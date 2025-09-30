OÄŸlumun karÄ±sÄ± deÄŸil sanki Ã¶z kÄ±zÄ±m... GÃ¼zel gelin bÃ¼tÃ¼n ailenin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼

Haberin DevamÄ±

YaÅŸadÄ±klarÄ± ortam gereÄŸi aileleri onlarÄ±n yuva kurmasÄ±nÄ± uygun gÃ¶rdÃ¼. Elbette artÄ±k Ã§ocuk olmayan iki genÃ§ de birbirlerinden hoÅŸlandÄ± ve evlendiler...

Ama ne evlilikti onlarÄ±nki!

GÃ¼nlerce, gecelerce sÃ¼rdÃ¼... Onlar evlendi, bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya izledi diyerek Ã¶zetleyebiliriz durumu.

Evliliklerinin Ã¼zerinden bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼re geÃ§ti. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re balayÄ± onlar iÃ§in hala bitmedi. Bazen ana vatanlarÄ±nda bazen de baÅŸka Ã¼lkelerde mutluluk tablosu Ã§izmeyi sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yorlar.

Ä°ÅŸin ilginci sadece onlar deÄŸil aileler de bu evlilikten mutlu. Ã–zellikle de kaynanasÄ±...

BÄ°R YILI AÅžKIN ZAMAN GEÃ‡TÄ° AMA CÄ°CÄ°M AYLARI BÄ°TMEDÄ°

Ã–rneÄŸine fazla rastlanmayan bu Ã¶ykÃ¼nÃ¼n kahramanlarÄ± Anisha Rosnah ile Abdul Mateen..

Daha aÃ§Ä±k sÃ¶ylersek dÃ¼nyanÄ±n en zengin insanlarÄ±ndan biri olan Brunei SultanÄ±'nÄ±n oÄŸullarÄ±ndan Prens Abdul Mateen ile gelini Anisha Rosnahâ€¦ Ya da evlendikten sonra aldÄ±ÄŸÄ± unvanÄ±yla Prenses Anisha.

2023 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda 10 gÃ¼n sÃ¼ren bir tÃ¶renle evlendi iki genÃ§..

33 yaÅŸÄ±ndaki Abdul Mateen ile 30 yaÅŸÄ±ndaki Anisha, mutlu yuvalarÄ±nÄ± kurdular. DÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinden de epey zaman geÃ§ti. Ama gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re ikisi iÃ§in de cicim aylarÄ± henÃ¼z bitmedi...

GenÃ§ Ã§ift, kimi zaman Ã¼lkeleri Brunei SultanlÄ±ÄŸÄ±'nda kimi zaman da dÃ¼nyanÄ±n farklÄ± yerlerinde hem aÅŸklarÄ±nÄ±n hem de hayatÄ±n keyfini Ã§Ä±karÄ±yor.Â

GÃœZEL GELÄ°N AÄ°LENÄ°N YÃœZÃœNÃœ GÃœLDÃœRDÃœ

Ãœstelik Anisha, belli ki ailenin tam da aradÄ±ÄŸÄ± gelin. Ã–zellikle de Abdul Mateen'in annesi Meryem'in... Ã‡Ã¼nkÃ¼ gelin- kaynana zaman zaman birlikte gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leniyor. Bazen ziyaretler yapÄ±yorlar bazen de misafir aÄŸÄ±rlÄ±yorlar.

Ã–nceki hafta Meryem ile Anisha, bir grup misafire bir yemek verdi. Orada konuklarÄ±yla ilgilenip onlarla bol bol hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirdi.

GeÃ§en hafta da gelin kaynana, yine baÅŸka bir davetteydi. Her iki seferinde de hem Meryem'in hem de Anisha'nÄ±n aralarÄ±ndaki uyum dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Gelin Anisha ile kayÄ±nvalide Meryem iki hafta Ã¼st Ã¼ste bazÄ± etkinliklere katÄ±ldÄ±.Â





Meryem Abdul Aziz, Brunei SultanÄ± ile 1982 ve 2003 arasÄ±nda evli kaldÄ±. Bu evlilikten Abdul Mateen dahil dÃ¶rt tane Ã§ocuÄŸu bulunuyor.





DÃœÄžÃœNLERÄ° 10 GÃœN SÃœRDÃœ

Prince Abdul Mateen ile Anisha Rosnah'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti. Ã–nce dini bir tÃ¶ren yapÄ±ldÄ±. ArdÄ±ndan da sÄ±rayla hem Brunei'nin geleneklerine uygun tÃ¶renler hem de klasik bir dÃ¼ÄŸÃ¼n yapÄ±ldÄ±.

Son gÃ¼n de genÃ§ Ã§ift bÃ¼tÃ¼n konuklarÄ±na bir teÅŸekkÃ¼r yemeÄŸi verdi.

DÃ¼ÄŸÃ¼n etkinlikleri devam ederken Prens Abdul Mateen yaptÄ±ÄŸÄ± birsosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± Ã§iftfle ilgili ilginÃ§ bir gerÃ§eÄŸi de gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.

O paylaÅŸÄ±ma gÃ¶re Abdul Mateen ile Anisha Rosnah birbirlerinin daha ufacÄ±k bir Ã§ocuk olduklarÄ± dÃ¶nemden bu yana tanÄ±yorlarmÄ±ÅŸ.



KÃœÃ‡ÃœCÃœKKEN TANIÅžMIÅžLAR

Ä°kisinin de Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda Ã§ekilen fotoÄŸrafta Abdul Mateen ile Anisha yan yana otururken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Prens'in yÄ±llar sonra evleneceÄŸi Anisha'ya ise annesi tarafÄ±ndan biberonla sÃ¼t iÃ§iriliyor.

Adbul Mateen'in evlendiÄŸi Anisha'nÄ±n dedesi Pehin Dato Isa, Brunei SultanÄ±'nÄ±n uzun sÃ¼redir danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

Anisha'nÄ±n aÄŸabeyi de Prens Abdul Mateen'in yakÄ±n arkadaÅŸÄ±.

DÃœÄžÃœN GÃ–STERÄ°ÅžLÄ°YDÄ° AMA PRENS TAHT SIRALAMASINDA Ã‡OK GERÄ°DE

Yine kÃ¼Ã§Ã¼k bir not... Her ne kadar dÃ¼ÄŸÃ¼nleri bÃ¶ylesine gÃ¶steriÅŸli olsa da babasÄ±ndan tahtÄ± devralacak kiÅŸi Abdul Mateen deÄŸil.

YÄ±llar boyunca Instagram sayfasÄ±ndan lÃ¼ks hayatÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Abdul Mateen, Hassanal Bolkiah'nÄ±n ikinci karÄ±sÄ±ndan dÃ¼nyaya gelen onuncu Ã§ocuÄŸu.

AynÄ± zamanda dÃ¶rt oÄŸlundan biri. Bir baÅŸka deyiÅŸle Abdul Mateen, taht iÃ§in ilk sÄ±ralarda yer almÄ±yor.

