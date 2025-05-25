Oğlu ve eşi aynı anda kansere yakalanmıştı… Acıların en büyüğünü tatmak zorunda kaldı… Usta oyuncu ekranlara geri dönmeye hazır

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Forrest Gump filmi ve CSI: NY gibi dizilerle tanınan usta aktör Gary Sinise 2024'te nadir görülen bir kanser türüne kurban verdiği oğlunun ardından oyunculuğa ara vermişti.

Usta oyuncu 2019 yılında Mac diye seslendiği ve kordoma adı verilen nadir bir kanser türü teşhisi konulan oğlu McCanna'ya bakmak için Hollywood'daki kariyerini deyim yerindeyse elinin tersiyle itmişti.

69 yaşındaki yıldız oyuncu yürek burkan haberi oğlunun ve onun durumunda olan hastalara çere bulabilmek için kurduğu Gary Sinise Vakfı web sitesinde uzun bir anma yazısıyla birlikte açıklamıştı.

“YÜREK PARÇALAYICI BİR KAYIP”

Gary Sinise oğlunun kordoma adı verilen nadir bir kanser türüyle beş buçuk yıl süren savaşının ardından 5 Ocak 2024'te öldüğünü açıkladı.

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Emmy Ödülü sahibi oyuncu oğlunun ölüm haberini verirken yürek parçalayıcı bir acı yaşadığını söylemiş ve "Böyle bir kayıp yaşayan her aile gibi bizim de kalbimiz kırık ve elimizden geldiğince idare etmeye çalışıyoruz. Ebeveynler olarak bir çocuğu kaybetmek çok zor. Kalbim benzer bir kayıp yaşamış olan herkesle ve sevdiği birini kaybetmiş olan herkesle birlikte" diye yazmıştı.

Üstelik oğulları kanserle savaşırken Gary Sinise’in eşi Moira da meme kanserine yakalanmış, aile en sonunda 2021’de Los Angeles’ı terk ederek Tennessee’ye taşınmıştı.

KARISI VE OĞLU AYNI ZAMANDA KANSERE YAKALANDI... OĞLUNU KURTARAMADI

Gary Sinise’in eşi Moira’nın kanseri yendiği sene ne yazık ki çiftin oğulları Mac hayatını kaybetti.

Yaşadığı büyük acının ardından gözlerden kaybolan usta oyuncu verdiği son röportajda mesleğine geri dönmeyi düşündüğünü açıkladı.

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Koşullar uygun olursa film ve televizyon sektörüne geri dönebileceğini söyleyen Gary Sinise “Eskiden gidip bir film ya da benzeri bir şey çekmek için harcadığım süre kadar evden ayrılamam, ancak doğru projeyi bulursam ve bu iş beni evimden uzun süre ayırmazsa oyunculuğa dönebilirim” dedi.

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Onu geniş kitlelere tanıtan, olay yeri inceleme ekibinin başındaki bir polis dedektifini canlandırdığı 9 yıl süre CSI: NY dizisi sayesinde maddi sıkıntı yaşamadığını söyleyen ünlü oyuncu zaten artık kazandığı parayı sadece hayır işlerine harcamak istediğini söylüyor.

"OYNADIĞIM ROLLERE ŞÜKÜRLER OLSUN... OĞLUMA BAKACAK PARAYI KAZANABİLDİM"

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Sinise oyunculuk işlerini gönlünce seçebileceği kadar ve son yıllarında oğluna bakabilmesi için kendisine maddi özgürlük sağlayan sinema ve televizyon kariyeri için minnettar olduğunu söylüyor.

“İyi bir kariyerim vardı ve finansal olarak iyi durumdaydım. Ve bir temel oluşturabildim. Ailemle ilgilenebildim. Oğluma çok zor bir dönemde bakabildim çünkü 24 saat hemşirelik bakımına ihtiyacı vardı ve bu sigorta tarafından ödenmiyordu. Başarılı bir sinema ve televizyon kariyerim olduğu için yapabildiğim pek çok şey vardı"

Usta aktör kendi adını taşıyan vakfını akıllı evler, zihinsel sağlık girişimleri ve topluma erişim gibi çeşitli programlar aracılığıyla gazileri, ilk müdahale ekiplerini ve ailelerini desteklemek için 2011 yılında kurmuştu.

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MESLEĞİNE GERİ DÖNECEK... TEK BİR ŞARTI VAR

Oğlu kansere yakalandıktan sonra kanserle savaşan zor durumdaki aileler için de çalışmaya başlayan vakıf için çalışan Gary Sinise “Tekliflere müsait olmadığımı söylemek zorunda kaldığım durumlar oldu. Beni her hafta evden uzaklaştıracak bazı televizyon dizileri ve bu tür şeyler. Şu an içinde bulunduğumuz durumda bunu yapamam. Ailemle birlikte olmalıyım ve doğru türden bir şey bulmam gerekiyor” dedi.

Eşi Moira’yla 1981’de evlenen Gary Sinese’in kaybettiği oğlu Mac dışında Sophie ve Ella adında iki kızı ve beş de torunu var.