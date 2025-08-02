Hayatı boyunca sadece bir kez kamera karşısına geçti... 54 yıl önce oynadığı filmden hâlâ para kazanıyor!

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İşte o unutulmaz filmin bir de küçük bir oyuncusu vardı... Reece Thompson… Film çekildiği sırada 5 yaşında olan Thompson'ın çok küçük bir rolü vardı ve sadece iki kelimelik repliği.

Buna rağmen de tam 26 yıl boyunca Titanik filminden para kazandığını açıklamıştı... Adresine küçük de olsa çek gönderilen Reece Thompson, annesi sayesinde yaşadığı bir kerelik sinema filminden gençliği boyunca para kazandı bir başka deyişle.

Sonrasında yaptığı bir açıklamada da adresi değiştiği için çeklerin kendisine ulaşmadığını anlattı. Bu arada Thompson'ın çoktan bambaşka bir iş kurup sinemadan uzak bir hayat yaşadığını hatırlatalım. Genç adam için Titanik tatlı bir çocukluk hatırası olarak kaldı.

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Reece Thompson, 5 yaşındayken rol aldığı Titanik sayesinde 25 yıl boyunca az da olsa para kazandı.





Thompson bir daha sinema filmlerinde rol almadı.

54 YIL GEÇTİ HALA O FİLMDEN PARA KAZANIYOR

Ama bu çocukken oynadığı filmden yıllar geçtikten sonra da para kazanan tek kişi Thompson değil. Üstelik bu kez örnek bambaşka... Para kazanma süresi de çok daha uzun: Tam 54 yıl!

Peter Ostrum, 1971 yılında henüz 14 yaşındayken kamera karşısına geçtiği Willy Wonka and the Chocolate Factory (Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası) adlı filmden tam 54 yıldır para kazandığını açıkladı.

İşin ilginci bugün 67 yaşında olan Ostrum da tıpkı Thompson gibi bir daha herhangi bir sinema filminde oynamadı. Kendine veterinerliği meslek seçti. Hatta bu işten de emekli oldu.

Ama yine de 54 yıl önce rol aldığı bu film TV'de ekrana geldiğinde ya da herhangi bir yerde gösterildiğinde Peter Ostrum da para kazanmaya devam ediyor.

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Söylediğine göre aldığı para öyle çok büyük değil kimi zaman iyi ya da üç ayda bir 8 ya da 9 dolar arasında bir çek geliyor adresine.

Bu arada Peter Ostrum, filmden bugüne kadar toplam 4 milyon dolar kazandığını da söyledi. Bu filmin ardından da Peter Ostrum bir daha herhangi bir yapımda oynamadı kendine başka bir hayat seçti.

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Ostrum; Gene Wilder ile birlikte kamera karşısına geçtiğinde henüz 14 yaşındaydı. Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası onun ilk ve son filmi oldu.

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Peter Ostrum'un İngiliz Daily Mirror gazetesine söylediğine göre o dönemde filmler için bugünkü gibi renkli ve gösterişli galalar yapılmazdı... Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası da sessizce gösterime girdi. O sırada Ostrum da memleketi olan Ohio'daydı... Orada film için bir açılış gösterimi yapıldı ve tek konuk da kendisiydi..

Gene Wilder'ın başrolünü oynadığı film gösterildiği dönemde pek de iyi eleştiriler almamıştı. Zaten sonrasında da unutuldu gitti. Ama 1980'lerde Roald Dahl'ın filme esin kaynağı olan kitabı yeniden gündemin ilk sıralarına çıktı. Sonrasında film bir kez daha çekildi.

Peter Ostrum ise filmin ardından kendisine yapılan oyunculuk tekliflerini geri çevirdi. Onun yerine veteriner olmaya karar verdi. Bu görevini yıllarca yaptıktan sonra da emekli oldu.

Ona da tıpkı Reece Thompson'a Titanik filminde olduğu gibi Willy Wonka ve Çikolata Fabrikası'yla ilgili anılarını tazeleyen küçük çekler hatıra kaldı.