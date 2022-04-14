Oğluna kavuşmak için gün sayıyor... Karnı burnunda pozlar geldi!

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KURT EFE GELİYOR

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 8 aylık hamile eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’dan’ Kurt Efe’ adını koyacakları bir erkek bebek bekliyor.

Hamileliğinin son haftalarına giren Başak Dizer, objektif karşısına geçti. Dizer, fotoğrafları "Seni beklerken" notu ile Instagram'da paylaştı.

Başar Dizer'in paylaşımları 1 saatte 50 bin beğeni aldı.

Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ da geçtiğimiz günlerde, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ’un karnını öptüğü kareyi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Tatlıtuğ nazar boncuklu kareye “O aynı rüzgar gibi...” notunu düşmüştü.

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HAMİLE POZLARINA BEĞENİ YAĞDI

Magazin dünyasının şu sıralar bebek hryrcanı yaşayan tek ismi Başak Dizer değil... Ekranın ünlü güzelleri art arda paylaştıkları hamile pozları ile dikkat çekiyorlar. İşte onlardan bazıları...

İKİNCİ BEBEK YÜKLENİYOR!

Oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Erel ile nikah masasına oturmuş, 2019 yılında da kızı Leyla'yı dünyaya getirmişti. Bakan'dan ikinci bebek müjdesi geldi.

Seda Bakan hamileliğini Instagram sayfasında paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Bebeğinin cinsiyetini de açıklayan Seda Bakan, fotoğrafın altına "Yeni kız bebek yükleniyor…4. ayla beraber hayata dönüş başlamıştır." notunu düştü.





HANDE SORAL

İsmail Demirci ile mutlu bir evliliği olan Hande Soral, erkek bebek bekliyor.

Mutlu haberi Instagram paylaşımı ile duyuran Soral, sık sık karnı burnunda poz paylaşıyor. Ünlü çiftin oğulları mayıs ayında dünyaya gelecek.

Gözden Kaçmasın Hande Soral: Anne oluyorum Haberi görüntüle

SERAY SEVER

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Geçtiğimiz hafta baba acısıyla sarsılan Seray Sever de bebek bekliyor.

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sever ikiz bebek dünyaya getirecek.

Seray Sever bebeklerinin cinsiyetini katıldığı canlı yayında açıklamış ve kız annesi olacağını söylemişti.

ECE CEŞMİOĞLU

Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı.

Çeşmioğlu, sosyal medya hesabında hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde kızlarını kucaklarına aldı ve bebeğe Zeynep adını verdi.

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MERVE ÖZBEY



Geçtiğimiz yıl şubat ayında kızı Elif Özüm'ü dünyaya getiren Merve Özbey ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Henüz hamileliğinin başında olan Özbey, mutlu haberi Instagram'da paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

"Siz bu fotoğrafa bakınca yüzleri gülen üç kişi görüyorsunuz ya öyle değil… Görünmeyeni de bilin isterim… Sırtımı sevgisine dayadığım, elini hep omzumda hissettiğim yoldaşımla kurduğumuz yuvamız yeniden şenleniyor. Ömrümüze ömür katan Elif’ime kardeş geliyor… Ailemiz büyüyor. Şimdi bıraksanız sabaha kadar anlatırım yaşadığım heyecanı. Ama biliyorum ki ne desem eksik kalacak. 'Anneler olmasa kim kimi severdi' diyen Gülten Akın’dan yardım alarak sevgimi ve sevincimi paylaşmak istedim. Kalbinden doğuran, yalnızca insana değil kediye, köpeğe, kuşlara yuva olmayı bilen tüm güzel yüreklerin varlığına şükrederek, sevgiyi yücelterek çoğalmamız umuduyla. Bin şükür."

SİNEM KOBAL

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2016 yılında Kenan İmizalıoğlu ile nikah masasına oturan ve 2020 yılında kızı Lalin'i dünyaya getiren Sinem Kobal, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor.

Mayıs ayında kız bebek dünyaya getirecek olan Kobal'dan hamile pozu henüz gelmedi.

Sinem Kobal ilk hamileliğinde de uzun bir süre objektiflerden kaçmayı başarmıştı.

Gözden Kaçmasın Lalin aylar sonra görüntülendi Haberi görüntüle

DEMET EVGAR

Bir bebek haberi de Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk “İyi Niyet Elçisi” seçilen Demet Evgar’dan geldi.

Mart ayında Levent Babataş ile nikah masasına oturan 41 yaşındaki Demet Evgar üç aylık hamile.

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Anne olmak için sayan oyuncu kızına Mavi adını verecek.