×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriMagazin Haberleri

Ödüllü oyuncu bakımevinde son nefesini verdi

Güncelleme Tarihi:

#Sally Kirkland#Hollywood#2025 Yılında Ölen Ünlüler
Ödüllü oyuncu bakımevinde son nefesini verdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 09:40

Sinema ve televizyon dünyası büyük bir yıldızını kaybetti... Altın Küre ödüllü Sally Kirkland, 84 yaşında son nefesini verdi.

Haberin Devamı

Acı haberi Kirkland'in menajeri Michael Greene duyurdu. Menajer, ünlü yıldızın Palm Springs'te ölümünden çok kısa bir süre önce yerleştiği huzur evinde öldüğünü söyledi.

Oyuncu, bir süredir demans ile mücadele ediyordu.

Tedavisi mümkün görünmeyen hastaların yerleştirildiği bir huzurevine taşındıktan sadece birkaç gün sonra hayata veda etti.

Ödüllü oyuncu bakımevinde son nefesini verdi

31 Ekim 1941'de New York'ta dünyaya gelen Kirkland, 1987 tarihli Anna adlı filmdeke rolüyle Oscar adayı olmuştu. Bu ödülü kaçırsa da Altın Küre Ödülü'nü kucaklamıştı.

Sally Kirkland, Paul Newman ve Robert Redford ile The Sting, Barbra Streisand ile The Way We Were, Kevin Costner ile Revenge, Jim Carrey ime Bruce Almighty adlı yapımlarda oynadı.

Haberin Devamı

Kirkland hayatının son yıllarını ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşarak geçirdi. Geçtiğimiz aylarda da bilek, kalça ve boyun bölgesindeki kırıklar nedeniyle tedavi gördü. 

Kirkland ilk evliliğini Mark Hebert, ikincisini de Michael Jarrett ile yaptı. Ünlü oyuncunun hiç çocuğu olmadı.

Ödüllü oyuncu bakımevinde son nefesini verdi

Sally Kirkland, ölümünden birkaç gün önce tedavisi mümkün olmayan hastaların kabul edildiği bir huzurevine yerleşmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sally Kirkland#Hollywood#2025 Yılında Ölen Ünlüler

BAKMADAN GEÇME!