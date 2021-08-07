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Haber GiriÅŸ: 07.08.2021 - 12:41 | Son GÃ¼ncelleme:

OÄŸulcan Engin ile Ezgi EyüboÄŸlu aÅŸkÄ± mazide kaldÄ±... Birbirlerini sildiler!

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OÄŸulcan Engin ile Ezgi EyüboÄŸlu aÅŸkÄ± mazide kaldÄ±... Birbirlerini sildiler!

1,5 yÄ±llÄ±k iliÅŸkileri biten OÄŸulcan Engin ile Ezgi EyÃ¼boÄŸlu arasÄ±ndaki son baÄŸ da koptu...

1,5 yÄ±l aÅŸk yaÅŸaan OÄŸulcan Engin ile Ezgi EyÃ¼boÄŸlu geÃ§tiÄŸimiz hafta sÃ¼rpriz bir kararla ayrÄ±ldÄ±.

AÅŸk bitti... AyrÄ±ldÄ±lar
AÅŸk bitti... AyrÄ±ldÄ±lar!

AyrÄ±lÄ±k sonrasÄ± Ezgi EyÃ¼boÄŸlu, sosyal medya hesabÄ±ndan OÄŸulcan Engin ile olan tÃ¼m fotoÄŸraflarÄ±nÄ± sildi.

Sahibi olduÄŸu mekan Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen OÄŸulcan Engin ayrÄ±lÄ±k sorularÄ±na "Benim haberim yok, Ezgi HanÄ±m'a sorun" yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. KÄ±sa bir sÃ¼re sonra ise o da fotoÄŸraflarÄ± kaldÄ±rdÄ±.

OÄŸulcan Engin ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na ne dedi
OÄŸulcan Engin ayrÄ±lÄ±k iddialarÄ±na ne dedi?

AyrÄ±lÄ±ÄŸa raÄŸmen birbirlerini takip etmeye devam eden ikili, aralarÄ±ndaki son baÄŸÄ± da kopardÄ±.

OÄŸulcan Engin ile Ezgi EyÃ¼boÄŸlu karÅŸÄ±lÄ±klÄ± olarak birbirlerini takip etmeyi bÄ±raktÄ±.

OÄŸulcan Enginden sÃ¼rpriz Ezgi EyÃ¼boÄŸlu hamlesi
OÄŸulcan Engin'den sürpriz Ezgi EyüboÄŸlu hamlesi!

Her fÄ±rsatta romantik paylaÅŸÄ±mlar yapan ve evlenmelerine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lan Ã§iftin, birbirlerini silme noktasÄ±na getiren ayrÄ±lÄ±k sebepleri merak konusu oldu.

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OÄŸulcan Engin ile Ezgi EyÃ¼boÄŸlu aÅŸkÄ± mazide kaldÄ±... Birbirlerini sildiler

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