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Haber Giriş: 03.07.2020 - 10:35,Son Güncelleme:

Oğlumuzun adının baş harfinin ‘y’ ya da ‘s’ olmasını istiyoruz

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Oğlumuzun adının baş harfinin ‘y’ ya da ‘s’ olmasını istiyoruz
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Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 7,5 aylık eşi Yağmur Sarıoğlu’yla önceki gün Bebek’te sahibi oldukları gözlük mağazasındaydı.

İkili, doğacak oğullarına isim bulamadıklarını söyledi: “Baş harfinin y ya da s olmasını istiyoruz.” Sarıoğlu, 9 ayın sonunda 20 kilo alacağını tahmin ettiğini söyledi: “Kilolarımı geri vermem çok zor olmuyor. Ayrıca doğum sonrası pilotluğa yarı zamanlı devam edeceğim.”

Oğlumuzun adının baş harfinin ‘y’ ya da ‘s’ olmasını istiyoruz



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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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