Oğlunu 19 yıl önce gencecik yaşta kaybetmişti... Ünlü oyuncunun büyük acısı tazelendi... Yaşasaydı 33 yaşına girecekti

Haberin Devamı

Fakat o cuma günü bütün planları bozuldu. O gün, yaşadıkları süre boyunca asla iyileşmeyecek bir yara açıldı yüreklerinde.

YAŞASAYDI 33 YAŞINA GİRECEKTİ

O sırada 16 yaşında olan oğulları sayfiye evinin banyosundaydı. Orada bir sara krizi geçirdi ve bilincini kaybetti....

Düşerken de başını sert bir şekilde çarptı. Delikanlıyı banyoda bulduklarında artık çok geçti. İlkyardım ekiplerini çağırdılar, genç adamı hastaneye götürdüler, ama olmadı!

Ailesini bırakıp gitti genç adam, hastane odasında son nefesini verdi. Otopsi sonucu sara nöbeti geçirdiği belirlenen genç adam yaşasaydı dün 33 yaşına girecekti.

Haberin Devamı

Ünlü babası onu hiç unutmadı ve doğum gününü dokunaklı bir sosyal medya mesajıyla kutladı.

OYSA HEPSİ TATİL MUTLULUĞU İÇİNDEYDİ

Bu gerçek ve son derece acı hayat öyküsünün kahramanları, ünlü oyuncu John Travolta ve beş yıl önce hayata veda eden eşi Kelly Preston.

2009 yılının ocak ayında oğulları Jett Travolta'yı, dinlenmek için gittikleri Bahamalar'daki sayfiye evlerinde kaybetti ünlü çift.

Sonradan bir çocuk daha dünyaya getirseler de henüz 16 yaşında ellerinin arasından kayıp giden Jett'in acısı hiç dinmedi.

2020 yılında 57 yaşında hayata veda eden Preston da bu büyük kaybın acısını yüreğinde taşıyarak gitti bu dünyadan.

'SENİ ÇOK ÖZLÜYORUM'

Bu büyük acıyı yaşayan ünlü oyuncu John Travolta, kaybettiği oğlunun 33'üncü yaşını dokunaklı bir sosyal medya mesajıyla kutladı.

Yıllar önce Jett henüz küçükken çekilen bir fotoğrafı sosyal medya sayfasından paylaşan Travolta " Doğum günün kutlu olsun Jett… Seni çok özledim... Seni sonsuza kadar seveceğim" diye yazdı. Travolta'nın bu mesajına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve destek mesajı geldi.

Haberin Devamı

Travolta oğlunun ölümünden sonra uzun süre kendine gelemedi...Jett'i kaybettikten birkaç yıl sonra verdiği röportajda bunun hayatında başına gelen en kötü şey olduğunu söylemişti Travolta.

BİR ERKEK ÇOCUKLARI DAHA OLDU:Jett Travolta'nın ölümünden sonra John Travolta ve Kelly Preston bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. Çiftin, Benjamin adını verdiği oğlu şu arda 11 yaşında. Travolta ve Preston'ın Ella Bleu adında 22 yaşında bir de kızları bulunuyor. Çiftin 16 yaşında hayata veda eden oğlu Jett ise 1992 doğumluydu.





JETT'İN ANNESİ 2020 YILINDA HAYATA VEDA ETTİ

John Travolta'nın, kendisi gibi oyuncu olan eşi Kelly Preston 2020 yılının Temmuz ayında, göğüs kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadeleyi kaybetti.

Haberin Devamı

ABD’li oyuncu John Travolta, sosyal medya hesabından üzücü bir haber verdi. Travolta, “Üzülerek söylemek isterim ki güzel eşim Kelly, 2 yıldır mücadele ettiği göğüs kanseriyle savaşını kaybetti” dedi.

Kelly Preston, hastalık sürecini kamuoyuna duyurmadı. Bir süredir ailesinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle tedavi görüyordu.

Çift, The Experts filminin çekimleri sırasında tanışmış, 5 Eylül 1991’de Paris’te evlenmişti.