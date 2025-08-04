ÃœnlÃ¼ oyuncu oÄŸlunun geleceÄŸi iÃ§in AvrupalÄ± olmuÅŸtu... YÃ¼zme havuzu bahÃ§esinde, plaj iki adÄ±m Ã¶tede... ArtÄ±k her gÃ¼nÃ¼ tatil gibi

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Ä°lk anda pek Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nmese de Ã¶zellikle son yÄ±llarda olup biten tam da bu... BirÃ§ok Ã¼nlÃ¼ kendisine ÅŸÃ¶hret ve servet kazandÄ±ran Hollywood hayatÄ±na veda edip gidiyor. Ãœstelik bazÄ±larÄ± baÅŸka Ã¼lkelere yerleÅŸiyor.Â Hatta kÄ±ta deÄŸiÅŸtiriyor.

Ä°ÅŸte rol aldÄ±ÄŸÄ± dizi sayesinde kariyerinde bÃ¼yÃ¼k bir sÄ±Ã§rama gerÃ§ekleÅŸtiren yÄ±ldÄ±z da bunlardan biri.

Los Angeles'Ä±n kalabalÄ±k, trafiÄŸi her zaman yoÄŸun, Ã¼stelik Ã§alÄ±ÅŸmaktan baÅŸÄ±nÄ± kaÅŸÄ±maya fÄ±rsat bÄ±rakmayan yaÅŸamÄ±na iki yÄ±l Ã¶nce veda etti ve soluÄŸu Ä°spanya'da aldÄ±.

SÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re de bunu en Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlu iÃ§in yaptÄ±. BÃ¶yle bir hayatÄ± hayal edenleri kÄ±skandÄ±racak bir ÅŸekilde her gÃ¼nÃ¼nÃ¼ de tatil gibi yaÅŸÄ±yor...Â

Ä°ÅŸte o Ã¼nlÃ¼ oyuncu, geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yine yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentin plajÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Ãœzerinde yine bikinisi, yÃ¼zÃ¼nde de kocaman gÃ¼lÃ¼msemesi vardÄ±.Â Â

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Bu Ã¼nlÃ¼ rol aldÄ±ÄŸÄ± Umutsuz Ev KadÄ±nlarÄ± (Desperate Housewives) adlÄ± diziyle yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlatan Eva Longoria.

50 yaÅŸÄ±ndaki Longoria ile 57 yaÅŸÄ±ndaki yapÄ±mcÄ± kocasÄ± Jose Baston minik oÄŸullarÄ± Santiago'yu da yanlarÄ±na alÄ±p zaten yazlÄ±k bir konutlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ä°spanya'ya taÅŸÄ±ndÄ±.

Her ikisi de Latin kÃ¶kenli olan ve Ä°spanyolcayÄ± akÄ±cÄ± ÅŸekilde konuÅŸan Longoria ve Baston, Ã¶nceki gÃ¼n plaj keyfi yaparken objektiflere takÄ±ldÄ±.

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Longoria'nÄ±n neredeyse arkasÄ±na bile bakmadan Holywood'u terk ettiÄŸi Ä°spanya'daki hayatÄ± kelimenin tam anlamÄ±yla sonsuz bir tatil gibi.

HAYATI BÄ°TMEYEN TATÄ°L GÄ°BÄ°Â

GerektiÄŸi zaman iÅŸinin baÅŸÄ±na geÃ§se de Longoria, genellikle rahat giysileri iÃ§inde yaÅŸÄ±yor. CanÄ± istediÄŸinde oÄŸlunu alÄ±p plaja gidiyor.

ÃœnlÃ¼ yÄ±ldÄ±z geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n de yine Marbella'da plajda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi... Beyaz bikinisinin Ã¼zerine aynÄ± renkte ÅŸort tulum giyen Longoria'nÄ±n yÃ¼zÃ¼nden gÃ¼lÃ¼cÃ¼kler de eksik olmadÄ±.

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Eva Longoria, ABD'den, orada yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n kalbi olarak bilinen Los Angeles'tan Ä°spanya'ya taÅŸÄ±nma nedenini geÃ§en yÄ±l Page Six'e verdiÄŸi rÃ¶portajda anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Longoria'nÄ±n sÃ¶ylediÄŸine gÃ¶re bu taÅŸÄ±nma kararÄ±nÄ± almalarÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeni yedi yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Santiago.

Longoria, oÄŸlunun Hollywood'un bilindik Ã§emberine sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmamasÄ± iÃ§in onun uzakta daha farklÄ± bir Ã¼lkede yaÅŸamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼. KocasÄ± da onunla aynÄ± fikirde olunca onlara dÃ¼ÅŸen, tasÄ± taraÄŸÄ± toplayÄ±p taÅŸÄ±nmak oldu.

Longoria, Ã¶nceki gÃ¼n de Marbella'da plaj keyfi yaparken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. Beyazlar iÃ§indeki oyuncu gayet rahat ve neÅŸeli gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu.

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Longoria ile Baston'un oÄŸlu Santiago yedi yaÅŸÄ±naÂ yeni Ã¼lkesi Ä°spanya'da girdi.Â

Eva Longoria'nÄ±n Marbella'daki hayatÄ± bitmeyen bir tatil gibi.

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LOS ANGELES'TAKÄ° LÃœKS MALÄ°KANEYÄ° SATTILAR

Uzun sÃ¼redir Ä°spanya'nÄ±n Marbella kentinde bir yazlÄ±k evleri bulunan Longoria ile Baston, bu kararÄ± aldÄ±ktan sonra Los Angeles'taki sekiz yatak odalÄ± lÃ¼ks malikanelerini de satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±.

BaÅŸlarda istedikleri 22.8 milyon dolarlÄ±k fiyatÄ± da ev bir an Ã¶nce satÄ±lsÄ±n diye 18.9 milyon dolara indirdi.

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Eva ile Jose'nin ilk etapta Marbella'daki yazlÄ±k evlerinde yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Ki burasÄ± zaten onlara istedikleri konforu sunuyor.Â

'ORASI BENÄ°M CENNETÄ°M' DEMÄ°ÅžTÄ°

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Eva Longoria, bir sÃ¼re Ã¶nce Marbella'daki evini ne kadar sevdiÄŸini de anlatmÄ±ÅŸtÄ±. O mÃ¼lkÃ¼nÃ¼ "Bir vaha... Benim cennetim" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ± Longoria.

Eva Longoria ve kocasÄ±nÄ±n Marbella'daki evi de Ã§ok gÃ¶steriÅŸli bir malikane. Longoria bir rÃ¶portajÄ±nda evi hakkÄ±nda "OrasÄ± bir yazlÄ±k ev, annem, kardeÅŸlerim ve onlarÄ±n Ã§ocuklarÄ± hep birlikte gelecekler. Hepsi iÃ§in de yatak odasÄ± var" diye konuÅŸmuÅŸtu.

Longoria, kendisi ve ailesi iÃ§in vazgeÃ§ilmez bir ayrÄ±ntÄ± olan bÃ¼yÃ¼k bir mutfaklarÄ± bulunduÄŸunu da sÃ¶zlerine eklemiÅŸti. GÃ¼zel oyuncu, orada ailece vakit geÃ§irdiklerini sÃ¶yleyip "Mutfak evin merkezi" diye tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

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ARTIK TAM ZAMANLI OLARAK ORADA YAÅžIYORLAR

Longoria ile kocasÄ± Jose Baston'Ä±n Ä°spanya'daki evinde oÄŸlu Santiago iÃ§in kocaman bir bahÃ§e ile bir yÃ¼zme havuzu bulunuyor.

Eva Longoria o dÃ¶nemde "yarÄ± zamanlÄ±" yaÅŸamayÄ± amaÃ§ladÄ±ÄŸÄ± Ä°spanya'daki evini bulabilmek iÃ§in tam beÅŸ yÄ±l harcadÄ±. Bu sÃ¼renin sonunda istediÄŸini buldu ve evi satÄ±n aldÄ±.

Ama Eva Longoria ile kocasÄ±nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± son karara gÃ¶re Ã§ift , kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±yla birlikte artÄ±k yarÄ± zamanlÄ± deÄŸil tam zamanlÄ± olarak Ä°spanya'da yaÅŸamaya baÅŸladÄ±lar.

'YA ÇALIÅžIYORUM YA TRAFÄ°KTEYÄ°M': Eva Longoria'nÄ±n Ä°spanya'ya taÅŸÄ±nmasÄ±ndaki bir baÅŸka amacÄ± da Los Angeles'Ä±n karmaÅŸasÄ±ndan uzaklaÅŸmaktÄ±. Kentin yoÄŸun trafiÄŸinden ve durmadan çalÄ±ÅŸmaktan kurtulacak Longoria kendi ifadesiyle. Bu konuda bir röportajÄ±nda ÅŸöyle konuÅŸmuÅŸtu ünlü yÄ±ldÄ±z: " Los Angeles'ta çok fazla meÅŸgulüm. Bu o kadar da güzel deÄŸil. Ya setteyim ya toplantÄ±dayÄ±m. Belki de kalabalÄ±k trafikte sÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ durumdayÄ±m."

ÃœÃ‡ÃœNCÃœ EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE ARADIÄžINI BULDU

Eva Longoria ilk evliliÄŸini, 2002 ile 2004 arasÄ±nda Taylor Christopher ile yaptÄ±. ArdÄ±ndan 2007 ile 2011 arasÄ±nda Tony Parker ile evli kaldÄ±. Longoria'nÄ±n bu ikinci dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rmÃ¼ÅŸ ve gÃ¼nlerce sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Åžu andaki eÅŸi Jose Baston ile evliliÄŸi ise 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸladÄ±. Ã‡iftin tek Ã§ocuÄŸu Santiago artÄ±k beÅŸ yaÅŸÄ±nda.

Bu arada Baston'un eski evliliÄŸinden Natalia, Mariana ve Jose adÄ±nda Ã¼Ã§ tane Ã§ocuÄŸu bulunduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.