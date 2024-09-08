Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…

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Festivalde gösterilen son filmi Babygirl ile büyük beğeni toplayan yıldız oyuncu yeni dizisinin galası için şehirden ayrılmış, sonra da büyük ödüle uzanacağı kesin gözüyle bakılan kapanış töreni için Venedik’e geri dönmüştü.

Ancak Nicole Kidman ödül törenini beklerken bir süredir hasta olduğu bilinen annesi Janelle Ann Kidman'ın ölüm haberini aldı ve hemen memleketi Avustralya’ya koştu.

Kidman’ın ödülünü Babygirl filminin yönetmeni Halina Reijn oyuncusu adına alırken onun yolladığı kısa bir konuşmayı da izleyicilere okudu.

Nicole Kidman en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için gittiği Venedik'ten annesinin ölüm haberini alarak ayrılmak zorunda kaldı

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Nicole Kidman festivale yolladığı teşekkür konuşmasında “Güzel ve cesur annemi kaybetti. Şoktayım ve ailemin yanına gitmem gerekiyor. Kalbim çok kırık. Ama bu ödül onun için. Bu ödül annem için” ifadelerini kullandı.

Kidman babasını da 2014'te trajik bir kazanın ardından kaybetmişti

Kidman annesini kaybettiğini açıkladığı konuşmasında “O beni şekillendirdi, bana yol gösterdi ve beni yarattı. Onun adını yönetmenim Halina aracılığıyla hepinize söyleyebildiğim için minnettarım. Yaşam ve sanatın çarpışması yürek parçalayıcı ve kalbim kırık” dedi.

84 yaşındaki Janelle Ann Kidman'ın ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Nicole Kidman’ın annesinin bir süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.

Nicole Kidman, bir sunucu olan kız kardeşi Antonia ve anneleri Janelle

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57 yaşındaki Nicole ve emekli bir hemşire olan annesi Janelle’in çok yakın bir ilişkisi olduğu biliniyordu.

Bir biyokimya uzmanı ve klinik psikolog olan babası Antony Kidman’ı 2014 yılında trajik şekilde kaybeden Nicole Kidman son yıllarında yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini annesine ayırıyordu.

2023 yılının hemen başında annesinin sağlık durumunun giderek bozulduğunu anlatan Nicole Kidman bu yüzden sık sık Avustralya’ya onu ziyarete gittiğini söylüyordu.

Annesine duyduğu sevgiyi ve hayranlığı her fırsatta dile getiren yıldız oyuncu “Dünyayı annemin gözleriyle görebildiğim için çok şanslıyım. O benim pusulam” diyor, elinden her iş gelen ve modadan da çok iyi anlayan annesinin hâlâ kıyafet tercihlerinde ona yardımcı olduğunu söylüyordu.

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