O yüzük için dokuz sene bekledi... Elbette bütün dünya görsün isteyecek!

Hayat onlar için de sıradan bir şekilde akıp giderken önlerine, belki de akıllarına bile gelmeyen yol ayrımları çıkar... Bazen kazanılan bir piyango bileti olur bu bazen bir iş teklifi, bazen de bir aşk!

İşte onun hayatını değiştiren de böyle bir aşk oldu... Ama bu değişim öyle böyle değildi... Bir tezgahtar olarak çalıştığı lüks mağazanın kapısından içeri giren genç, yakışıklı, çok ünlü ve çok zengin adamla göz göze geldiği anda hayatı değişti...

Aslına bakılırsa bu durum her ikisi için de geçerli... Onlar şimdi yıllardır bir çatı altında yaşayan mutlu bir çift. Üstelik kısa süre önce evlilik yolunda ilk adımı da attılar... Onlarla birlikte bütün dünya da büyük olasılıkla çok gösterişli olacak düğünlerini bekliyor.

DOKUZ YILLIK İLİŞKİ NİŞANA UZANDI

Bu özetlediğimiz öykünün kahramanları yeşil sahaların yıldızı Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez.

İkili, dokuz yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz haftalarda ilan ettikleri bir nişanla taçlandırdı. Bunu da sosyal medya hesaplarından duyurdular... Sonra da eskisinden daha dikkat çekici şekilde hayatlarına devam etmeye başladılar.

Cristiano Ronaldo ile yaşadığı aşk sayesinde hayatı değişen Georgina Rodriguez, yıllardır olduğu gibi yine kırmızı halıdan kırmızı halıya koşuyor. Bu günlerde de 82'nci Venedik Film Festivali'nin konukları arasında.





KENDİSİ KADAR YÜZÜĞÜ DE İLGİ ÇEKTİ

31 yaşındaki Rodriguez, Frankenstein filminin galası nedeniyle Venedik'teydi...

Daha bu tarihi kente adım attığı andan itibaren de bütün fotoğrafçılar onun peşinden koşmaya başladı. Rodriguez de yılların tecrübesiyle kameralara en güzel pozlarını verdi..

Tabii bütün bunlar olurken bütün dikkatler genç kadının parmağındaki o dev pırlanta taşlı nişan yüzüğündeydi. Rodriguez de onların işini kolaylaştırıp eşine az rastlanan yüzüğünü gözler önüne serdi.

Georgina Rodriguez'in parmağındaki yüzük en az kendisi kadar ilgi çekti.





HAFTALAR ÖNCE NİŞANLANDILAR

Rodriguez, Ronaldo ile nişanlandığını 12 Ağustos'ta yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla duyurdu... Genç kadın, iri taşlı pırlanta yüzüğünün fotoğrafını "Evet, kabul ediyorum. Hayatımın her anında ve her zaman" mesajı eşliğinde takipçileriyle paylaştı.

Rodriguez'in yüzüğü de o andan itibaren gündemin ilk sırasına yerleşti.

Ünlü çift bu konuda bir açıklama yapmasa da mücevher uzmanlarına göre yüzük 20 ya da 30 karat değerinde oval kesim bir elmas.

YÜZÜĞÜN EŞİNE BENZERİNE AZ RASTLANIR

Değeri ise 2 milyon doların üzerinde.

Georgina'nın parmağındaki nişan yüzüğünün başka önemli bir özelliği daha var...

Bu tip oval kesim pırlanta yüzükler, diğerlerinden çok daha fazla ışıltı saçıyor etrafa. Böylece gayet görkemli görünüyor... Rodriguez'in yüzüğünün tam merkezindeki iri pırlantanın etrafında da daha küçük parçalar var. Böylece yüzük çok daha pırıltılı görülüyor.





ESKİDEN BAMBAŞKA BİR HAYATI VARDI

Georgina Rodriguez bugün dünyada eşine az rastlanır bir nişan yüzüğünü parmağında taşıyor. Ama bundan dokuz yıl önce eğer çalıştığı yerde karşısına Cristiano Ronaldo çıkmasaydı belki de hayatı bugünkü halinin çok uzağında olacaktı.

Rodriguez, sıradan bir İspanyol ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Tezgahtarlık yaptığı lüks mağazada çalışırken de dünyanın en gözde ve en çok kazanan futbolcularından biri olan Cristiano Ronaldo ile tanıştı.

Düşük bir ücrete çalışan Rodriguez'i Ronaldo ilk kez o lüks mağazaya alışveriş yapmaya gittiğinde gördü. Sonra da kendi deyimiyle "saniyesinde" aşık oldu.





KÜÇÜK BİR KASABADA DÜNYAYA GELDİ

İspanya'nın 13 bin nüfuslu Jaca adlı küçük bir kasabasında dünyaya gelen Georgina Rodriguez, orada bir süre garson olarak çalıştı. Sonra dil öğrenmek için İngiltere'nin Bristol kentine gitti ve çocuk bakıcılığı yaptı.

Garsonluktan tezgahtarlığa birçok iş yapan genç kadın şimdi, belki de bir zamanlar hayalini bile kurmadığı bir hayatı yaşıyor. Yanında hayatının aşkı ve çok sevdiği çocuklarla birlikte.

Rodriguez'in hayatı ve Ronaldo ile ilişkisi bir dijital platformda yayınlanmaya başlanan I Am Georgina (Ben Georgina) aldı belgesele de konu oldu.





ACILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADILAR

Bütün bu şatafata rağmen Rodriguez, nişanlısı Cristiona Ronaldo ile birlikte acıların en büyüğünü de yaşadı. Geçen yıl ikizlere hamile olan genç kadın bebeklerden birini anne karnında kaybetti.

Ronaldo ile Rodriguez, bundan iki yıl önce ikiz bebekler beklediklerini sosyal medya hesaplarından duyurmuştu. Fakat daha sonra çift bu kez acı haberi paylaştı. Bebeklerden kız olanı hayata tutunmayı başarırken, erkek ikizi ise anne ve babasını yasa boğarak öldü.

Ronaldo bu acı haberi, sosyal medya sayfasından "Yeni doğan oğlumuzu kaybettik. Bu, bir anne ve bir babanın yaşayabileceği en büyük acı. Kızımızın doğumu, biraz da olsa şu anda bize güç, umut ve mutluluk veriyor... Canım oğlumuz, sen bizim meleğimizsin. Seni her zaman seveceğiz" satırlarıyla paylaştı.

Bu aşk sayesinde hayatı değişen tek kişi Georgina olmadı... Tabii ki sevgilisi sayesinde daha zengin ve ünlü bir isim haline geldiği bir hayata kavuştu. Ama Ronaldo da onun sayesinde çok çocuklu, sıcacık bir yuvanın babası oldu.