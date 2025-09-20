OÄŸlunu bile geri Ã§ekti sahneyi gelinine bÄ±raktÄ±... BÃ¼yÃ¼k gecede sÄ±cak bakÄ±ÅŸmalar

Haberin DevamÄ±

Elbette kendi de birÃ§ok hata yaptÄ± yÄ±llar iÃ§inde ama aslÄ±nda Charles "kalbi kÄ±rÄ±k" bir baba... Ã‡Ã¼nkÃ¼ hepsi hepsi sadece iki tane evladÄ± var ve biri ellerinin arasÄ±ndan kayÄ±p gitti bile.

Daha da Ã¶tesinde bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Prens William ile Prens Harry arasÄ±ndaki gerilimde kimi zaman taraf olmak zorunda bile kalÄ±yor....

Her fikrine katÄ±lmasa da hatta son zamanlarda 'sinir olmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±' da ileri sÃ¼rÃ¼lse tahtÄ±nÄ± bÄ±rakacaÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n suyuna gitmekten baÅŸka seÃ§eneÄŸi yok. MonarÅŸinin geleceÄŸi onun ellerinde Ã§Ã¼nkÃ¼.

Charles'Ä±n son zamanlarda veliahdÄ± ve bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'a 'sinir olduÄŸu' sÃ¶yleniyor. Ama monarÅŸinin geleceÄŸi onun ellerinde olduÄŸu iÃ§in oÄŸluyla iyi geÃ§inmek zorunda.Â

Ama diÄŸer yandan kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry'i de Ã¶yle daha fazla bir kenara atamaz. Belki de bu yÃ¼zden William'Ä±n hiÃ§ istememesine raÄŸmen kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry Londra'da olduÄŸu sÄ±rada onunla 55 dakika da olsa gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bir yandan kanserle savaÅŸÄ± diÄŸer yandan yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±n getirdiÄŸi doÄŸal sÃ¼reÃ§ bÃ¼tÃ¼n bunlara eklenen kraliyet sorumluluklarÄ± derken Charles aslÄ±nda Ã¶yle Ã§ok da mutlu bir baba deÄŸil.

BUNCA KARMAÅžA Ä°Ã‡Ä°NDE YÃœZÃœNÃœ GÃœLDÃœREN 'EVLAT' DIÅžARIDAN GELDÄ°

Ä°ÅŸte bÃ¼tÃ¼n bu karmaÅŸa iÃ§inde onun yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼ren biri var: Gelini Galler Prensesi Catherine. Yani bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu William'Ä±n karÄ±sÄ± Kate Middleton.

Ã–nceki yÄ±llarda da Charles, gelini Kate'e olan sevgisini ona "havadan Ã¶pÃ¼cÃ¼k gÃ¶ndererek" yÃ¼zÃ¼ne gÃ¶zlerinin iÃ§i gÃ¼lerek baktÄ±ÄŸÄ±nda belli ediyordu.

Ama kayÄ±npeder ile gelini arasÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±k ailenin ardÄ± ardÄ±na kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son birkaÃ§ gÃ¼nde iyice gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lÃ¼r hale geldi.

Zaten kraliyet yorumcularÄ± da gÃ¶rÃ¼nenin gerÃ§eÄŸi yansÄ±ttÄ±ÄŸÄ± konusunda hemfikir.





CENAZEDE DE YANINDAYDI RESMÄ° KONUK AÄžIRLARKEN DE

Ä°ngiliz kraliyet ailesi Ã¶nce 92 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Kent DÃ¼ÅŸesi'nin cenaze tÃ¶reninde bir araya geldi... Charles ile oÄŸlu William ve gelini Kate yine Ã¶n saflardaydÄ±.

Ä°ÅŸte o anlarda Kate ile Charles'Ä±n yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± bol bol kameralara yansÄ±dÄ±.

Hemen sonraki gÃ¼n de bu kez aile ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile karÄ±sÄ± Melania'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±... AkÅŸam da Windsor Kalesi'nde bir resmi davet verildi....

Ä°ÅŸte o anlarda dikkat Ã§eken bir ayrÄ±ntÄ± vardÄ±... Neredeyse Kral Charles ile oÄŸlu William bile geri planda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Zaten kÄ±yafeti de buna mÃ¼sait olan Kate ise pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l parlÄ±yordu... Yemek masasÄ±nda Kral Charles, yanÄ±nda Donald Trump ve onun da yanÄ±nda Kate Middleton oturuyordu.

OÄžLU BÄ°LE GÃ–LGEDE KALDI... SAHNE GELÄ°NÄ°NE BIRAKILDI

Ãœstelik Trump'Ä±n Kate'e bakÄ±ÅŸlarÄ± ona Ã¶vgÃ¼ler dÃ¼zmesi de bir yana. Ama Kral Charles, her koÅŸulda gÃ¶ÄŸsÃ¼nÃ¼ kabartan gelinini Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±p sahneyi ona bÄ±rakmÄ±ÅŸ, yÄ±llarÄ±n kurt politikacÄ±sÄ± Trump da bunu gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve Kate ile sahneyi paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Kraliyet yorumcularÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate Middleton, ailenin bu son iki gÃ¼nde Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ "silahÄ±ydÄ±."

YÄ±llardÄ±r Ä°ngiliz kraliyet ailesini gÃ¶zlemleyen uzmanlarÄ±n yorumuna gÃ¶re Kate ile Charles arasÄ±nda gerÃ§ekten de sÄ±cak bir iliÅŸki var.

Ãœstelik ikisinin de tÃ¼rlerini aÃ§Ä±klamadÄ±klarÄ± kanser hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalanmalarÄ± onlarÄ± daha da yakÄ±nlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°kisinin de teÅŸhis aldÄ±ÄŸÄ± geÃ§en yÄ±ldan bu yana birlikte kamuoyu karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± etkinliklerde de aralarÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyorlar.

Â

'ONA Ã‡OK GÃœVENÄ°YOR'

VÃ¼cut dili konusunda uzman olan Judi James kral ile gelini arasÄ±ndaki bu baba kÄ±z iliÅŸkisini onlarÄ±n birbirlerine karÅŸÄ± tavÄ±rlarÄ±na bakarak yorumladÄ±.

James'e gÃ¶re "Charles'Ä±n Kate ile giderek daha Ã¶zel hale gelen bir gelin- kayÄ±npeder ya da baba - kÄ±z iletiÅŸimi var. Kral ona gÃ¼vendi ve her yan yana geldiklerinde de bundan keyif aldÄ±."

VÃ¼cut dili uzmanÄ± Judi James'e gÃ¶re "Ancak burada bu iliÅŸkinin, ikisinin de hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± empati baÄŸlarÄ±yla nasÄ±l zenginleÅŸip derinleÅŸtiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz" diye sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ yorumunu.

Bu arada Kate ile Charles'Ä±n kanser tedavilerini de aynÄ± hastanede London Clinic'te aldÄ±klarÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Bu da onlarÄ±n daha fazla yakÄ±nlaÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±.

Kraliyet uzmanÄ± Robert Jobson'a gÃ¶re Kate, Kral Charles'Ä±n Ã¼Ã§ torunu George, Charlotte ve Louis ile iliÅŸkisinde de Ã¶nemli bir rol oynuyor.

Jobson'Ä±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re bazen William ile Charles her baba ile oÄŸul arasÄ±nda olabilecek gerilimler yaÅŸÄ±yor. Birbirlerini gÃ¶rmek bile istemiyorlar. Ä°ÅŸte Ã¶yle anlarda da Kate araya giriyor ve Charles'Ä±n Ã¼Ã§ torunuyla gÃ¶rÃ¼ÅŸmesini saÄŸlÄ±yor.

76 yaÅŸÄ±ndaki Kral'Ä±n artÄ±k ABD'de yaÅŸayan kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu Harry ve Meghan'Ä±n Ã§ocuklarÄ± olan Archie ve Lilibet ile gÃ¶rÃ¼ÅŸemediÄŸini hatÄ±rlatÄ±rsak, Ä°ngiltere'deki Ã¼Ã§ torunun Charles iÃ§in Ã¶nemi iyice ortaya Ã§Ä±kacaktÄ±r.

Ã–zetle Kral Charles, aile iÃ§indeki bunca Ã§alkantÄ± ve gerilimin yarattÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼lerden gelini Kate sayesinde uzaklaÅŸÄ±yor.





HEPSÄ° KATE'Ä°N DÃœNYADAKÄ° POPÃœLERLÄ°ÄžÄ°NÄ°N FARKINDA

Bu yÃ¼zden de kimi zaman tÄ±pkÄ± Trump ziyaretinde olduÄŸu gibi oÄŸlu William yerine gelini Kate'i Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±yor.

Bir de iÅŸin baÅŸka bir boyutu var elbette.. Kraliyet ailesine her zaman bir "vitrin yÃ¼zÃ¼" gerekiyor. Onlar da halktan bir aileden gelen Kate Middleton'Ä±n milyonlarca kiÅŸi arasÄ±ndaki popÃ¼lerliÄŸini gÃ¶rÃ¼yor...

Bunu da aileye olan sempati ve ilgiyi artÄ±rmak iÃ§in doÄŸru bir biÃ§imde kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Donald Trump ve eÅŸi Melania onuruna verilen yemekte Donald Trump'Ä±n hemen yanÄ±nda Kate oturuyordu. Melania Trump da Prens William ile yan yana oturdu. Ama Kate'in pÄ±rÄ±ltÄ±sÄ± o kadar fazlaydÄ± ki masanÄ±n o tarafÄ± biraz gÃ¶lgede kaldÄ±.Â





Trump konuÅŸmasÄ±nda Kral Charles ve Prens William'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Kate'e de Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.Â





TRUMP DA Ã–VGÃœLER YAÄžDIRDI

Bu arada Donald Trump da Windsor Kalesi'ndeki yemekte yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada Kral Charles ve Prens William'Ä±n yanÄ± sÄ±ra Kate Middleton'a da Ã¶vgÃ¼ler yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Kate'i 'saÄŸlÄ±klÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Trump, onun 'Ã§ok gÃ¼zel' olduÄŸunu ve Ä±ÅŸÄ±l Ä±ÅŸÄ±l bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilediÄŸini de sÃ¶yledi.

Yine aynÄ± yemekte Kate ile Trump'Ä±n sÄ±k sÄ±k birbirlerine bakÄ±p gÃ¼lÃ¼msemeleri de dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Â

Â

Â