Son Güncelleme:
Oğlumuzun adının baş harfinin ‘y’ ya da ‘s’ olmasını istiyoruz
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, 7,5 aylık eşi Yağmur Sarıoğlu’yla önceki gün Bebek’te sahibi oldukları gözlük mağazasındaydı.
İkili, doğacak oğullarına isim bulamadıklarını söyledi: “Baş harfinin y ya da s olmasını istiyoruz.” Sarıoğlu, 9 ayın sonunda 20 kilo alacağını tahmin ettiğini söyledi: “Kilolarımı geri vermem çok zor olmuyor. Ayrıca doğum sonrası pilotluğa yarı zamanlı devam edeceğim.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle