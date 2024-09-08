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Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…

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#Nicole Kidman#Janelle Ann Kidman#Venedik Film Festivali
Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 08:16

Hollywood’un en büyük yıldızlarından Nicole Kidman Venedik Film Festivali’nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı ancak aynı anda ömrünün en büyük acılarından birini de yaşadı.

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Festivalde gösterilen son filmi Babygirl ile büyük beğeni toplayan yıldız oyuncu yeni dizisinin galası için şehirden ayrılmış, sonra da büyük ödüle uzanacağı kesin gözüyle bakılan kapanış töreni için Venedik’e geri dönmüştü.

Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…

Ancak Nicole Kidman ödül törenini beklerken bir süredir hasta olduğu bilinen annesi Janelle Ann Kidman'ın ölüm haberini aldı ve hemen memleketi Avustralya’ya koştu.

Kidman’ın ödülünü Babygirl filminin yönetmeni Halina Reijn oyuncusu adına alırken onun yolladığı kısa bir konuşmayı da izleyicilere okudu.

Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…
Nicole Kidman en iyi kadın oyuncu ödülünü almak için gittiği Venedik'ten annesinin ölüm haberini alarak ayrılmak zorunda kaldı

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Nicole Kidman festivale yolladığı teşekkür konuşmasında “Güzel ve cesur annemi kaybetti. Şoktayım ve ailemin yanına gitmem gerekiyor. Kalbim çok kırık. Ama bu ödül onun için. Bu ödül annem için” ifadelerini kullandı.

Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…
Kidman babasını da 2014'te trajik bir kazanın ardından kaybetmişti

Kidman annesini kaybettiğini açıkladığı konuşmasında “O beni şekillendirdi, bana yol gösterdi ve beni yarattı. Onun adını yönetmenim Halina aracılığıyla hepinize söyleyebildiğim için minnettarım. Yaşam ve sanatın çarpışması yürek parçalayıcı ve kalbim kırık” dedi.

84 yaşındaki Janelle Ann Kidman'ın ölümüyle ilgili başka bir detay paylaşılmadı. Nicole Kidman’ın annesinin bir süredir hastalıklarla mücadele ettiği biliniyordu.

Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…
Nicole Kidman, bir sunucu olan kız kardeşi Antonia ve anneleri Janelle

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57 yaşındaki Nicole ve emekli bir hemşire olan annesi Janelle’in çok yakın bir ilişkisi olduğu biliniyordu.

Bir biyokimya uzmanı ve klinik psikolog olan babası Antony Kidman’ı 2014 yılında trajik şekilde kaybeden Nicole Kidman son yıllarında yoğun programından arta kalan tüm vakitlerini annesine ayırıyordu.

Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…

2023 yılının hemen başında annesinin sağlık durumunun giderek bozulduğunu anlatan Nicole Kidman bu yüzden sık sık Avustralya’ya onu ziyarete gittiğini söylüyordu.

Annesine duyduğu sevgiyi ve hayranlığı her fırsatta dile getiren yıldız oyuncu “Dünyayı annemin gözleriyle görebildiğim için çok şanslıyım. O benim pusulam” diyor, elinden her iş gelen ve modadan da çok iyi anlayan annesinin hâlâ kıyafet tercihlerinde ona yardımcı olduğunu söylüyordu.

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Ödül için gitti, en kötü haberi aldı… Ünlü oyuncunun anne acısı…

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#Nicole Kidman#Janelle Ann Kidman#Venedik Film Festivali

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