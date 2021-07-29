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Haber Giriş: 29.07.2021 - 07:15 | Son Güncelleme:

Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi? Ezgi Eyüboğlu'ndan flaş hamle...

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi? Ezgi Eyüboğlu'ndan flaş hamle...

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ve Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin’in ilişkisinin bittiği iddia edildi.

Şubat 2020’den bu yana aşk yaşayan ve evlenmeleri beklenen çift cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Eyüboğlu, Instagram hesabından sevgilisiyle çekilmiş bütün fotoğraflarını kaldırdı.

EZGİ’YE SORUN
Ünlü oyuncuyla olan karelerini sosyal medya hesabından silmeyen Engin, konuyla ilgili “Haberim yok. Ezgi’ye sorun” açıklamasında bulundu. Öte yandan Eyüboğlu’nun yakın çevresinden alınan bilgiye göre ikili karşılıklı konuşarak ilişkilerini bitirmeye karar verdi.

Ezgi Eyüboğlu o soruyu yanıtladı: Estetiğim yok ama...
Ezgi Eyüboğlu o soruyu yanıtladı: Estetiğim yok ama...

İkili, Instagram'da birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor.

Ezgi Eyüboğlu, geçtiğimiz günlerde "Evlenmeyi düşünmüyoruz" açıklamasını yaparak şaşırtmıştı.

Oğulcan Engin ayrılık iddialarına ne dedi Ezgi Eyüboğlundan flaş hamle...

Müstakbel gelin adayı Ezgi Eyüboğlu'na Seda Sayan'dan da onay çıkmıştı. 'Ezgi'yi çok beğeniyorum, çok yakışıyorlar'

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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