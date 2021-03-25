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Haber Giriş: 25.03.2021 - 07:14 | Son Güncelleme:

Ödül törenine ünlü isimler akın etti!

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
Ödül törenine ünlü isimler akın etti!

Engelsiz Yaşam Vakfı’nın “Yılın EN’leri” ödül gecesi önceki akşam gerçekleşti. Törene iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilen “Yılın EN’leri” ödülleri, önceki akşam Yenibosna Pullman Istanbul Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Engelsiz Yaşam Vakfı Başkanı Atilla Kaplakarslan’ın ev sahipliğinde, Tayyar Işıksaçan ve Ayça Kuru’nun sunuculuğunda gerçekleşen gecede sanat ve iş dünyasından birçok kişiye ödülleri takdim edildi.

Gecede, “yaşam boyu meslek ve onur ödülleri” İzzet Günay, Nevra Serezli, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan, Elif Yıldız Kıratlı ve Serdar Ortaç’a verildi. Gecede, Hande Yener, Gülben Ergen, Yılmaz Morgül, Sarp Levendoğlu, Çoşkun Sabah, Sinan Akçıl, Aslı Hünel ödüle layık görülen isimler arasında yer aldı.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

İŞTE ÖDÜLLER
Yılın en iyi sinema filmi: Çiçero
Yılın en başarılı yönetmeni: Serdar Akar
Yılın en iyi sinema kadın oyuncusu: Burcu Biricik
Yılın en iyi sinema erkek oyuncusu: Erdal Beşikçioğlu
Yılın en iyi kadın sanatçısı: Hande Yener / Anı Yaşa
Yılın en iyi erkek sanatçısı: Sinan Akçıl / Piyanist
Yılın en iyi Türk sanat müziği kadın sanatçısı: Aslı Hünel
Yılın en iyi Türk sanat müziği erkek sanatçısı: Yılmaz Morgül
Yılın en iyi polisiye dizisi: Arka Sokaklar
Yılın en iyi TV sohbet programı: Teke Tek
Yılın en iyi tiyatro oyunu: Markopaşa
Yılın en başarılı düeti: Coşkun Sabah ve Canan Çal / Gönlümün Kıymetlisi
Yılın en başarılı grubu: Kargalar Kafeste
Yılın en başarılı sabah kuşağı programı: Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
Yılın en iyi kadın müzik sanatçısı: Demet Akalın
Yılın en iyi erkek müzik sanatçısı: Alişan
Yılın en iyi TV dizisi: Savaşçı
Yılın en iyi dizi erkek oyuncusu: Murat Serezli – Sarp Levendoğlu
Yılın en iyi TV dizi senaristi: Süleyman Çobanoğlu / Savaşçı
Yılın en iyi haber kanalı: CNN Türk
Yılın en iyi kadın haber spikeri: Nazlı Çelik
Yılın en iyi erkek haber spikeri: Deniz Bayramoğlu

Neşe Sapmaz ve Senem Çakır, “Neşeli Çocuklar” adlı projesi ile “jüri özel ödülü”nü aldı.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

Sinan Akçıl, “Piyanist” albümüyle “yılın en iyi albümü erkek sanatçısı” ödülünün sahibi oldu.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

Bir daha evlenmem
Sarp Levendoğlu, ‘yılın en iyi dizi erkek oyuncusu’ ödülünü Murat Serezli ile paylaştı. Aşk hayatıyla ilgili konuşmak istemeyen Levendoğlu, “Bir daha evlenir misiniz?” şeklindeki soruya “Yok” diye karşılık verdi. Levendoğlu, meslektaşı Birce Akalay ile evlenmiş, çift 2.5 yıl sonra evliliklerini sonlandırmıştı.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

Aleyna Tilki’ye hayran kaldı
Nevra Serezli, ödülünü almaya oyuncu oğlu Murat Serezli’yle geldi. Şarkıcı Aleyna Tilki’yle birlikte rol alan Serezli, “Aleyna’nın disiplinine ve çalışkanlığına hayran kaldım. Aleyna, Türkiye’nin çok iyi bir müzikal oyuncusu da olabilir. Cemal Can da aşırı kabiliyetli bir çocuk” dedi.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

Uzun zaman sonra modacıya gittim
Gülben Ergen, “Çocuklar Gülsün Diye” adlı projesiyle eğitime vermiş olduğu katkılardan dolayı ödüllendirildi. Ergen, “Uzun zaman sonra ilk defa modacıya gidip prova yaptım. Oldukça heyecan yaptım. Topuklu ayakkabı giydim. ‘Ödül töreni var’ dediler sormadım bile geldim” dedi.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

“Son 10 yılın en iyi erkek oyuncusu” seçilen Oktay Kaynarca’nın ödülünü rol arkadaşı Yunus Emre Yıldırımer aldı.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği başkanı Meltem Kaya, “vakıf özel ödülü”nü aldı.

Ödül törenine ünlü isimler akın etti

Salim Çam, Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin bulunduğu 24 Mart 1923 yılında yayınlanmış Time dergisinin kapağını 25 bin liraya satın alarak vakfa bağışta bulundu.

 

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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