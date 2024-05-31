Eşsiz bir skandalın kahramanı olmuştu... Kocam beni en yakın dostumla aldattı: Onun için üzgünüm!

Haberin Devamı

Ama birazdan size hatırlatacağımız aşk üçgeni ya da belki aşk dörtgeni, diğerlerinden biraz daha farklı. Böyle olduğu için de daha dikkat çekici.

Bu olayın kahramanları iki çift... Önceleri aile dostu olarak görüşüyorlar Sonra iki çiftin kadın tarafları çok yakın arkadaş oluyor. Ama olay bununla kalmıyor.

İlerleyen zamanda kadınlardan biri en iyi arkadaşının kocasıyla aşk yaşamaya başlıyor. Hatta bu durum iki yuvanın da yıkılmasına neden oluyor.

Sonra bir dönem birbirlerinin dostu, sırdaşı olan iki kadın arkadaş, kendi eşlerinden boşanıp birbirlerinin eşleriyle evleniyorlar.

Tabii ki bütün bu anlattıklarımız bir film senaryosu değil. Ünlü bir şarkıcının birebir yaşadığı gerçekler.

İşte bu ünlü şarkıcı yıllar sonra katıldığı bir programda başına gelenleri bir kez daha masaya yatırdı. Söyledikleri de ilginçti... Kendisini en iyi arkadaşıyla aldatan kocasını affettiğini söyledi!

Haberin Devamı

BİR DÖNEME DAMGA VURAN SKANDAL

Olayı başından beri takip edenler ünlü şarkıcı Shania Twain ile eski eşi Robert Mutt Lange'den söz ettiğimizi anladı zaten.

Onların 2000'lerin başında yaşadıklarına o zamana kadar yaşanan en büyük skandal demek hiç yanlış olmaz..

Olayı şöyle bir hatırlayalım...

Twain ile ünlü müzik yapımcısı Robert Lange 1993 yılında tanışıp birkaç ay sonra evlendiler. O dönemde herkes onlardan şöyle söz ediyordu: Müzik dünyasının en nüfuzlu çifti.

Aslında evlilikleri iyi gidiyor ve hatta uzun sürecek gibi görünüyordu. 2001 yılında Eja adını verdikleri erkek evlatları dünyaya geldi.

Bunun ardından birlikteliklerinde çatlaklar başladı. Ama bir yandan da Shania Twain kariyerinin zirvesine çıktı.

Twain ile eski kocası Robert 'Mutt' Lange'in evliliği büyük bir skandalla bitti.





Haberin Devamı

HER ŞEYİN BAŞLANGICI İSVİÇRE'YE TAŞINMAK OLDU

Albümleri milyonlar satıyor, konserlerinin biletleri dakikada tükeniyordu. Bu kadar göz önünde yaşamak istemeyen Twain ve Lange, daha basit ve gözlerden uzak bir yaşam sürmek için İsviçre'ye taşınma kararı aldılar.

Aslında ünlü çift, orada hayatlarında yeni bir sayfa açıp sakin ve mutlu bir hayat süreceklerini sanıyordu. Sonuç olarak hayatları değişti ama bekledikleri gibi değil. Büyük bir skandalın kahramanı oldular.

Orada Marie Anne Thibeaud ve müzisyen kocası Frederic Thiebaud ile tanıştılar. Aslında Marie Anne, Shania Twain'in kocası Robert Lange'in hem asistanı hem de çevirmeni olarak işe alınmıştı. Ama Shania ile Marie Anne aynı zamanda çok iyi arkadaş oldular.

Haberin Devamı

Sonrasında ise Twain için çok sarsıcı bir gelişme oldu. Kocası Robert Lange, ona boşanmak istediğini söyledi.

Şok geçiren Twain birkaç gün sonra da kendisinin en iyi arkadaşı sandığı Marie Anne ile kocası Robert'ın yasak aşk yaşadıklarını söyledi. Üstelik bunu anlatan da Marie Anne'in kocası Frederic oldu.

Ne yapacağını şaşırdı Shania Twain. Anılarını anlattığı From This Moment On adlı anı kitabında da yazdığına göre "O anda ölmeye hazırdı."

Hatta kitapta itiraf ettiğine göre oturup kocasını elinden alan Marie Anne'e bir mektup yazdı. "Kocamı bana geri ver. Ben ölüyorum... Buna daha fazla dayanamıyorum. Bu beni öldürüyor... Bana merhamet et."

Haberin Devamı

Shania Twain bu olayın ardından aslında nasıl bir hata yaptığını anladı. Kocası Robert ile sallantıda olan evliliği hakkında Marie Anne ile çok fazla detay paylaşmıştı.

Onu en yakın arkadaşı sanıyordu ve içini dökmek istemişti. Belli ki olacakları hesap edememişti.

Aslında öncesinde bir kez Shania Twain ile Marie Anne arasında bu konuda bir konuşma geçmişti ,. Shania, Marie Anne'e "Kocamla aranızda bir şey var mı?" diye sordu.

Bunun üzerine Marie Anne de ağlayarak "Senden bir şey sakladığımı düşündüğün için kalbim kırıldı" diye yanıt verdi.

O DA KOCASIYLA YASAK AŞK YAŞAYAN KADININ ESKİ KOCASIYLA EVLENDİ

Shania'ya açık gerçeği gösteren ise Marie Anne'in kocası Frederic oldu. Kendi karısı ile Shania'nın kocasının yasak aşk yaşadığını anlattı. Frederic'in söyledikleri şoke ediciydi.

Haberin Devamı

Karısı ile Robert Lange'in ilişkisini kanıtlayan telefon ve otel faturaları bulduğunu hatta karısının yalnız çıkacağını söylediği bir gezi için bavuluna koyduğu seksi iç çamaşırlarını gördüğünü söyledi.

Artık kuşkuya yer yoktu. Shania Twain'in kocasıyla Frederic'in karısı yasak aşk ilişki yaşıyordu. Tabii ki bunun sonucunda Shania Twain kocasından boşandı. Marie Anne ile Frederic de boşandı.

Shanie ile Frederic her ikisi de aldatılan eşler olarak birbirlerine destek olmaya başladılar. Önce arkadaş oldular sonra bu arkadaşlık aşka dönüştü.

Hatta onların cephesinde de işler çok hızlı ilerledi. Dert ortağı olmalarının üzerinden altı ay geçmişti ki bu kez Shania ile Frederic evlendi. O dönemde takvimler 2011 yılını gösteriyordu.

Olaylar böyle... Sadece magazin değil gazetelerin polisiye haber sayfalarında da rastlanabilecek bu ilginç olay yaşandı ve bitti.

'AFFETTİM AMA BU, UNUTTUĞUM ANLAMINA GELMİYOR'

Şu anda 58 yaşında olan Shania Twain ise yıllar sonra dönüp baktığında kocasını bu yaptığı yüzünden affettiğini söyledi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde Great Company With Jamie Laing adlı podcast yayınına konuk oldu.

Orada da bu konuda eski kocasının yaptığını "büyük bir hata" olarak nitelendirdi. Sonra da "Onun için üzgünüm" diye sürdürdü sözlerini.

Shania Twain, affetmenin, hayatı akışına bırakmanın önemli bir yolu olduğunu belirtti. Ama şunu söylemekten geri durmadı: "Yine de tamamen unutmakla ilgili değildir."

Affetmenin, hatayı yapan kişiyi anlamakla da ilgisi olduğunu ifade etti Shania Twain. "Onu anlarsınız ama sonsuza kadar da yaptıklarının hatalı olduğuna inanırsınız."