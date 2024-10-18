‘Oğlum bana süper kahramanmışım gibi bakıyor’ Ünlü şarkıcının son paylaşımı yürek burktu… Tek evladına doyamadan hayata veda etti

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ANİ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Dünya, One Direction eski üyesi Liam Payne'den ölüm haberiyle sarsıldı. 31 yaşındaki Liam Payne, Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Payne, ölümünden bir saat önce Snapchat'te Arjantin'deki tatilinden paylaşımlar yapmış, yüzü asık görünse de paylaşımını “Arjantin’de güzel bir gün” yazarak ve kalp emojisi kullanarak yollamıştı.

Payne'in balkondan düşününün kazara mı olduğu yoksa intihar mı ettiği henüz açıklığa kavuşmadı.

Daily Mail'de yer alan habere göre oteldeki görgü tanıkları, ünlü şarkıcının ölümünden önce otel lobisinde "dengesiz” davranışlar sergilemişti. Liam Payne’nin otel odasında sinir krizi geçirdiği ve olaydan hemen önce polisin çağırıldığı da ortaya çıktı.

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DÜŞTÜ MÜ KENDİ Mİ ATLADI HENÜZ BİLİNMİYOR

Sosyal medyada dolaşan ve Liam Payne’nin otel odasından olduğu iddia edilen fotoğraflarda da odanın darmadağın olduğu ve ortalıkta uyuşturucu maddeler bulunduğu görüldü.

31 yaşındaki Liam Payne, One Direction grubundan arkadaşı Niall Horan'ın konserine katılmak için kız arkadaşı Kate Cassidy'le Arjantin’e gelmiş, daha sonra tatilini uzatıp bir süre daha burada kalmaya karar vermişti.

Liam Payne hayatını kaybettiği Arjantin'e bir yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Kate Cassidy'le gitmişti ancak Cassidy'nin ülkeden Liam Payne ölmeden iki gün önce ayrıldığı ortaya çıktı

Kate Cassidy'nin Liam Payne ölmeden iki gün önce Arjantin’den ayrıldığı da ünlü şarkıcının ölümünden sonra ortaya çıktı.

Gösteri dünyasının birçok ünlü ismi Liam Payne’nin ölümünün ardından duygu dolu paylaşımlar yaptı. Payne’in ailesi oğullarının kaybıyla yıkıldıklarını söyledikleri bir açıklama yayınlanıp bu acılı günlerinde mahremiyet isterlerken One Direction grubundan arkadaşları da Payne’nin ölümüyle yasa büründü.

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GENÇ YAŞTA BULDUĞU ŞÖHRETİ KALDIRMAKTA ZORLANMIŞTI

Genç yaşta One Direction grubuyla çıktığı müzik yolculuğuyla dünya çapında ün kazanan Liam Payne’nin yakaladığı bu büyük şöhreti kaldıramadığı, zaman zaman ruhsal bunalımlar yaşadığı biliniyordu.

Yıldız isim geçmişte alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılıkların da pençesine düşmüş ancak sonra bunlardan kurtulup hayatında kendisi, sevdikleri ve en çok da küçük oğlu için yeni bir sayfa açmak istemişti. Liam Payne doğum gününde oğluyla el ele yürüken çekilmiş bir videosunu paylaşmış, onun boyunun çok uzadığını ve çok büyüdüğünü gururla anlatmıştı

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OĞLUNU ANLATTIĞI VİDEO ÖLÜMÜNDEN SONRA GÜNDEME GELDİ

Ünlü şarkıcının ölümünden sadece birkaç ay önce oğlu Bear hakkında konuştuğu video da ölümünün ardından gün yüzüne çıktı.

Liam Payne daha önce de yedi yaşındaki oğluyla ne kadar gurur duyduğundan bahsetmiş, onu anlatırken “sevimli, sevimli bir çocuk” demiş ve onun için kendini toparlamaya ve hayatına çeki düzen vermeye söz vermişti.

Liam Payne ve Cheryl Cole oğulları doğduktan bir yıl sonra ayrılmıştı

7 yaşındaki Bear, Liam Payne’nin kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan eski sevgilisi Cheryl Cole ile olan ilişkisinden doğmuştu. Çift, oğulları doğduktan bir yıl sonra ayrıldı ancak dostane bir şekilde birlikte ebeveynlik yapmaya devam etti ve her ikisi de oğullarını halkın gözünden uzak tutmayı ve yüzünü hiç göstermemeyi seçti.

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OĞLU DOĞUNCA “TÜM HALLERİM GERÇEKLEŞTİ” DEMİŞTİ

Liam Payne oğlu doğduktan sonra “Tüm hayallerimi gerçekten gerçekleştirdim” demiş ve her zaman genç bir baba olmak istediğini de itiraf etmişti.

Liam Payne ve Cheryl Cole oğulları Bear'ın yüzünü doğduğundan beri hiç paylaşmamıştı

Ölümünden sonra gündeme gelen acı videoda Liam Payne ağustos ayında 31. doğum gününü kutlamaya hazırlanırken oğlu ile konuşacağı için çok heyecanlı olduğunu dile getirmiş "O artık büyük bir çocuk ve bana çok benziyor. Sanki dünyada daha fazla bana benzeyen biri lazımmış gibi" demişti.

“OĞLUM BANA SÜPER KAHRAMANMIŞIM GİBİ BAKIYOR”

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Liam Payne 2022'de People ile yaptığı röportajda, oğlunun kendisine “bir süper kahraman” gibi baktığını anlatmış, "Onu haftada iki kez, bazen haftada üç kez görüyorum. Ve onu gördüğümde elime telefonumu bile almıyorum. Bu yüzden ona o anları yaşatmayı seviyorum ve bu önemli, hayatında buna ihtiyacı var. Hayatında babasına ihtiyacı var ve bana bir süper kahraman gibi baktığı için mutluyum ve bu şekilde kalmasını umuyorum" demişti.

Liam Payne ölmeden önce Arjantin tatilinden kareleri böyle paylaşmıştı

Liam Payne’nin ölümünün ardından ona olan sevgisini ve yaşadığı büyük üzüntüyü dile getiren One Direction’dan grup arkadaşı Louis Tomlinson’nın yaptığı paylaşım da yürekleri burktu. Grup arkadaşı Louis Tomlison'ın Liam Payne’nin ölümünün ardından yaptığı paylaşım da yürekleri dağladı

GRUP ARKADAŞINDAN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM

Hayatını kaybeden eski grup arkadaşı için Instagram'da uzun gönderi paylaşan Louis Tomlinson “Bunu yazdığım için yıkıldım ama dün bir kardeşimi kaybettim. Liam her gün örnek aldığım biriydi, çok pozitif, komik ve nazik bir ruh. Liam'la ilk kez o 16 ve ben 18 yaşındayken tanıştım, sesine anında hayran kaldım ama daha da önemlisi zaman geçtikçe hayatım boyunca özlemini çektiğim nazik kardeşimi görme fırsatı buldum” yazdı.

Erkenden kaybettiği dostu için “Liam, eğer dinliyorsan sana bir mesaj… Hayatımda olduğun için kendimi çok şanslı hissediyorum ama gerçekten veda etme fikriyle mücadele ediyorum. Gruptan bu yana daha da yakınlaştığımız için çok mutluyum, saatlerce telefonda konuştuğumuz, birlikte yaşadığımız binlerce muhteşem anıyı hatırlamak, seninle ömür boyu sahip olacağımı düşündüğüm bir lüks. Sahneyi seninle tekrar paylaşmak isterdim ama olmadı” dedi paylaşımında. Liam Payne, Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson ve Zayn Malik’ten oluşan One Direction grubu, 2010’da müzik yarışma programı The X Factor’e katıldıktan sonra dünya çapında bir üne kavuştu. Grup kısa sürede dünyanın en başarılı erkek gruplarından biri haline geldi ve dünya çapında 70 milyon albüm sattı. Grup 2016’da ‘süresiz kış uykusu’na yattığını bildirerek sessizliğe bürünmüştü.

YAKIN DOSTU SÖZ VERDİ… “GÖZÜN ARKADA KALMASIN… OĞLUNUN HER ZAMAN YANINDAYIM”

Ve son olarak da Liam Payne’nin ani ölümüyle geride bıraktığı 7 yaşındaki oğlu Bear için hayranlarına ve Liam Payne’nin sevenlerine “Bilmenizi isterim ki, eğer Bear'ın bana ihtiyacı olursa amcası olarak her zaman yanında olacağım ve ona babasının ne kadar harika olduğu hakkında hikayeler anlatacağım” dedi ve Liam Payne’e son kez “Keşke hoşça kal deme ve seni ne kadar çok sevdiğimi bir kez daha söyleme şansım olsaydı” diye seslendi…