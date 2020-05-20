Özkan Uğur kamera karşısına geçti

Özkan Uğur kamera karşısına geçti
İkinci kez kanser tedavisi görmeye başlayan MFÖ üyesi Özkan Uğur, kamera karşısına geçti.Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile birlikte "Maske tak" diyerek mesaj veren Özkan Uğur'un son görüntüsü dikkat çekti.
TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR
2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubundan Özkan Uğur, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle