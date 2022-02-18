Oğulcan Engin ile Miray Daner evleniyor mu?

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'Bunları sonra konuşalım'

Oğulcan Engin ve Miray Daner, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme’deki Inari adlı restorandaydı.

Mekandan sevgilisiyle el ele çıkan Oğulcan Engin’e “Miray Hanım’a evlenme teklif ettiğiniz ve yazın evleneceğiniz haberleri doğru mu?” sorusu yöneltildi. Engin, “Sonra konuşalım bunları arkadaşlar” demekle yetindi. (Deniz BOY)

Sessiz çift

İlişkilerinde 1 yılı geride bırakan Sıla ve İlker Kaleli, geçtiğimiz akşam Beyoğlu’nda görüntülendi.

Muhabirlerin “Nasılsınız?” sorusuna Sıla “İyiyiz,siz nasılsınız?” diye karşılık verdi. İlker Kaleli’ye “Sıla Hanım sahnede söylediği şarkıları size armağan ediyor, neler söylemek istersiniz?” diye soruldu. Yanıt vermeyen oyuncu, sevgilisiyle el ele araçlarına doğru yürüdü. (Deniz BOY)

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14 Şubat'ta baş başaydık

Aynı dizide rol alan yakın arkadaşlar Ezgi Mola ve Merve Dizdar, geçtiğimiz gece Asmalımescit’te objektife takıldı.

“Dostlarımızla set çıkışı akşam yemeği yedik” diyen ikili, “14 Şubat Sevgililer Günü’nü nasıl geçirdiniz?” sorusuna gülerek yanıt verdi: “Birlikte geçirdik, baş başaydık!” (Deniz BOY)

Afiş çekimi

YouTube’da 7.5 milyon abonesi bulunan Kafalar ekibinin (Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı) yeni sinema filmi “Kendinden Kaçak”ın çekimleri tamamlandı.

Ekip, önceki gün filmin afişi için objektif karşısına geçti. Yönetmen koltuğunda Levent Türkan’ın oturduğu komedi filmi, 8 Nisan’da vizyona girecek.