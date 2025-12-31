Oğluyla aynı yaştaki güzele gönül vermişti… 9 yıllık aşk sona erdi

Haberin Devamı

Gelen haberlere göre herkesin mutlu mesut devam ettiğini düşündüğü bu aşk sessiz sedasız sona erdi.

Mel Gibson ve Rosalind Ross 9 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı ve sadece “Hayatımızın bu bölümünü sonlandırmak üzücü” şeklinde kısa bir açıklama yaptılar.





BÜYÜK AŞK BİTTİ... BİR YIL ÖNCE AYRILIP HERKESTEN SAKLAMIŞLAR

Üstelik çiftin açıklamasına göre bu ilişki aslında bir yıl önce bitmişti ancak Mel Gibson ve Rosalind Ross bu ayrılığı duyurmamayı tercih ettiler. Çiftin ayrılık sebepleri ise bilinmiyor.

People dergisine yaptıkları ortak açıklamada "Hayatımızın bu bölümünü sonlandırmak üzücü olsa da, güzel bir oğlumuz var ve mümkün olan en iyi ebeveynler olmaya devam edeceğiz" diyen Mel Gibson ve Rosalind Ross’un 8 yaşında Lars isminde bir oğulları vardı.

60'INDAN SONRA YENİDEN BABA OLMUŞTU

İkili ilk olarak 2014 yılında ortak arkadaşlar aracılığıyla tanıştı ve kısa süre sonra çıkmaya başladı. İki yıl sonra, birlikte çocuk bekledikleri haberleri ortaya çıktı.

Çift, 2017 yılında, Gibson'ın 2016 yapımı "Hacksaw Ridge" filmiyle En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilmesinden sadece birkaç gün önce oğullarını kucaklarına aldı.

Gibson o dönemde yaptığı açıklamada, "Yeni doğmuş oğlumu kucağımda tutarken adaylıkların açıklanmasını dinlemekten daha heyecan verici ne olabilir ki?" demişti.

İkilinin yolları 2014 yılında, Rosalind Ross'un Mel Gibson’ın yapım şirketi olan Icon'a senaryo yazarı olarak iş başvurusu yapmasıyla kesişmişti. Henüz 24 yaşındayken bu başvuruyu yapan Ross, sadece işi almakla kalmadı, ünlü aktörle romantik bir bağ kurdu. İlk görüşte etkilenen Gibson, kısa süre sonra Ross'u Kosta Rika'daki çiftliğine davet ederek ilişkinin temelini attı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN FİLMİNİ ÇOCUKKEN İZLEYİP ONA HAYRAN OLMUŞTU... EN SONUNDA ONA BÖYLE ULAŞTI

Bu ilişkinin en ilginç detayı ise Rosalind Ross'un daha 5 yaşındayken Mel Gibson’ın efsane filmi Braveheart’ı izlemiş ve o günden sonra usta aktöre büyük hayranlık beslemesiydi.

Rosalind Ross aslında Mel Gibson’ın şirketine başvururken beyazperde aşkına kavuşmak için yola çıktığını ve bu işi almayı sadece ona yakınlaşabilmek için istediğini sonradan itiraf etmişti.

69 yaşındaki Mel Gibson ve 35 yaşındaki Rosalind Ross’un aralarındaki yaş farkı ilişkileri boyunca basının ilgi konusu olsa da Mel Gibson gelen eleştirilere karşı her zaman ilişkisini savunmuş ve "Yaş sadece bir rakamdır, birbirimizden gerçekten hoşlanıyoruz ve birbirimize uyum sağlıyoruz" demişti.

OĞLU VE SEVGİLİSİ AYNI YAŞTAYDI

Rosalind Ross, Mel Gibson’ın oğlu Milo ile aynı yaştaydı.

Mel Gibson’ın yollarını ayırdığı Rosalind Ross’dan doğan en küçük oğlu Lars’ın dışında iki farklı kadından sekiz çocuğu daha var.

Usta oyuncu 1980'den 2011'e kadar evli kaldığı ilk eşi Robyn Moore’dan 7 çocuk babası: Hannah (45), Christian (43), Edward (43), William (40), Louis (37), Milo (35) ve Thomas (26).

30 YILLIK KARISINA İHANET ETTİ, SERVETİNİN YARISI ELİNDEN GİTTİ

Gibson’ın ayrıca eski sevgilisi Rus şarkıcı Oksana Grigorieva’dan da 16 yaşında Lucia adında bir kız çocuğu var. Usta oyuncu ve Rus şarkıcının yaklaşık üç yıl süren ilişkileri 2010 yılında sona erdi.

Bu arada Mel Gibson Oksana Grigorieva’yla aşk yaşamaya 29 yıllık karısı Robyn Moore’la evliyken başlamış, bu durum ortaya çıkınca boşanırken ona Hollywood’dan elde ettiği tüm servetin yarısını vermek zorunda kalmıştı.