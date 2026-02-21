×
Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70'ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak!

Güncelleme Tarihi:

#Mel Gibson#Rosalind Ross#Hollywood
Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2026 09:02

Ünlüler dünyasının bazı mensupları aşk peşinde koşmaktan hiç bıkmıyorlar. Yaşları kaç olursa olsun bu konudaki istikrarlarını ısrarla sürdürüyorlar. İşte tam da bu yüzden 80 yaşından sonra torunu olabilecek kadar genç sevgililerinden bebek sahibi olmayı göze alanlar bile var. Görünüşe göre bunlara yeni bir isim daha eklenmek üzere.

O daha 80 yaşına gelmedi ama artık 70'inde ve tam da durulup oturması gereken bir yaşta.

Yarı yaşındaki sevgilisinden ayrılan bu ünlü yeni söylentilere göre genç sevgili peşinde. Çünkü amacı sadece gönül ilişkisi yaşayıp ruhunu zenginleştirmek değil.

Yaşı ilerlemiş de olsa 10'uncu çocuğuna da sahip olmak istiyor.

Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak

GÖNÜL İLİŞKİLERİNE VEDA EDEMİYOR
Son günlerde bu ilginç söylentiyle gündemde olan ünlü Mel Gibson. 70 yaşındaki Gibson, daha kısa bir süre önce kendisinden çok genç sevgilisi Rosalind Ross ile yollarını ayırmıştı.

Herkes onun artık 70'ine gelen diğer yaşıtları gibi belki de gönül ilişkilerinden uzak sakin bir hayat kurmasını beklerken o bambaşka bir adım attı.

Söylenenlere göre Mel Gibson, Rosalind Ross'dan ayrılmanın acısını çabuk unuttu. Hatta daha genç bir sevgili bulma peşinde. Çünkü kalabalık ailesine bir çocuk daha katmayı planlıyor.

Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak

'Kolay vazgeçecek biri değil':  Gibson'a yakın bir kaynak "Rosalind'den ayrılmak Mel'in istediği bir şey değildi" diye konuştu. "İlişkiyi sürdürmek için çok mücadele etti. Ama yine de gönül ilişkilerinden bu kadar kolay vazgeçmesini beklemeyin. Mel kadınlardan kolay vazgeçecek biri değil. 70 yaşına girmek onu hiçbir şekilde yavaşlatmadı" diye anlattı durumu.

Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak

 

AŞK UĞRUNA BİR SERVET BİLE FEDA ETMİŞTİ
Gerçekten de Mel Gibson hayatının her döneminde yalnız kalmamak için, bir ilişki yürütmek için kelimenin tam anlamıyla canını dişine taktı. Hatta bir dönem aşk için servet bile feda etti.

Ünlü oyuncu, 2009 yılında 29 yıldır evli olduğu i Robyn Moore'dan boşanacağını açıkladı. Davayı açan taraf Robyn Moore'du.

Her ne kadar boşanma dilekçesinde şiddetli geçimsizlik ifadesi yer alsa da Mel Gibson, o gece birlikte yemeğe çıktığı kızı Lucia'nın annesi Oksana ile karısını aldatmıştı.

Dava 2009 yılında açıldı ama sonradan ortaya çıktığına göre Gibson ile eşi ondan üç yıl önce ayrı yaşamaya başlamışlardı. Resmi olarak boşanmaları 2011 yılında tamamlandı.

Gibson eski eşine boşanırken tazminat olarak 425 milyon dolar ödedi. Bu rakam, Hollywood'un en zengin yıldızlarından biri olan Gibson'ın o döneme kadar kazandığı tüm servetin de yarısıydı.

Hatta Gibson ile Robyn Moore'un boşanması, Hollywood'un en pahalı boşanma davalarından biri olarak da çoktan tarihe geçti bile.

Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak

KARISINI ALDATIP BİR ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Gibson, karısından boşandıktan sonra Oksana Grigorieva ile birlikte yaşamaya başladı. Ama bu ilişkisi çok uzun ömürlü olmadı. Kızları dünyaya geldikten birkaç ay sonra yollarını ayırdılar.

Rus şarkcı Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile evliliği bittikten sonra yaptığı açıklamada aktörün karısını kendisiyle aldattığını itiraf etmişti.

Oksana o dönemde " Birbirimize çok aşıktık. Benim hayatımın en büyük aşkıydı. Mel de bana aynısını söylerdi" diye konuşmuştu.

Oksana Grigorieva, Mel Gibson ile ilişkilerinin kamuoyuna yansımasından üç yıl önce birlikte olmaya başladıklarını da sözlerine ekledi. Bu şekilde Mel Gibson ile ünlü oyuncu henüz evliyken yasak aşk yaşadıklarını da itiraf etmiş oldu.

Boşanma aşamasında Grigorieva'nın Gibson'dan 750 bin dolar tazminat almasına karar verildi. Fakat daha sonra bu tazminat 375 bin dolara düştü.

Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak

34 YAŞ GENÇ SEVGİLİ BULDU
Gibson bunun ardından kendisinden 34 yaş genç Rosalind Ross ile birlikte olmaya başladı. Hatta 2017 yılında çiftin bir de çocukları dünyaya geldi. Çok fala göz önünde olmasalar da ilişkileri sürüyor.

Aslında bu ilişki de oldukça ilginç. Çünkü söylediğine göre Rosalind, çocukluğunda izlediği Cesur Yürek filminden sonra ünlü yıldıza aşık oldu. Yıllar sonra da Gibson'ın şirketinde çalışmaya başladı. O sırada takvimler 2014 yılını gösteriyordu.

Okuldan mezun olduktan sonra senaryo yazarı olarak Gibson'ın şirketinde işe giren Ross ile patronu arasında kısa sürede bir aşk doğdu.

Mel Gibson,  Mirror gazetesine verdiği röportajda "yaş sadece bir rakamdan ibaret" diyerek bunun aralarında sorun olmadığını belirtmişti. 

Ama bu ilişkisi öyle sanıldığı kadar uzun ömürlü olmadı. Daha kısa bir süre önce yollarını ayırdılar. 

Bu arada Rosalind'in, Mel Gibson'ın eski eşinden dünyaya gelen oğlu Milo ile aynı yaşta olduğunu da hatırlatalım.

Oğluyla yaşıt güzel sevgilisinden ayrılmıştı... 70ine geldi ama durulmak bilmiyor... Hayali 10 çocuklu bir baba olmak


Mel Gibson'ın bütün bu evlilik ve ilişkilerinden toplam 9 tane çocuğu var. Bunlardan 7'si, servetinin yarısını verip boşandığı ilk karısından. Oksana'dan bir kızı, Rosalind'den de bir oğlu dünyaya geldi. Söylentilere göre şimdi 10'uncu çocuğun hayalini kuruyor. 

 

