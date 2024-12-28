Oğlu uğruna memleketi terk etmişti... Gizli çocuk da ortaya çıktı: Mutlu üvey anne

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İşte bunlardan biri de rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları (Desperate Housewives) adlı diziyle yıldızı parlayan Eva Longoria.

Aradığı aşkı, mutluluğu ve huzuru üstelik tek erkek evladı, Jose Antonio Baston ile yaptığı üçüncü evliliğinde bulan Longoria, bir süre önce ABD'ye terk edip İspanya'ya taşınacağını açıklamıştı.

49 yaşındaki Longoria, özellile de minik oğlu Santiago'yu daha rahat ve huzurlu bir ortamda büyütmek için bu kararı aldığını da gizlememişti.

Güzel oyuncu dediğini de yaptı... Kocası Jose Baston ve oğulları Santiago ile zaten yaz mevsimini geçirdikleri Marbella'da yeni bir hayat kurdular kendilerine.

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YENİ YILI YENİ HAYAT KURDUKLARI YERDE KARŞILIYORLAR

Yaklaşan yeni yıl tatilini de yeni yuvalarında geçirdiler. Longoria, kış mevsimine rağmen hala denizin ve güneşin tadının çıkarıldığı yazlık evinde çekilen mutlu aile pozlarını da sosyal medya sayfasından paylaştı.

İşte o paylaşımlarda Longoria'nın "gizli çocuğu" da ortaya çıktı.

Gizli çocuk dediysek bu lafın gelişi elbette.

Longoria ve Jose Baston ile oğulları Santiago'nun mutlu aile pozunda yer alan 21 yaşındaki Mariana Baston, ünlü oyuncunun üvey kızı.

Kocası Jose Antonio Baston'un eski evliliğinden dünyaya gelen üç çocuğundan biri olan Mariana da bu yeni yıl tatilini babası, üvey annesi ve küçük kardeşiyle birlikte kutladı.

Bu arada üvey kızı Mariana'nın Eva Longoria'nın boyunu bile aştığı hatta neredeyse babası Jose kadar boylu olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

MİNİK OĞLU DAHA SAKİN BİR ORTAMDA BÜYÜSÜN DİYE

Görünüşe göre Eva Longoria ve Jose Baston, İspanya'da kurdukları yeni hayatlarından son derece memnun.

Güzel oyuncu, daha sakin bir hayat uğruna ülke değiştirme kararı aldıklarını geçen yılın son dönemlerinde açıklamıştı.

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Eva Longoria, ABD'den, orada yaşadığı ve gösteri dünyasının kalbi olarak bilinen Los Angeles'tan İspanya'ya taşınma nedenini geçen nisan ayında Page Six'e verdiği röportajda anlatmıştı.

Longoria'nın söylediğine göre bu taşınma kararını almalarının en önemli nedeni beş yaşındaki oğulları Santiago.

TASI TARAĞI TOPLAYIP TAŞINDILAR

Longoria, oğlunun Hollywood'un bilindik çemberine sıkışıp kalmaması için onun uzakta daha farklı bir ülkede yaşaması gerektiğini düşündü.

Kocası da onunla aynı fikirde olunca onlara düşen, tası tarağı toplayıp taşınmak oldu.

Uzun süredir İspanya'nın Marbella kentinde bir yazlık evleri bulunan Longoria ile Baston, bu kararı aldıktan sonra Los Angeles'taki sekiz yatak odalı lüks malikanelerini de satışa çıkardı.

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Başlarda istedikleri 22.8 milyon dolarlık fiyatı da ev bir an önce satılsın diye 18.9 milyon dolara indirdi.

Bu arada Longoria ve Baston, Marbella'da öyle basit bir evde yaşamıyorlar. Çiftin yazlık evi de Hollywood'daki ihtişamı aratmayacak bir mülk.

KARMAŞADAN UZAKTA

Aslına bakılırsa Eva Longoria, bir süre önce Marbella'daki evini ne kadar sevdiğini de anlatmıştı. O mülkünü "Bir vaha... Benim cennetim" diye tanımlamıştı Longoria.

Eva Longoria ve kocasının Marbella'daki evi de çok gösterişli bir malikane. Longoria bir röportajında evi hakkında "Orası bir yazlık ev, annem, kardeşlerim ve onların çocukları hep birlikte gelecekler. Hepsi için de yatak odası var" diye konuşmuştu.

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Longoria, kendisi ve ailesi için vazgeçilmez bir ayrıntı olan büyük bir mutfakları bulunduğunu da sözlerine eklemişti. Güzel oyuncu, orada ailece vakit geçirdiklerini söyleyip "Mutfak evin merkezi" diye tanımlamıştı.

Eva Longoria'nın İspanya'ya taşınmasındaki bir başka amacı da Los Angeles'ın karmaşasından uzaklaşmak. Kentin yoğun trafiğinden ve durmadan çalışmaktan kurtulacak Longoria kendi ifadesiyle.

Bu konuda bir röportajında şöyle konuşmuştu ünlü yıldız: " Los Angeles'ta çok fazla meşgulüm. Bu o kadar da güzel değil. Ya setteyim ya toplantıdayım. Belki de kalabalık trafikte sıkışmış durumdayım."

Bu arada Baston'un eski evliliğinden Natalia, Mariana ve Jose adında üç tane çocuğu bulunduğunu da hatırlatalım.