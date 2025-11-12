Ödüllü oyuncu bakımevinde son nefesini verdi

Haberin Devamı

Acı haberi Kirkland'in menajeri Michael Greene duyurdu. Menajer, ünlü yıldızın Palm Springs'te ölümünden çok kısa bir süre önce yerleştiği huzur evinde öldüğünü söyledi.

Oyuncu, bir süredir demans ile mücadele ediyordu.

Tedavisi mümkün görünmeyen hastaların yerleştirildiği bir huzurevine taşındıktan sadece birkaç gün sonra hayata veda etti.

31 Ekim 1941'de New York'ta dünyaya gelen Kirkland, 1987 tarihli Anna adlı filmdeke rolüyle Oscar adayı olmuştu. Bu ödülü kaçırsa da Altın Küre Ödülü'nü kucaklamıştı.

Sally Kirkland, Paul Newman ve Robert Redford ile The Sting, Barbra Streisand ile The Way We Were, Kevin Costner ile Revenge, Jim Carrey ime Bruce Almighty adlı yapımlarda oynadı.

Kirkland hayatının son yıllarını ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşarak geçirdi. Geçtiğimiz aylarda da bilek, kalça ve boyun bölgesindeki kırıklar nedeniyle tedavi gördü.

Kirkland ilk evliliğini Mark Hebert, ikincisini de Michael Jarrett ile yaptı. Ünlü oyuncunun hiç çocuğu olmadı.

Sally Kirkland, ölümünden birkaç gün önce tedavisi mümkün olmayan hastaların kabul edildiği bir huzurevine yerleşmişti.