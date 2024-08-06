Oğlu motosiklet kazası geçirmişti: Hastaneden çıktı ama... Kötü haberlerin ardı arkası gelmedi

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Elektrikli motosikletiyle kırmızı ışıkta duran bir otomobile arkadan çarpan Pax Thien hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tetkiklerin ardından hayati tehlikesi bulunmadığı anlaşıldı 20 yaşındaki gencin. Hatta birkaç gün önce hastaneden de taburcu edildi.

Fakat görünüşe göre hem Pax Thien'in hem de Angelina Jolie'nin önünde uzun bir yol var daha. Çünkü ABD basınında yer alan haberlere göre Pax Thien'in tamamen iyileşmesi epey zaman alacak.

TABURCU OLDU AMA TEDAVİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Pax Thien, kazadan sonra yanına ulaşan yardım ekipleriyle konuşurken başının ağrıdığını söylemişti. Page Six'e konuşan kaynaklar, Pax Thien'in kaza sonrası karmaşık travma geçirdiğini ve iyileşmesinin zaman alacağını söyledi.

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Aynı kaynaklar "Pax Thien, hastaneden taburcu edildi. Ama karmaşık bir travma geçirdi ve şimdi onları uzun bir tedavi süreci bekliyor. Buna fizik tedavi de dahil" diye konuştu.

Angelina Jolie ve çocuklarına yakın kaynaklar, hem ünlü yıldızın hem de beş kardeşinin Pax Thien'i yalnız bırakmadığını, onun yanında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

LOS ANGELES'TA MOTOSİKLETİYLE KAZA YAPTI

Bir süre önce babası Brad Pitt hakkında yaptığı ve olumsuz eleştirilerle dolu sosyal medya paylaşımıyla konuşulan Pax Thien, 29 Temmuz'da Los Angeles'ta kullandığı motosiklet ile giderken kırmızı ışıkta duran bir otomobile çarptı.

Darbe sonrası elektrikli motosikletinden düştü Pax Thien. Çarptığı otomobilin sürücüsü hemen koşarak yanına gitti. Bir süre sonra sağlık ekipleri de kaza yerine ulaştı.

Kaza sırasında başında kaskının bulunmadığı belirtilen Pax Thien, kalçasındaki ve başındaki ağrıdan şikayet etti. Bunun üzerine sağlık ekipleri gencin beyin sarsıntısı geçirebileceğini düşünerek hemen hastaneye götürdü.

TMZ adlı internet sitesinin haberine göre yapılan tetkiklerde Pax Thien'in ciddi bir sağlık sorununun olmadığı ve bir süre müşahede altında kaldıktan sonra evine gidebileceği belirtildi.

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Pax Thien'in karıştığı kaza, Los Angeles'taki Los Feliz Bulvarı'nda dün akşam üzeri 17:00 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıkları o sırada trafiğin de yoğun olduğunu söyledi.

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JOLIE'NİN ÜÇÜNCÜ EVLATLIK ÇOCUĞU

Pax Thien, Angelina Jolie'nin üçüncü evlatlık çocuğu. Onu henüz bebeklikten yeni çıktığı bir dönemde Vitnam'da bir yetimhaneden evlat edindi Jolie.

Jolie, Pitt ile birlikteytken Vietnamlı Pax ThieN'i evlatk edindi. Bu isim Bu isim, Latince'de ''barış'', Vietnam dilinde ise ''gökyüzü'' anlamına geliyor. Jolie ile ilk karşılaştığı gün karışık duygular içindeydi. Önce Jolie'ye gülümseyen minik Pax Thien sonra utangaç tavırlar sergiledi daha sonra da ağlamaya başladı.

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Jolie ve Pitt onu ailelerine kattıktan sonra eskiden kaldığı yetimhanenin yetkilileri Pax Thien adına çok sevindiklerini söyleyerek "Onu özleyeceğiz ama geride özen göstermemiz gereken başka çocuklarımız var. Tek avuntumuz da bu olacak" demişlerdi.

BABASINA AĞIR SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Pax Thien, bir süre önce de babası Brad Pitt hakkında yaptığı ve sonradan ortaya çıkan bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle çok konuşulmuştu.

Pax Thien, dünyayı şaşkınlığa sürükleyen paylaşımı için Brad Pitt'in Oscar ödülü kazandığı gece teşekkür konuşması yaparken çekilen bir fotoğrafını seçti.

Sonra da şu satırları yazdı: "Bu dünya çapında pisliğin Babalar Günü kutlu olsun. Sen her zaman ve tekrar ne kadar aşağılık bir insan olduğunu kanıtlıyorsun. Senin yanında korkudan titreyen dört küçük çocuğuna karşı hiçbir empatin yok. Aileme verdiğin zararı asla anlayamayacaksın çünkü bunu yapabilecek durumda değilsin. En yakınlarımın hayatını sürekli olarak cehenneme çevirdin. Kendine ve dünyaya istediğini söyleyebilirsin. Ama gün gelir gerçekler gün ışığına çıkar. Babalar Günü'n kutlu olsun berbat insan."

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İleri sürülenlere göre Pax Thien'in 2020 yılında, sadece arkadaşlarına açık olan Instagram sayfasında paylaştığı bu mesaj aradan geçen bunca zaman sonra gün yüzüne çıktı.

Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin üç evlatlık çocuğundan biri olan Pax Thien, bu mesajı tam da annesi ile babasının bir türlü bitmek bilmeyen boşanma sonrası kavgalarının ortasında paylaştı ileri sürülenlere göre.

Angelina Jolie tarafından Vietnam'dan evlat edinilen Pax Thien, daha sonra Pitt tarafından da nüfusuna geçirilmişti. Vietnamlı genç, hem Jolie'nin hem de Pitt'in soyadını taşımaya başlamıştı bu şekilde.

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Fakat görünüşe göre o da ağabeyi Maddox gibi Brad Pitt ile boşanmaları sürecinde annesi Angelina Jolie'nin tarafında yer aldı.