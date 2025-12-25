Oğlu artık soyadını bile istememiş ne gam! Evinde şarkılı, müzikli pedikür yaptırdı!

Haberin Devamı

Tıpkı dört çocuklarının en büyüğü Brooklyn ve gelinleri Nicola tarafından "terk edilen" Victoria ile David Beckham gibi.

Daha yeni oğulları Brooklyn onları tamamen reddetmişken, hatta sosyal medyadan da onların kendisini takip etmesini yasaklamışken Beckham çiftinden neşeli bir paylaşım geldi.

Görüntülerde David, evine çağırdığı Anne adlı kadına pedikür yaptırıyor. Bir yandan elindeki cep telefonuyla ailesini görüntülüyor, diğer yandan da karısı Victoria ile oğlu Cruz'un söylediği şarkıya eşlik ediyor.





SICAK AİLE ORTAMI

Victoria Beckham tarafından paylaşılan görüntülerde David, pedikür yaptırırken görülüyor. Diğer yanda oğulları Cruz gitar çalıp annesinin Spice Girls günlerinden kalan şarkılarından birini seslendiriyor.

Victoria Beckham da bu neşeli anları Instagram sayfasından paylaşıp herkesin Noel'ini de kutladı.

Görüntülerde 50 yaşındaki David Beckham, rahat bir koltukta oturuyor. Karşısında da adının Anne olduğu belirtilen pedikürcü bir kadın görülüyor.

David bir yandan elindeki cep telefonuyla ailesini görüntülüyor. Beckham çiftinin evine pedikür için giden Anne de Cruz ile annesi Victoria'nın seslendirdiği şarkıya eşlik ediyor.

Victoria ve oğlunun seslendirdiği Viva Forever, adlı şarkı Spice Girls günlerinden kalma. 1997 tarihli bu şarkıya David Beckham'ın da eşlik ettiğ dikkatlerden kaçmadı.

ÜNLÜ BECKHAM SOYADINI BIRAKMAYI PLANLIYORLAR

Beckham ailesi daha bu haftanın başında çok çarpıcı bir söylentiyle gündeme gelmişti. İleri sürülenlere göre Brooklyn ve Nicola, Beckham soyadını artık kullanmamayı planlıyor!



Victoria ve David Beckham'ın, bir yıldan fazla süredir doğru dürüst görüşmediği oğulları Brooklyn, babasının soyadı olan Beckham'ı da düşürmek istiyor!



ABD ve İngiltere'de yayın yapan bazı magazin sitelerine bakılırsa Brooklyn ve karısı Nicola Peltz bir süredir, Beckham soyadını kullanma konusunu aralarında tartışıyorlar.

Yine söylentilere göre Brooklyn, 2026'da hayatında yeni bir sayfa açmak ve karısıyla birlikte oluşturduklarına inandıkları "markasını" yenilemek istiyor. Bunun için de babasından gelen Beckham soyadını tamamın kullanım dışı bırakıp karısı Nicola'nın aile soyadını almayı planlıyor.

Tabii ki iddialara göre Brooklyn'i bunu yapmamasının tek bir şartı var: Kendi ailesinin, kamuoyunun önünde Nicola'dan özür dilemesi!

Bir kaynak "Brooklyn, babasından gelen Beckham soyadını bir kenara bırakarak ailesiyle arasındaki gerilimin defterini de kapatmak istiyor" diye yorum yaptı.





ARTIK BU ÜNLÜ SOYADINA İHTİYAÇLARI KALMADIĞINI DÜŞÜNÜYORLAR

Başka bir kaynağa göre de artık Brooklyn ile karısı Nicola, artık Beckham soyadına ihtiyaçları kalmadığına inanıyor. Onlar Nicola'nın aile soyadı olan Peltz ile anılmak istiyorlar.

Hatta Nicola ile Brooklyn, gelecekte dünyaya gelecek çocuklarının da Peltz soyadını kullanmasını sağlayacak bu şekilde söylenenlere göre.

Konuyla ilgili yorum yapanlar da eğer Brooklyn gerçekten böyle bir adım atarsa bunun aile için geri dönüşsüz bir yol olacağını savunuyor.

İleri sürülenlere göre Brooklyn ile Nicola, Beckham soyadını bırakıp Peltz soyadını kullanmayı bile kendi aralarında konuşuyor. Bu arada Nicola'nın babası Nelson'ın, 1 milyar doları aşan bir servetin sahibi olduğunu hatırlatalım. Beckham ailesinin serveti ise 500 milyon dolar civarında.





EVLENDİKLERİNDE İKİSİ DE BİRBİRLERİNİN SOYADINI ALDI

Brooklyn Beckham ile Nicola Peltz, 2022 yılında gösterişli bir törenle evlendi. Düğünün hemen ardından da genç aşıklar, birbirlerinin soyadını aldı. Bir başka deyişle ikisi de Peltz Beckham soyadını kullanmaya başladı.

Hatta bu durumu evlenir evlenmez sosyal medya hesaplarında da gözler önüne serdiler.

O sırada Victoria ve David Beckham ile büyük oğulları Brooklyn ve karısı Nicola arasındaki gerilim bu kadar yoğun değildi.

Ama yine de aileye yakın kaynaklar, oğulları Brooklyn'in, karısının soyadını da eklemesinden Victoria ve David'in pek hoşlanmadığını söylemişti.

DAVID VE VICTORIA BU DURUMDAN PEK HOŞLANMADI

Düğünden bu yana aradan üç yıl geçti. İngiltere'deki Beckham çiftiyle ABD'deki Nicola ve Brooklyn'in arasındaki ipler de iyice gerildi.

David Beckham, yıllardır hayalini kurduğu "şövalyelik" unvanını aldı. Ama o en mutlu gününde bile dört çocuğunun en büyüğü olan Brooklyn yanında değildi.

Beckham çifti, bir zamanlar dört çocuklarıyla mutluluk tablosu çizerdi. Ama 2022'de Brooklyn ile Nicola evlendikten sonra manzara tamamen değişti. Artık onlar parçalanmış bir aile.