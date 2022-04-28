Oğulcan Engin düğüne gitmemişti! Annesi Seda Sayan sorulunca...

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Anne sorusuna yanıt vermedi

Annesi Seda Sayan’ın evliliğini onaylamadığı ve nikâh törenine bu yüzden katılmadığı öne sürülen Oğulcan Engin önceki akşam sevgilisi Miray Daner’le Yeniköy’deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Engin, annesiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. (Behlül AYDIN)

Aşk fedakârlık ister

Oğulcan Engin, “Miray Hanım sürekli sette, şimdi de Edirne’de yeni bir dizi çekimine başlayacak. Bu sizin için zor oluyor mu?” sorusuna “Aşk fedakârlık ister” diye yanıt verdi.

Akşam yemeği

Geçtiğimiz hafta sonu evlenen Seda Sayan ve Çağlar Ökten, önceki gün Maslak’ta bulunan bir restoranda objektife takıldı. Baş başa yemek yiyen çift, daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Seda Sayan çıkışta basın mensuplarına görüntü vermek istemedi. (Behlül AYDIN)

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Dünürler nişan alışverişinde

Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer, sevgilisi Melis Ketenci’yle evlilik hazırlığı yapıyor. Genç çift, önceki gün anneleriyle birlikte nişan alışverişine çıktı.

Nişantaşı’ndaki mağazaları Perihan Savaş ve Şule Ketenci’yle birlikte dolaşan çift, yorulunca hem dinlenmek hem de yemek yemek için

bir kafede mola verdi.

Savaş Zafer, “Düğün tarihimiz henüz belli değil ama 27 Mayıs’ta isteme, 28 Mayıs’ta da nişanımız olacak. Bugün de alyans ve kıyafet bakmaya çıktık” dedi. (Behlül AYDIN)

Kadın eti bu kadar ucuz değil

Işın Karaca, önceki akşam sevgilisi Can Yapıcıoğlu ile Arnavutköy’deki bir balık restoranında görüntülendi.

Gülşen’in sahne kıyafetlerini eleştirdiği için gündem olan şarkıcı, sorular üzerine “Dekoltenin bir dozajı var. Saçma sapan şeyler, artık mide bulandırıyor” diye konuştu.

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Bu eleştirilerin ‘kadına şiddet’ olarak değerlendirildiği hatırlatılınca da “Kadın eti bu kadar mı ucuz? Hiçbir kadının eti bu kadar ucuz değil” dedi. (Behlül AYDIN)

Yaz esintisi

Can Yaman, İtalya’da çıkardığı Mania isimli parfüm markasının reklamını bu kareyle yaptı. Oyuncu, fotoğrafını sosyal medyada “Mania yaz esintisi ile geliyor” notuyla paylaştı. Instagram’da 9.3 milyon takipçisi bulunan Yaman’ın paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.