Oğlumuzun adının baş harfinin ‘y’ ya da ‘s’ olmasını istiyoruz

İkili, doğacak oğullarına isim bulamadıklarını söyledi: “Baş harfinin y ya da s olmasını istiyoruz.” Sarıoğlu, 9 ayın sonunda 20 kilo alacağını tahmin ettiğini söyledi: “Kilolarımı geri vermem çok zor olmuyor. Ayrıca doğum sonrası pilotluğa yarı zamanlı devam edeceğim.”







