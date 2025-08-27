Oğlu kucağına sığmaz oldu... Altı yıllık evliliğin üçüncü meyvesi

Haberin Devamı

Avusturya'dan gelip kendini Hollywood gibi zorlu bir alemde kabul ettiren, kariyerini sıfırdan yaratıp bir daha zirveden inmeyen Arnold Schwarzenegger'ın dört çocuğunun en büyüğü Katherine.



Chris Pratt ise daha önce Anna Faris ile evlenip bir erkek çocuk sahibi olmasına rağmen aradığı aşkı, huzuru ve mutluluğu Katherine'de yani ikinci karısında buldu.



Birbirlerine gönül veren gençler, 2019 yılında hayatlarını birleştirdiler. Sonra da ardı ardına çocuk sahibi olmaya başladılar.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUK DA KUCAKLARA SIĞMAZ OLDU

Uzun sözün kısası Katherine ile Chris, geçmişi öyle çok da eski olmayan yuvalarını üç tane çocuğun cıvıltılarıyla şenlendirdi.



Görünüşe göre de zaman onlar için de çok hızlı geçiyor. Çiftin en küçük çocuğu Ford Fitzgerald da artık 9 aylık oldu. Deyim yerindeyse annesinin kucağına zor sığar hale geldi.



Bu da Katherine'in bir sosyal medya paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.



Chris Pratt ile mutu bir yuvası olan Katherine bu yıl yaz mevsiminin nasıl geçtiğini yaptığı bir dizi sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne serdi..



Genç kadının o paylaşımında da küçük oğlunun nasıl büyüdüğü takipçilerinin de dikkatinden kaçmadı.

Katherine'in yaz mevsimini özetleyen paylaşımı, çiftin üçüncü bebeğinin de nasıl büyüdüğünü gözler önüne serdi.





MUTLU HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞLARDI

Arrold Schwarzenegger'ın büyük bir skandal sonucu boşandığı eski karısı Maria Shriver ile evliliğinden dünyaya gelen çocuklarından biri olan 35 yaşındaki Katherine Schwarzenegger ile 45 yaşındaki Chris Pratt, ailelerine minik Ford Fitzgerald'ın katılımını da sosyal medyadan duyurmuştu.

Schwarzenegger ile Pratt, bu mutlu haberi verirken oğullarının tam adının Ford Fitzgerald Schwarzenegger Pratt olduğunu takipçilerine ilan etti.



Ailelerine yeni katılan bu üye sayesinde hem kendilerinin hem de iki büyük çocuklarının sevincinin büyük olduğunu ve minnettarlık hissettiklerini de eklediler.



Bu arada küçük bir not...



Her ne kadar bu erkek bebek çiftin üçüncü çocuğu olsa da Chris Pratt'in dördüncü babalık sevinci. Pratt, eski eşi Anna Faris'ten de Jack adında bir erkek evlat sahibi.

KISA SÜRE FLÖRT EDİP EVLENDİLER

Chris Pratt, eski eşi Faris'ten boşandıktan sonra Katherine Schwarzenegger ile flört etmeye başladı. Bundan bir yıl sonra da evlenme teklif etti. Fazla vakit geçirmeden de evlendiler.



Sonra ardı ardına iki tane kızları dünyaya geldi. Lyla adlı kızları 2020'de, Eloise adını verdikleri küçük kızları da 2022 yılında doğdu.



Çiftin üçüncü bebeklerini beklediği de bu yılın haziran ayında duyuldu. Zaten kendisi de sosyal medya sayfasından bir kez daha hamile olduğunu ilan etti.



Her ne kadar ünlü bir babanın kızı ve onun gibi ünlü bir oyuncunun karısı da olsa Katherine Schwarzenegger, özel hayatını çok fazla göz önünde yaşamak istemiyor.

Katıldığı bir sohbet programında bunun nedenini de çocuklarına normal bir hayat verme isteği olarak açıklamıştı.

DOĞANIN KOLLARINDA YAŞIYORLAR

Kendileri tam tersi için çaba harcasa da Katherine Schwarzenegger ile Chris Pratt'ın özel hayatı da çok ilgi çekiyor. Bunun nedeni de seçtikleri yaşam biçimi. Çünkü Pratt'in ek işi çiftçilik.



Chris Pratt, oyunculuğun yanı sıra hayvancılığa da gönül verdi. Hatta karısı ve çocuklarıyla hayatını da buna göre kurdu. Still Water (Durgun Su) adlı bu çiftliklerinde hayvan beslemenin yanı sıra meyve ve sebze de yetiştiriyorlar.

Kayınpederi gibi oyuncu olan Pratt ile Katherine Schwarzenegger'ın elbette Los Angeles bölgesinde gösterişli bir evleri var.



Hatta çift Pacific Pelisades'te bulunan malikanelerini geçen yılın son döneminde satışa çıkardı. Sonra da arsa alıp zevkine göre bir ev inşa ettirmeye başladı.