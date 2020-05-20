Özkan Uğur kamera karşısına geçti

TEDAVİ SÜRECİM OLUMLU GİDİYOR



2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenen, ancak bir süre önce yeniden tedavi görmeye başlayan MFÖ grubundan Özkan Uğur, üç hafta önce sağlık durumu hakkında bilgi vermişti “Rahatsızlığımla ilgili arayan, soran, dualarını esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim. Tedavi sürecim olumlu gidiyor. Güzel, sağlıklı günlerde birlikte olacağız inşallah.”