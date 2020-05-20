MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriÖzkan Uğur kamera karşısına geçti
GeriMagazin Özkan Uğur kamera karşısına geçti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:47,Son Güncelleme:

Özkan Uğur kamera karşısına geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, kamera karşısına geçti.Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.

TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR

2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubundan Özkan Uğur, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle