Rayan
Hırsız Hakkını helal et abilerin gülü yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke olduHırsız 'Hakkını helal et abilerin gülü' yazılı not bıraktı, iş yeri sahibi şoke oldu#Antalya
Ormanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu olduOrmanın bir köşesinde ne yaptıkları merak konusu oldu!#Shawn Mendes
Rizespor futbolcusu Aziz Aksoya silahlı saldırı Aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldıRizespor futbolcusu Aziz Aksoy'a silahlı saldırı! Aileden 3 kişi hastaneye kaldırıldı#Aziz Aksoy
Erdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimlerErdoğan kaseti için İran’a giden CHP milletvekilleri kimler?#Savcı Sayan
Bakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecekBakan Kasapoğlu açıkladı: Millilik lisansı iptal edilecek#Derya Büyükuncu
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Oğulcan Engin ve Miray Daner'den aşk pozu

#Işın Karaca#İdo Tatlıses#Hülya Avşar
Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

 

Haberin Devamı

Oğulcan ile Miray'dan aşk pozu

Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner'den yeni paylaşım geldi. Daner, sevgilisi ile romantik pozunu kalp emojisi ile paylaştı.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

İş kazası deyip geçme

Geçtiğimiz akşam özel bir etkinlikte konser veren Işın Karaca, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirdi. Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen sanatçının ayağı kırıldı.

Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.”

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Haberin Devamı

Korona testi pozitif

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin belirtiler üzerine yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Hastalığı hafif atlayan İynemli, evinde dinleniyor.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Avradım

İdo Tatlıses, geçtiğimiz ekim ayında evlendiği Yasemin Şefkatli’yle fotoğrafını Instagram sayfasına “Avradımla” notuyla ekledi. Paylaşım sosyal medyada ses getirince, Şefkatli “avrat” kelimesinin sözlük anlamını yayınladı: “1- Dişi insan, kadın. 2- (Kocaya göre) Karı, eş.”

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Aile pozu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam kızları Zehra ile Tarabya Kıyı Balık’ta yemek yedi.

Kaya Çilingiroğlu, çıkışta fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri kırmadı, “Hülya, gelin bir aile pozu verelim” diyerek eski eşini yanına çağırdı. Poz verdikten sonra aracına yönelen Avşar, röportaj isteklerini geri çevirdi: “Arkadaşlar artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim.” (Sayit DURMAZ)

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Miami tatili

Miami’de yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye tatilinin ardından evine döndü. İstanbul’dan yakın arkadaşları, hep birlikte tatile çıkarak Subaşı’nın yanına gitti.

Haberin Devamı

Sosyal medyanın ünlü isimleri Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Derev Clara Kösedağ, Ecem Oltulu ve Sima Tarkan, tatil için Miami’ye gitti. Şeyma Subaşı ile buluşan arkadaşlar, önceki gün hep birlikte denize açıldı. Ekip keyifli günün fotoğraf ve videolarını Instagram hesaplarında paylaştı.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Kızlarıyla gezdiler

Başakşehir futbol takımının başarılı kalecisi Volkan Babacan ile spiker eşi Hilal Özdemir, ikiz kızları birlikte hafta sonu güzel havanın keyfini çıkardı. İkizleri Ayşe ve Bade ile birlikte Bebek’te görüntülenen Volkan Babacan ve Hilal Özdemir, sahil hattında yürüyüş yaptı. İkizlerini bebek arabalarında süren ikili, uyumlu halleriyle dikkat çekti. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Dengemi bozmayın

Oyuncu Algı Eke, denge tahtası “moveboard”daki ilerlemesini takipçileriyle paylaştı. Üç haftadır denge tahtasıyla çalıştığını belirten Eke, ilerleme videolarını Instagram’a yükledi. Altına “dengemi bozmayın” diye yazan oyuncuya çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Kim kazandı?

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, oğlu Murat Arkın’la satranç oynarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Usta oyuncu takipçilerine “Sizce kim kazanmıştır?” diye sordu. Fotoğrafa yorum yağdı.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Pazar yürüyüşü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, hafta sonunu kızı ve damadı ile birlikte Boğaz’da geçirdi. Bülent Eczacıbaşı, kızı Esra Eczacıbaşı ve damadı Murat Coşkun ile birlikte pazar günü Yeniköy sahilinde yürüyüşe çıktı. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Alışveriş yaptılar

Oktay Kaynarca ve Mustafa Denizli, Akmerkez’de görüntülendi. Ev eşyası satan mağazaları gezen iki yakın arkadaş, basın mensuplarına poz verip, ardından alışveriş yapmaya devam etti.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Pişti oldular

Cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan ile oyuncu Dilan Çiçek Deniz pişti oldu. ANIM marka elbiseyle verdikleri pozları Instagram hesaplarına yükleyen iki ünlü isim, sosyal medyada konuşuldu.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Bergen'in yeri bende başka

CEYLAN, yeni şarkısı “Sen Affetsen Ben Affetmem”i dinleyicisiyle buluşturdu.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Bergen’in sevilen şarkılarından biri olan eseri yeniden yorumlayan Ceylan, merhum sanatçıyla aynı sahneye çıktığını anlatarak, “Bergen Abla’yla İzmir Fuarı’nda aynı sahneyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. Beni yanından hiç ayırmazdı. Yeri bende çok başkadır” dedi. Bu şarkıyı seçme nedenini ise, “9 yaşından beri sahnelerdeyim, bana yapılmayan kalmadı, yediğim darbeler, haksızlıklar... Benim de hayatımda affetmeyeceğim insanlar var” şeklinde açıkladı.

Haberin Devamı

Hızımıza Youtube bile yetişemedi

OYUNCU Özge Özder’in pandemide açtığı YouTube kanalı, hızla artan takipçi sayısı nedeniyle YouTube tarafından ödüllendirildi. YouTube, 100 bin abone sayısına ulaşan kanala plaket gönderdi.

Oğulcan Engin ve Miray Danerden aşk pozu

Özder’in, şarkıcı eşi Sinan Güleryüz’le söylediği düetlerin ve günlük yaşamına dair videoların olduğu kanalın güncel abone sayısı ise 219 bin. YouTube’un kendilerini geriden takip ettiğini söyleyen oyuncu, eşi ve kızı Eva Luna ile birlikte yaptığı paylaşımla teşekkür etti ve şunları söyledi: “Sonunda plaketimize kavuştuk. Ama ailemizin büyüme hızına YouTube bile yetişemedi! 100 bin abone plaketimiz için hepinize 100 bin teşekkür. Ama YouTube ailemiz aslında 219 bin abone oldu… Ve plaketimizi kadın kolları başkanı sayın Eva Luna Güleryüz eşliğinde kabul ettik. Sizleri çok seviyoruz, yeni bölümde görüşmek üzere…”

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Işın Karaca#İdo Tatlıses#Hülya Avşar

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi
Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ