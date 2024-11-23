O zaman da kendisinden gençleri seviyormuş... Deli gibi aşıktım, beni terk etti... Onu hâlâ seviyorum

Haberin Devamı

Çünkü itiraf ettiğine göre yıllar önce de kendisinden genç bir adama gönlünü kaptırdı. Fazla uzun olmayan bir ilişkinin ardından terk edildi...

Aradan on yıllar geçti belki ama söylediğine göre hayatı boyunca kendisini terk eden az sayıdaki erkekten biri olan o sevgilisini hiçbir zaman unutmadı...

'BİR ERKEK SENİ NİYE TERK EDER Kİ!"

Bu ünlü, son dönemde kendisinden 40 yaş genç Alexander Edwards ile yaşadığı aşkla gündemde olan Cher.

Şu anda 78 yaşında olan ünlü şarkıcı ve oyuncu, katıldığı bir sohbet programında yıllar önce oyuncu Val Kilmer ile yaşadığı aşkı anlattı ve terk edilmesine rağmen onu hep sevdiğini söyledi.

Haberin Devamı

Howard Stern'in sunduğu SiriusXM adlı programa konuk oldu Cher.

Stern orada Cher'e "Seni kim terk eder ki?" diye sordu. Ünlü yıldız da "Birkaç tane... Bak, ben Val Kilmer'a deli gibi aşıktım ama o beni terk etti" diye yanıt verdi.

Sunucu Stern, bu yanıt üzerine "Dünyanın en güzel kadınlarından birini niye terk etti ki?" diye yeni bir soruyla karşılık verdi.

Gözden Kaçmasın O da bir zamanlar efsaneydi... Akıp giden yıllar geçmişin bütün izlerini sildi Haberi görüntüle

ARALARINDA 13 YAŞ FARK VARDI

Cher'in bu ikinci soruya yanıtı ilginç oldu: "Bazen insanlar birisiyle yalnızca belli bir süre birlikte olmaları gerektiğini düşünürler. "

Biraz da Cher ile Val Kilmer'ın sevgili oldukları dönemi bir hatırlayalım.. Öncelikle Cher'in Val Kilmer'dan 13 yaş daha büyük olduğunu söyleyelim.

İkili, bir arkadaşının ünlü şarkıcı için düzenlediği doğum günü partisinde tanıştı. O dönemde takvimler 1982 yılını gösteriyordu. İlişkileri ise iki yıl sürdü.

Aşk yaşamaya başladıklarında Cher 36, Val Kilmer ise henüz 23 yaşındaydı. Zaten Cher'in de söylediği gibi Kilmer o sırada gençliğinin baharındaydı.

Gözden Kaçmasın Çocuklarını babaanne ve dedeye göstermiyor... İki yaşlı torunlarına hasret kaldı Haberi görüntüle

Haberin Devamı

'TANIDIĞIM KİMSEYE BENZEMİYOR'

Cher, eski aşkı Val Kilmer'a duyduğu özel sevgiyi daha önce de saklamamıştı.

Kilmer ile mizah anlayışları sayesinde bağlantı kurduklarını anlatan Cher, hala birbirlerine karşı derin bir sevgi duyduklarını da sözlerine ekledi.



Eski sevgilisini Tanıdığım kimselere benzemiyor" diye tanımlayan Cher, bu konudaki son noktayı da şu sözlerle koydu: "Onu sevdim ve hala seviyorum."

ONUN UNUTAMADIĞI AŞKI İSE BAMBAŞKA BİRİ

Cher açısından durum böyle...

Val Kilmer ise Cher ile geçirdiği zaman ve yaşadığı ilişkiyle ilgili güzel hatıraları olduğunu söylese de en acılı ayrılığını oyuncu Daryl Hannah ile yaşadığını saklamadı.

Haberin Devamı

Kilmer, hatıralarını anlatıtğı I'mYour Huckleberry adlı kitapta bu konuya da değinmiş ve Daryl Hannah ile yaşadığı ayrılığı "Tanrı biliyor birçok kap kırıklığı yaşadım. Ama en büyüğü ve en acılısı Daryl 'dan ayrılmaktı" diyerek satırlara dökmüştü

Kilmer aynı kitapta Cher için de ayrılmış olmalarına rağmen hala aralarında iyi bir arkadaşlık olduğunu belirtti.

Hatta Cher hakkında "Cher birinin aklına ya da kalbine girdiğinde oradan asla çıkmaz" diye yazdı. Sonra da satırlarını şöyle sürdürdü: "Gerçek dostları söz konusu olduğunda sarsılmaz aşkı ve sadakati asla ölmez."

Gözden Kaçmasın Beş yıllık evlilikte üçüncü bebek geldi... Ünlü çift mutluluktan uçuyor Haberi görüntüle

78 yaşındaki Cher, bir süredir kendisinden 40 yaş genç olan müzik yapımcısı Alexander Edwards ile aşk yaşıyor. Kendi çocuklarından bile genç olan sevgilisiyle ilişkisi hakkında "Benim yaşıtım olan erkekler çoktan öldü" diye yarı şaka yarı ciddi bir açıklama yapmıştı.