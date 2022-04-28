Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Oğulcan Engin düğüne gitmemişti! Annesi Seda Sayan sorulunca...

#Oğulcan Engin#Seda Sayan#Miray Daner
Oğulcan Engin düğüne gitmemişti Annesi Seda Sayan sorulunca...

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Haberin Devamı

Anne sorusuna yanıt vermedi

Annesi Seda Sayan’ın evliliğini onaylamadığı ve nikâh törenine bu yüzden katılmadığı öne sürülen Oğulcan Engin önceki akşam sevgilisi Miray Daner’le Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Engin, annesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. (Behlül AYDIN)

Oğulcan Engin düğüne gitmemişti Annesi Seda Sayan sorulunca...

Aşk fedakârlık ister

Oğulcan Engin, “Miray Hanım sürekli sette, şimdi de Edirne’de yeni bir dizi çekimine başlayacak. Bu sizin için zor oluyor mu?” sorusuna “Aşk fedakârlık ister” diye yanıt verdi.

Akşam yemeği

Geçtiğimiz hafta sonu evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, önceki gün Maslak’ta bulunan bir restoranda objektife takıldı. Baş başa yemek yiyen çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Seda Sayan çıkışta basın mensuplarına görüntü vermek istemedi. (Behlül AYDIN)

Haberin Devamı

Oğulcan Engin düğüne gitmemişti Annesi Seda Sayan sorulunca...

Dünürler nişan alışverişinde

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci’yle evlilik hazırlığı yapıyor. Genç çift, önceki gün anneleriyle birlikte nişan alışverişine çıktı.

Nişantaşı’ndaki mağazaları Perihan Savaş ve Şule Ketenci’yle birlikte dolaşan çift, yorulunca hem dinlenmek hem de yemek yemek için
bir kafede mola verdi.

Oğulcan Engin düğüne gitmemişti Annesi Seda Sayan sorulunca...

Savaş Zafer, “Düğün tarihimiz henüz belli değil ama 27 Mayıs’ta isteme, 28 Mayıs’ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık” dedi. (Behlül AYDIN)

Kadın eti bu kadar ucuz değil

Işın Karaca, önceki akşam sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Arnavutköy’deki bir balık restoranında görüntülendi.

Gülşen’in sahne kıyafetlerini eleştirdiği için gündem olan şarkıcı, sorular üzerine “Dekoltenin bir dozajı var. Saçma sapan şeyler, artık mide bulandırıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Oğulcan Engin düğüne gitmemişti Annesi Seda Sayan sorulunca...

Bu eleştirilerin ‘kadına şiddet’ olarak değerlendirildiği hatırlatılınca da “Kadın eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil” dedi. (Behlül AYDIN)

Yaz esintisi

Can Yaman, İtalya’da çıkardığı Mania isimli parfüm markasının reklamını bu kareyle yaptı. Oyuncu, fotoğrafını sosyal medyada “Mania yaz esintisi ile geliyor” notuyla paylaştı. Instagram’da 9.3 milyon takipçisi bulunan Yaman’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Oğulcan Engin düğüne gitmemişti Annesi Seda Sayan sorulunca...

Gözden Kaçmasın

Yüzük göründü
#ÖZCAN DENİZ#SAMAR DADGAR
Yüzük göründü! Hürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Oğulcan Engin#Seda Sayan#Miray Daner

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Elon Muskın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

Elon Musk'ın Twitter planını onu en iyi tanıyanlar anlattı: Bir toplantının ortasında bir tweet görüyordu ve...

#Elon Musk
Bu hastalık bende yoktur demeyin İşte dijital çağın yeni hastalıkları

'Bu hastalık bende yoktur' demeyin! İşte dijital çağın yeni hastalıkları

#Dijital Hastalıklar
Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu Amber Heard ve Johnny Deppin 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

Akılalmaz iddialar... Gerçekte neler oldu? Amber Heard ve Johnny Depp'in 13 yıllık fırtınalı ilişkisi | 7 SORU 7 YANIT

#Amber Heard