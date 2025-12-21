Öğretmeni daha küçücükken bütün umutlarını kırmış… ‘Sen en iyisi şişman kız rollerini oyna’

Haberin Devamı

Genç kadınların Hollywood yıldızlarına bakıp sağlıklarını bozacak kadar zayıflamaya çalıştıklarını, herkesin doğal güzelliğini sürekli estetik ve kozmetik müdahalelerle bozduğunu söyleyen bu isim yıllardır eleştirdiği şeylerden deyim yerindeyse öcü gibi kaçıyor.

Bu sert eleştirilerle gündeme gelen isim Hollywood’un Oscar’lı yıldızı Kate Winslet. Titanik filmiyle birlikte hayatlarımıza gencecik bir yıldız adayıyken giren ünlü oyuncu kendini çoktan sinema dünyasının en yetenekli ve başarılı oyuncularından biri olarak kabul ettirmiş durumda.

Estetiğe şiddetle karşı çıkan, bunun herkesi birbirine benzettiğini ve kadınlara ruhsal olarak çok zarar verdiğini söyleyen Kate Winslet, bir yandan da sürekli zayıf görünme baskısı altında kalan kadınların büyük haksızlığa uğradığını savunuyor.

Haberin Devamı

Kate Winslet bu baskıdan kendisi de nasibini çokça almış bir isim.

Titanik filmiyle dünyanın karşısına çıktığında bir Hollywood yıldızına göre çok kilolu olduğu eleştirilerine maruz kalan Kate Winslet duyduklarını hiç önemsememiş ve kariyeri boyunca nasıl göründüğüyle değil nasıl oyunculuk yaptığıyla ilgilenmiş bir isim.

Ancak genç kızlık dönemlerinde duyduğu kırıcı sözleri ne yazık ki unutabilmiş değil. Ve bu sözler ne yazık ki tanıdığı ve güvendiği bir isimden gelmiş…

Katıldığı bir yayında çocukluk dönemindeki tiyatro öğretmeninin kilosu yüzünden kendisini nasıl aşağıladığını açıklayan yıldız oyuncu öğretmeninin kendisine oyuncu olmak istiyorsa sadece “şişman kız” rolleri oynaması gerektiğini söylediğini itiraf etti.

Kate Winslet yayında çocukken kendisini kilosu yüzünden aşağılayan tiyatro öğretmenini öfkeyle alaya aldı.

Haberin Devamı

50 yaşındaki Titanic yıldızı, oyunculuk yeteneğini gören kıskanç sınıf arkadaşlarının da kilosu yüzünden kendisine nasıl zorbalık yaptığını anlattı.

Kate Winslet bir yandan da onların acımasızlığının kendisini oyuncu olarak başarılı olmak için daha da kararlı hale getirdiğini öne sürdü.

Oscar ödüllü oyuncu "Oyunculuğu daha ciddiye almaya başladığımda ve bir çocuk menajeriyle çalışmaya başladığımda biraz kilolu olduğum için, bir drama öğretmenimin çok net şekilde bana ‘Tatlım, şişman kız rollerine razı olursan bir kariyerin olur’ dediğini hatırlıyorum” dedi.

Haberin Devamı

Şimdi Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olan üç çocuk annesi oyuncu yayında öğretmene "Bak şimdi bana!" diye seslendi ve ekledi: "Bu hiç hoş değildi, değil mi? İnsanların çocuklara söyledikleri şeyler korkunç."

Kate Winslet ayrıca kendisini sürekli taciz eden sınıf arkadaşlarına da tepki gösterdi ve ilkokul ve ortaokulda maruz kaldığı amansız zorbalık nedeniyle neredeyse yemek yemeyi bıraktığını itiraf etti.

“15 ile 19 yaşları arasında sürekli diyet yapıyordum” diyen yıldız isim sonunda neredeyse hiç yemek yemez hale geldiğini söyledi.

Hayatında gerçekten pişman olduğu tek şeyin bu olduğunu itiraf eden Kate Winslet “Düzgün beslenmiyordum veya yedikten sonra ne yediğim konusunda panikliyordum ya da sabah uyandığımda ilk düşündüğüm şey, 'Aman Tanrım, daha mı şişman görünüyorum, daha mı şişman görünüyorum?' oluyordu. Bu gerçekten uzun bir süre devam etti” dedi.

Haberin Devamı

“İlkokulda birçok çocuk benimle alay etti. Bana 'şişman' derlerdi. Kilolu bile değildim. Sadece kalın bacaklarım vardı ve beni resim dolabına kilitlerlerdi ve 'Şişman resim dolabında ağlıyor' gibi şeyler söylerlerdi."

Kate Winslet zorbalığın ergenlik yıllarında da devam ettiğini ve 15 yaşında BBC'nin hit dizisi Dark Season'da başrolü kaptığında durumun daha da kötüleştiğini söyledi: "O zamanlar benden nefret ediyorlardı. Okula geri döndüğümde masamı bir köşeye ittiklerini ve kendi masalarını odanın diğer tarafına taşıdıklarını hatırlıyorum."

“Oldukça erken yaşta kalın bir deriye sahip olmayı öğrendim... Ama o zamanlar kendimi tiyatro topluluğuma ve okul dışındaki yaratıcı dünyama adadım, böylece okulun kötü insanları olabildiğince önemsiz hale geldi. Kararlı olduğum bir yolda ilerlememi bozmalarına izin vermedim.”

Haberin Devamı

Estetik operasyon yaptırmayı reddeden Kate Winslet, tam da bir oyuncu olduğu için yaşlanmayı zarafetle karşılamaya kararlı olduğunu söylüyor ve “Hayatımı bilinçli ve dürüst bir şekilde yaşıyorum, hareket eden bir yüze sahip olmak zorundayım. Bu aynı zamanda işimi yapma şeklim. Kırışıklıkları, kaz ayağı çizgileri olan, yaşla birlikte değişen bir yüze ve geçen on yıllarla birlikte hareket eden bir vücuda sahip karakterleri oynamak istiyorum. Çünkü hayat gerçekte böyle bir şey.”