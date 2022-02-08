Oğulcan Engin ve Miray Daner'den aşk pozu

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Oğulcan ile Miray'dan aşk pozu

Bir süredir aşk yaşayan Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner'den yeni paylaşım geldi. Daner, sevgilisi ile romantik pozunu kalp emojisi ile paylaştı.

İş kazası deyip geçme

Geçtiğimiz akşam özel bir etkinlikte konser veren Işın Karaca, sahne sonrası talihsiz bir kaza geçirdi. Topuklu ayakkabısıyla kayıp düşen sanatçının ayağı kırıldı.

Işın Karaca, alçıya alınan ayağıyla verdiği pozları sosyal medyada esprili bir notla paylaştı: “İş kazası deyip geçmeyelim. Topuklu ayakkabıdan düşmek de marifet ister.”

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Korona testi pozitif

Oyuncu Aras Bulut İynemli'nin belirtiler üzerine yaptırdığı PCR testi pozitif çıktı. Hastalığı hafif atlayan İynemli, evinde dinleniyor.

Avradım

İdo Tatlıses, geçtiğimiz ekim ayında evlendiği Yasemin Şefkatli’yle fotoğrafını Instagram sayfasına “Avradımla” notuyla ekledi. Paylaşım sosyal medyada ses getirince, Şefkatli “avrat” kelimesinin sözlük anlamını yayınladı: “1- Dişi insan, kadın. 2- (Kocaya göre) Karı, eş.”

Aile pozu

Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu önceki akşam kızları Zehra ile Tarabya Kıyı Balık’ta yemek yedi.

Kaya Çilingiroğlu, çıkışta fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri kırmadı, “Hülya, gelin bir aile pozu verelim” diyerek eski eşini yanına çağırdı. Poz verdikten sonra aracına yönelen Avşar, röportaj isteklerini geri çevirdi: “Arkadaşlar artık ayaküstü röportaj vermeyeceğim.” (Sayit DURMAZ)

Miami tatili

Miami’de yaşayan Şeyma Subaşı, Türkiye tatilinin ardından evine döndü. İstanbul’dan yakın arkadaşları, hep birlikte tatile çıkarak Subaşı’nın yanına gitti.

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Sosyal medyanın ünlü isimleri Dila Tarkan, Sibil Çetinkaya, Derev Clara Kösedağ, Ecem Oltulu ve Sima Tarkan, tatil için Miami’ye gitti. Şeyma Subaşı ile buluşan arkadaşlar, önceki gün hep birlikte denize açıldı. Ekip keyifli günün fotoğraf ve videolarını Instagram hesaplarında paylaştı.

Kızlarıyla gezdiler

Başakşehir futbol takımının başarılı kalecisi Volkan Babacan ile spiker eşi Hilal Özdemir, ikiz kızları birlikte hafta sonu güzel havanın keyfini çıkardı. İkizleri Ayşe ve Bade ile birlikte Bebek’te görüntülenen Volkan Babacan ve Hilal Özdemir, sahil hattında yürüyüş yaptı. İkizlerini bebek arabalarında süren ikili, uyumlu halleriyle dikkat çekti. (Behlül AYDIN)

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Dengemi bozmayın

Oyuncu Algı Eke, denge tahtası “moveboard”daki ilerlemesini takipçileriyle paylaştı. Üç haftadır denge tahtasıyla çalıştığını belirten Eke, ilerleme videolarını Instagram’a yükledi. Altına “dengemi bozmayın” diye yazan oyuncuya çok sayıda yorum ve beğeni yağdı.

Kim kazandı?

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, oğlu Murat Arkın’la satranç oynarken çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı. Usta oyuncu takipçilerine “Sizce kim kazanmıştır?” diye sordu. Fotoğrafa yorum yağdı.

Pazar yürüyüşü

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, hafta sonunu kızı ve damadı ile birlikte Boğaz’da geçirdi. Bülent Eczacıbaşı, kızı Esra Eczacıbaşı ve damadı Murat Coşkun ile birlikte pazar günü Yeniköy sahilinde yürüyüşe çıktı. (Behlül AYDIN)

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Alışveriş yaptılar

Oktay Kaynarca ve Mustafa Denizli, Akmerkez’de görüntülendi. Ev eşyası satan mağazaları gezen iki yakın arkadaş, basın mensuplarına poz verip, ardından alışveriş yapmaya devam etti.

Pişti oldular

Cemiyet hayatının ünlü ismi Yasemin Özilhan ile oyuncu Dilan Çiçek Deniz pişti oldu. ANIM marka elbiseyle verdikleri pozları Instagram hesaplarına yükleyen iki ünlü isim, sosyal medyada konuşuldu.

Bergen'in yeri bende başka

CEYLAN, yeni şarkısı “Sen Affetsen Ben Affetmem”i dinleyicisiyle buluşturdu.

Bergen’in sevilen şarkılarından biri olan eseri yeniden yorumlayan Ceylan, merhum sanatçıyla aynı sahneye çıktığını anlatarak, “Bergen Abla’yla İzmir Fuarı’nda aynı sahneyi paylaşmaktan gurur duyuyorum. Beni yanından hiç ayırmazdı. Yeri bende çok başkadır” dedi. Bu şarkıyı seçme nedenini ise, “9 yaşından beri sahnelerdeyim, bana yapılmayan kalmadı, yediğim darbeler, haksızlıklar... Benim de hayatımda affetmeyeceğim insanlar var” şeklinde açıkladı.

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Hızımıza Youtube bile yetişemedi

OYUNCU Özge Özder’in pandemide açtığı YouTube kanalı, hızla artan takipçi sayısı nedeniyle YouTube tarafından ödüllendirildi. YouTube, 100 bin abone sayısına ulaşan kanala plaket gönderdi.

Özder’in, şarkıcı eşi Sinan Güleryüz’le söylediği düetlerin ve günlük yaşamına dair videoların olduğu kanalın güncel abone sayısı ise 219 bin. YouTube’un kendilerini geriden takip ettiğini söyleyen oyuncu, eşi ve kızı Eva Luna ile birlikte yaptığı paylaşımla teşekkür etti ve şunları söyledi: “Sonunda plaketimize kavuştuk. Ama ailemizin büyüme hızına YouTube bile yetişemedi! 100 bin abone plaketimiz için hepinize 100 bin teşekkür. Ama YouTube ailemiz aslında 219 bin abone oldu… Ve plaketimizi kadın kolları başkanı sayın Eva Luna Güleryüz eşliğinde kabul ettik. Sizleri çok seviyoruz, yeni bölümde görüşmek üzere…”