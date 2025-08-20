Oğlunu yuvadan uçurdu, gözyaşları sel oldu

Haberin Devamı

Sinema dünyasının sevilen yıldızlarından Naomi Watts da bu ünlüler arasına katıldı.

Yıllar önce ayrılmalarına rağmen örnek bir dostluk sergileyen ve iki çocukları için sık sık bir araya gelen Naomi Watts ve eski sevgilisi Liev Schrieber, üniversiteye başlayan oğulları Sasha Schreiber'ı yuvadan uçurdular.

Naomi Watts oğlu Sasha'yı üniversite için uğurlarken duygusal anlar yaşadı

Bu duygusal vedayı kendi sosyal medya hesaplarından ayrı ayrı paylaşan eski eşiler sonrasında birlikte yemek yiyip eski günleri yad ettiler.

56 yaşındaki Watts, geçtiğimiz gün evlerinin önünde, yanında bir sürü bavuluyla poz veren oğlu Sasha’nın beline sarılıp başını göğsüne yasladı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Anne oğul bu büyük gün için kapı önünde poz verirken ünlü oyuncu gözyaşlarına hakim olamadı

Bir yandan oğlu üniversite eğitimine başlayacağı için gurur duyan bir yandan da Sasha evden ayrılacağı için gözyaşı döken Naomi Watts hayatının en duygusal günlerinden birini yaşadı…

Naomi Watts fotoğrafı “Adım 1” notuyla paylaşırken altına da “Daha şimdiden pişmanım” diyerek oğlunu ne kadar özleyeceğinden dem vurdu.

Ünlü oyuncu oğlu Sasha’nın 16 yaşındaki kardeşi Kai’e sarılıp vedalaştığı bir fotoğraf da paylaştı.

Naomi Watts’ın iki çocuğunun babası, usta oyuncu eşi Liev Schrieber da oğluyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşıp “Bu okul tanıdığım en derin, en nazik, en cesur ve en güzel çocuklardan birine sahip olacak” yazdı.

Oğlu üniversiteye başlayan Liev Schrieber'ın yeni evliliğinden de iki yaşında bir kızı var

Haziran ayında New York'taki özel bir lise olan Friends Seminary'den mezun olan Sasha, Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde eğitim görecek ve bu uğurda ülkenin diğer ucuna taşınıyor.

Liev Schrieber ve Naomi Watts uzun yıllar birlikte olup iki çocuk sahibi olsalar da hiç evlenmediler ve 11 yıllık birlikteliğin ardından Eylül 2016'da ayrılmıştı.

Eski aşıkları oğullarının haziran ayındaki lise mezuniyet törenine yeni eşleriyle gelip birlik mesajı vermişti

Naomi Watss bu ayrılıktan bir yıl sonra dizi setinde tanıştığı bir başka ünlü oyuncu Billy Crudup ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift uzun süre gizlice sürdürdükleri ilişkilerini 2023’te nikah masasına taşıyıp evlendiler.

Liev Schrieber da 2023’te Taylor Neisen’le evlendi ve çiftin 2 yaşında Hazel adında bir kızları var.